Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu 3 định hướng lớn cho hợp tác ASEAN - Nga

Tại Diễn đàn Kinh doanh ASEAN - Nga, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất ba định hướng hợp tác lớn giữa hai bên, tập trung vào chuỗi cung ứng, năng lượng và công nghệ nhằm nâng cao khả năng chống chịu trước các biến động toàn cầu.

Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối thúc đẩy hợp tác ASEAN - Nga

Ngày 17/6, trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự và phát biểu tại Lễ Khai mạc Diễn đàn Kinh doanh ASEAN - Nga.

Phát biểu tại Diễn đàn, Thủ tướng bày tỏ vui mừng tham dự sự kiện được tổ chức tại thành phố Kazan - điểm kết nối quan trọng giữa châu Âu và châu Á, giữa truyền thống và đổi mới sáng tạo. Theo Thủ tướng, đây là dịp để các bên cùng chia sẻ những định hướng chiến lược vì một tương lai hợp tác rộng lớn hơn, thực chất hơn, kết nối hơn và có khả năng chống chịu cao hơn trước những biến động toàn cầu.

Thủ tướng cho rằng trong bối cảnh thế giới đang có những biến chuyển nhanh chóng, phức tạp, nhu cầu phát triển các đối tác tin cậy, thị trường ổn định và chuỗi cung ứng có khả năng chống chịu cao trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Trên cơ sở tiềm năng và tính bổ trợ giữa ASEAN và Liên bang Nga, Thủ tướng đề xuất ba định hướng hợp tác trọng tâm trong thời gian tới.

Theo Thủ tướng, ASEAN và Nga cần hợp tác xây dựng các chuỗi cung ứng ổn định, linh hoạt và có khả năng chống chịu cao trước các tác động từ bên ngoài.

Việc phát triển các tuyến vận tải kết nối khu vực Viễn Đông của Nga với Đông Nam Á, bao gồm cảng biển và đường sắt, không chỉ giúp thu hẹp khoảng cách địa lý, tạo thuận lợi cho thương mại mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác đầu tư cho cộng đồng doanh nghiệp hai bên.

Cùng với đó, các doanh nghiệp cần tận dụng hiệu quả hơn các khuôn khổ hợp tác kinh tế hiện có, đặc biệt là các hiệp định thương mại tự do giữa Liên minh Kinh tế Á - Âu (EAEU) và một số quốc gia ASEAN.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẵn sàng đóng vai trò cầu nối, góp phần thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư giữa ASEAN với EAEU nói chung, cũng như với Liên bang Nga nói riêng.

Định hướng thứ hai được Thủ tướng đề cập là đưa năng lượng trở thành một trong những trụ cột hợp tác quan trọng của quan hệ ASEAN - Nga.

Theo Thủ tướng, an ninh năng lượng đang là một trong những thách thức cấp bách nhất đối với tăng trưởng và phát triển bền vững của các quốc gia. Trong khi đó, dư địa hợp tác giữa ASEAN và Nga còn rất lớn, đặc biệt trong các lĩnh vực năng lượng sạch, khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), hydrogen, điện gió ngoài khơi và công nghệ tiết kiệm năng lượng.

Nhấn mạnh năng lượng là một trụ cột hợp tác quan trọng giữa Việt Nam và Nga, Thủ tướng cho biết Việt Nam mong muốn cùng Nga và các nước ASEAN phát triển các dự án hợp tác thực chất trong lĩnh vực năng lượng sạch và công nghệ xanh, qua đó đóng góp vào ổn định và an ninh năng lượng của khu vực.

Định hướng lớn thứ ba được Thủ tướng nêu ra là tăng cường hợp tác trong lĩnh vực công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Theo Thủ tướng, ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng đang là một trong những thị trường số phát triển nhanh nhất thế giới. Tại Việt Nam, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo được xác định là những động lực then chốt cho phát triển trong giai đoạn mới.

Trên tinh thần đó, Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng tạo điều kiện để các doanh nghiệp Nga mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), an ninh mạng, giáo dục số và y tế số.



Đồng thời, Thủ tướng đề nghị ASEAN và Nga thúc đẩy các chương trình hợp tác đổi mới sáng tạo, hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ và doanh nghiệp trẻ, qua đó hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo năng động, kết nối chặt chẽ cộng đồng doanh nghiệp hai bên.

Nhấn mạnh Chính phủ các nước có trách nhiệm tạo dựng môi trường ổn định, minh bạch và thuận lợi cho hoạt động đầu tư kinh doanh, song chính doanh nghiệp mới là lực lượng tiên phong đưa quan hệ hợp tác đi vào thực chất, Thủ tướng bày tỏ mong muốn cộng đồng doanh nghiệp ASEAN và Nga tiếp tục đầu tư dài hạn, cùng xây dựng các chuỗi giá trị mới cho tương lai.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẵn sàng cùng Liên bang Nga và các nước ASEAN biến tiềm năng thành các dự án cụ thể, biến kết nối thành cơ hội kinh doanh và biến lòng tin thành động lực tăng trưởng mới.

Biến động công nghệ và chuỗi cung ứng đặt ra cơ hội, thách thức mới

Cũng tại Diễn đàn, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho rằng trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng, không một quốc gia nào, dù lớn đến đâu, có thể tự mình ứng phó hiệu quả với các thách thức toàn cầu. Theo ông, đối thoại, xây dựng lòng tin, hợp tác thực chất, phối hợp chính sách, dỡ bỏ các rào cản thương mại và thúc đẩy hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ là con đường để ASEAN và Nga cùng phát triển.

Trong khi đó, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anutin Charnvirakul nhận định những biến động của khoa học công nghệ và chuỗi cung ứng toàn cầu đang đặt ra cả cơ hội lẫn thách thức đối với khu vực. Ông đề xuất ASEAN và Nga tập trung thúc đẩy ba lĩnh vực gồm kết nối, thương mại - đầu tư và giao lưu nhân dân; trong đó hợp tác năng lượng, an ninh lương thực, du lịch, y tế nghỉ dưỡng và kinh tế sáng tạo là những ưu tiên quan trọng.

Tổng thư ký ASEAN Kao Kim Hourn đề xuất bốn lĩnh vực doanh nghiệp hai bên cần tập trung khai thác trong thời gian tới, gồm an ninh năng lượng, an ninh lương thực, kết nối chuỗi cung ứng và hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế mới nổi, chuyển đổi số. Ông cho rằng các dự án trọng điểm của ASEAN như Lưới điện ASEAN (APG) và Hiệp định khung về Kinh tế số ASEAN (DEFA) sẽ tạo nền tảng thuận lợi để doanh nghiệp ASEAN và Nga mở rộng hợp tác.

Tổng thư ký ASEAN Kao Kim Hourn đề xuất bốn lĩnh vực các doanh nghiệp ASEAN và Nga cần tập trung khai thác thời gian tới. Ảnh: VGP.

Đại diện cộng đồng doanh nghiệp ASEAN và Nga cũng nhấn mạnh nhu cầu mở rộng thị trường, đầu tư và tham gia vào các chuỗi cung ứng quốc tế ổn định, đáng tin cậy. Với quy mô dân số khoảng 850 triệu người của hai khu vực, các chuyên gia đánh giá ASEAN và Nga còn nhiều dư địa để tăng cường hợp tác sâu rộng trên nhiều lĩnh vực.

Đặc biệt, trong bối cảnh chuỗi cung ứng năng lượng và lương thực toàn cầu đối mặt nhiều thách thức, hợp tác về an ninh năng lượng và an ninh lương thực được xem là những nội dung mang tính thời sự, đáp ứng nhu cầu thiết thực của cả hai bên.