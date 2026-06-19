Kết nối đất liền để tạo đột phá cho xã đảo Tam Hải

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng chỉ đạo xây dựng xã đảo Tam Hải trở thành trung tâm du lịch sinh thái biển đảo đặc sắc của khu vực, kết nối với Chu Lai, Kỳ Hà, Hội An và Cù Lao Chàm, thúc đẩy phát triển khu vực phía Nam Đà Nẵng.

Vai trò chiến lược trong không gian phát triển Nam Đà Nẵng

Tại chuyến thị sát, làm việc với xã đảo Tam Hải, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang chỉ đạo Tam Hải không chỉ là một xã đảo cần đầu tư mà phải được xác định là cực phát triển quan trọng trong không gian kinh tế biển khu vực phía Nam.

Ghi nhận những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tam Hải trong thời gian qua, Bí thư Lê Ngọc Quang nhấn mạnh Tam Hải sở hữu nhiều lợi thế nổi bật, cảnh quan biển đẹp, danh thắng quốc gia Bàn Than - Hòn Mang - Hòn Dứa, hệ sinh thái phong phú, văn hóa làng chài đặc sắc cùng vị trí chiến lược kết nối với Chu Lai, Kỳ Hà, Hội An và Cù Lao Chàm.

Với lợi thế đó, Bí thư Thành ủy yêu cầu xây dựng Tam Hải trở thành trung tâm du lịch sinh thái biển đảo đặc sắc của khu vực.

Đà Nẵng định hướng xây dựng xã đảo Tam Hải trở thành tâm du lịch sinh thái biển đảo đặc sắc của khu vực phía Nam thành phố.

"Đảng ủy xã cần phối hợp với các sở, ngành xây dựng chiến lược phát triển du lịch dài hạn, hình thành các sản phẩm du lịch mang bản sắc riêng như du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm, du lịch sinh thái gắn với bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và văn hóa địa phương. Đồng thời tăng cường liên kết vùng với các điểm đến lân cận để mở rộng không gian phát triển", Bí thư Lê Ngọc Quang chỉ đạo.

Ông cũng đề nghị triển khai hiệu quả Kế hoạch số 240/KH-UBND ngày 18/5/2026 về phát triển du lịch đường thủy nội địa giai đoạn 2026-2030, trong đó tuyến du lịch xã đảo Tam Hải là một trong những tuyến trọng điểm. Địa phương cần chuẩn bị hạ tầng, nguồn nhân lực và sản phẩm du lịch sẵn sàng khai thác khi tuyến đi vào hoạt động.

Bên cạnh du lịch, địa phương cần hỗ trợ ngư dân phát triển khai thác, nuôi trồng thủy sản bền vững, khuyến khích các mô hình kinh tế biển gắn với dịch vụ hậu cần nghề cá và chế biến thủy sản.

Quy hoạch đi trước, bảo vệ môi trường là then chốt

Về quy hoạch và hạ tầng, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh quy hoạch phải đi trước một bước, bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo vệ cảnh quan, môi trường và hệ sinh thái. Địa phương cần phối hợp rà soát, hoàn thiện quy hoạch phân khu theo định hướng phát triển bền vững, phấn đấu hoàn thành phê duyệt trong tháng 10/2026.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng chỉ đạo hỗ trợ xã Tam Hải hoàn thiện quy hoạch, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển bền vững.

Đối với hạ tầng giao thông, thành phố sẽ tập trung rà soát, đẩy nhanh tiến độ các dự án như nâng cấp đường ven biển, xây dựng kè chống sạt lở từ Bãi Bấc đến thôn Bình Trung và hoàn thiện kè thôn 3, thôn 4.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang đặc biệt lưu ý: “Bảo vệ môi trường và gìn giữ hệ sinh thái biển là nhiệm vụ sống còn đối với Tam Hải. Địa phương cần xây dựng Chương trình hành động ‘Xã đảo xanh - sạch - đẹp’, huy động sự tham gia của toàn hệ thống chính trị và nhân dân trong bảo vệ môi trường biển”.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng cũng yêu cầu hỗ trợ xã Tam Hải hoàn thiện quy hoạch, thu hút đầu tư, phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững và tăng cường nhân lực chuyên môn để tháo gỡ khó khăn.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Đà Nẵng Trần Phước Sơn đề nghị nghiên cứu các giải pháp đầu tư kết nối đất liền để tạo đột phá cho xã đảo Tam Hải.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Đà Nẵng Trần Phước Sơn nhấn mạnh hạ tầng giao thông là yếu tố then chốt và đề nghị nghiên cứu các giải pháp đầu tư kết nối đất liền để tạo đột phá cho xã đảo Tam Hải.

Việc định hướng phát triển xã đảo Tam Hải thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của lãnh đạo thành phố trong khai thác tối đa lợi thế biển đảo, góp phần xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố biển đáng sống và trung tâm kinh tế - du lịch vùng sau sáp nhập.