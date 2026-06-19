Đà Nẵng ra mắt Kiosk thông minh và hệ thống cấp bản sao số tài liệu điện tử

Hệ thống Kiosk ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ nhận dạng thông minh, giúp người dân tự động thực hiện thủ tục, xác thực giấy tờ và nhận bản sao điện tử chỉ trong vài phút, không cần nộp bản giấy.

Ngày 19/6, tại Trung tâm Hành chính TP Đà Nẵng, UBND TP phối hợp với Ngân hàng Agribank tổ chức Lễ ra mắt mô hình thí điểm Kiosk thông minh và hệ thống xác thực, cấp bản sao số tài liệu điện tử (Trạm dịch vụ công số).

Đây là chương trình đồng hành của Agribank trong lộ trình triển khai dịch vụ công thông minh tại các tỉnh thành trong cả nước.

Tại Đà Nẵng, Agribank tài trợ 11 trạm dịch vụ công số, đặt tại 11 địa điểm trên địa bàn TP Đà Nẵng gồm: Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố và các xã/phường: Hải Châu, Hoà Cường, Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn, An Khê, An Hải, Tam Kỳ, Hương Trà, Núi Thành, Thăng An.

Hệ thống ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ nhận dạng thông minh, giúp người dân tự động thực hiện thủ tục, xác thực giấy tờ và nhận bản sao điện tử chỉ trong vài phút, không cần nộp bản giấy.

Mô hình này góp phần giảm tải cho cán bộ hành chính, tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số theo Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và Đề án 06 của Chính phủ.

Cũng tại lễ ra mắt, Agribank trao tặng 1 tỷ đồng hỗ trợ an sinh xã hội lĩnh vực giáo dục cho thành phố Đà Nẵng, thể hiện trách nhiệm xã hội của ngân hàng.

Việc triển khai Kiosk thông minh tại Đà Nẵng là bước đi quan trọng, khẳng định vị thế tiên phong của thành phố trong hiện đại hóa hành chính công và xây dựng chính quyền số.