Đề xuất phát triển "du lịch khứu giác", lôi cuốn du khách bằng mùi hương

Từ lợi thế tài nguyên và hệ sinh thái mùi hương bản địa, Đà Nẵng được đề xuất phát triển “du lịch khứu giác” như một hướng đi mới, phù hợp xu hướng nâng cao chất lượng trải nghiệm.

Lợi thế lớn để dẫn dắt xu hướng

Tại hội thảo “Aromas and Perfumes in Tourism” (Mùi hương và nước hoa trong du lịch) vừa diễn ra tại Nice (Pháp), đại diện ngành du lịch Đà Nẵng đề xuất phát triển “du lịch khứu giác” (olfactory tourism) dựa trên di sản mùi hương bản địa, mở ra hướng tiếp cận mới cho sản phẩm du lịch.

Trình bày tại hội thảo, ông Nguyễn Đức Quỳnh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, Chủ tịch Chi hội Khách sạn Đà Nẵng cho rằng, du khách không chỉ ghi nhớ điểm đến qua hình ảnh hay ẩm thực, mà còn thông qua ký ức về mùi hương.

Theo ông, những trải nghiệm khứu giác như hương trầm trong chùa cổ, mùi thảo mộc trong spa hay hương quế, hồi trong ẩm thực có khả năng lưu giữ cảm xúc lâu dài, qua đó tạo nên dấu ấn riêng của điểm đến.

Với lợi thế về biển, hệ sinh thái tự nhiên và nguồn nguyên liệu phong phú, Đà Nẵng có điều kiện để phát triển các sản phẩm gắn với mùi hương bản địa. Những hương thơm đặc trưng như hương biển sau mưa, hương sả, trầm hương, quế Trà My hay tràm Huế có thể được khai thác thành các trải nghiệm du lịch khác biệt.

Theo đề xuất, các khách sạn và khu nghỉ dưỡng có thể xây dựng “signature scent” (mùi hương nhận diện riêng) cho không gian sảnh, phòng nghỉ, khu spa. Các sản phẩm quà tặng, bộ tiện ích hoặc liệu trình chăm sóc sức khỏe kết hợp tinh dầu bản địa cũng có thể góp phần nâng cao trải nghiệm du khách.

TS Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng phát biểu tại hội thảo.

Cùng quan điểm, TS Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng đánh giá, mùi hương có thể trở thành một yếu tố bổ trợ quan trọng, giúp điểm đến tạo bản sắc riêng bên cạnh các lợi thế sẵn có như biển, ẩm thực và hạ tầng.

Tiềm năng kinh tế và khả năng phát triển

Theo ông Nguyễn Đức Quỳnh, các yếu tố khứu giác trong đời sống và văn hóa Việt Nam như hương sen, hương trầm, hương cà phê hay mùi thảo mộc đều có thể được chuyển hóa thành sản phẩm du lịch nếu được thiết kế phù hợp.

Dữ liệu cho thấy Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn phát triển du lịch theo chiều sâu. Năm 2025, thành phố phục vụ hơn 17,3 triệu lượt khách lưu trú, trong đó khách quốc tế đạt hơn 7,6 triệu lượt. Doanh thu từ lưu trú, ăn uống và lữ hành đạt khoảng 60.000 tỷ đồng.

Đà Nẵng sở hữu hệ sinh thái cây dược liệu đầy tiềm năng cho sản phẩm du lịch khứu giác.

Cùng với đó, hệ thống lưu trú tiếp tục mở rộng với 2.365 cơ sở và gần 62.000 phòng. Trong đó, các cơ sở đạt tiêu chuẩn 4-5 sao chiếm hơn một nửa số phòng, tạo nền tảng cho việc phát triển các sản phẩm du lịch chất lượng cao.

Trong bối cảnh chuyển dịch từ tăng trưởng số lượng sang nâng cao chất lượng, việc phát triển các sản phẩm trải nghiệm như “du lịch khứu giác” được kỳ vọng có thể giúp gia tăng chi tiêu, kéo dài thời gian lưu trú và tạo dấu ấn khác biệt cho điểm đến.

Đại diện ngành du lịch Đà Nẵng cho rằng giá trị của hướng đi này không chỉ nằm ở khai thác nguyên liệu, mà còn ở khả năng thiết kế trải nghiệm và xây dựng câu chuyện bản địa. Khi được phát triển bài bản, mùi hương có thể trở thành một phần của thương hiệu điểm đến, góp phần nâng cao sức hấp dẫn đối với phân khúc khách cao cấp.

Việc đề xuất phát triển “du lịch khứu giác” cho thấy Đà Nẵng đang tìm kiếm các hướng đi mới nhằm đa dạng hóa sản phẩm, hướng tới mô hình phát triển du lịch bền vững và giàu giá trị trải nghiệm.

Với hướng tiếp cận này, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng cho rằng giá trị của hướng đi mới không dừng ở việc khai thác nguyên liệu thô, mà nằm ở khả năng thiết kế trải nghiệm, xây dựng sản phẩm và kể câu chuyện bản địa.