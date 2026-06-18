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Công an Hà Nội và MobiFone ký hợp tác toàn diện về chuyển đổi số, phát triển hạ tầng số

Quỳnh An
Quỳnh An

Chiều 18/6, Công an TP Hà Nội và Tổng công ty Viễn thông MobiFone ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện trong lĩnh vực chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển hạ tầng số.

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Trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra mạnh mẽ, công tác bảo đảm an ninh, trật tự đòi hỏi không chỉ ứng dụng công nghệ mà còn phải đổi mới phương thức quản trị dựa trên dữ liệu, nâng cao năng lực dự báo, chỉ huy điều hành và ứng phó với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống.

Thời gian qua, Công an TP Hà Nội và MobiFone đã phối hợp triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm như xây dựng Đề án chuyển đổi số Công an TP Hà Nội giai đoạn 2025-2030; phát triển hệ thống Tổng đài thông minh 113-114; xây dựng Bảo tàng số Công an Hà Nội; ứng dụng công nghệ chuyển đổi giọng nói thành văn bản, trợ lý ảo AI và các nền tảng số phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

Đáng chú ý, hai đơn vị đã phối hợp nghiên cứu, tham mưu triển khai Đề án đô thị Hà Nội thông minh, trong đó tập trung tích hợp dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ dữ liệu lớn (Big Data) và các giải pháp số tiên tiến nhằm nâng cao hiệu quả quản trị đô thị, tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn cho người dân và doanh nghiệp.

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Công an Hà Nội và MobiFone ký hợp tác toàn diện về chuyển đổi số, phát triển hạ tầng số. Ảnh: CAHN.

Theo nội dung ký kết, Công an TP Hà Nội và MobiFone sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực phát triển hạ tầng số, an ninh mạng, an toàn dữ liệu, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, ứng dụng AI, dữ liệu lớn và các giải pháp công nghệ hiện đại phục vụ công tác quản lý, chỉ huy, điều hành. Đây cũng là cơ sở quan trọng để nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm công nghệ cao, bảo vệ chủ quyền số, bảo đảm an ninh dữ liệu và tăng cường năng lực quản trị trong môi trường số.

Lễ ký kết được kỳ vọng tạo nền tảng quan trọng để xây dựng lực lượng Công an Thủ đô chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đồng thời góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Hà Nội trở thành đô thị thông minh, an toàn và phát triển bền vững trong kỷ nguyên số.

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#MobiFone #Công an Hà Nội #Chuyển đổi số #hạ tầng số #Hà Nội

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