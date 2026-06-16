Đà Nẵng mời “đại bàng” công nghệ đến làm tổ

Mời “đại bàng” hạ cánh ở Đà Nẵng làm tổ

Chiều 16/6, UBND TP Đà Nẵng tổ chức họp báo công bố tổ chức Tuần lễ Kinh tế, Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng 2026 (Da Nang Business, Finance and Technology Week 2026 - DBFTW 2026).

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng cho biết DBFTW 2026 là diễn đàn tiếp nối thành công của Tuần lễ Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng năm 2025 và được nâng tầm cũng như quy mô nhằm tạo diễn đàn kết nối, chia sẻ kinh nghiệm giữa các cơ quan hoạch định chính sách, các tổ chức quốc tế, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp và nhà đầu tư trong nước, quốc tế... trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Theo kế hoạch, DBFTW 2026 sẽ diễn ra từ ngày 7/7-12/7, với 5 hoạt động chính gồm: lễ Khai mạc; hội nghị Đối thoại chính sách cấp cao với chủ đề "Tăng trưởng mới - Đổi mới sáng tạo - Thành phố toàn cầu"; diễn đàn Tài chính Việt Nam 2026; hội thảo "Đẩy mạnh gắn kết ba nhà: Nhà nước - Đại học - Doanh nghiệp; và hội thảo "Bán dẫn và Công nghệ cao Đà Nẵng 2026".

Văn phòng của Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng sẽ đặt tại tòa nhà 22 tầng thuộc khu Công viên Phần mềm số 2 Đà Nẵng.

Bên cạnh đó, DBFTW 2026 còn có nhiều hoạt động bên lề, tập trung vào các chủ đề kinh tế, tài chính, công nghệ, đổi mới sáng tạo, vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp.

“Ngoài vấn đề về học thuật, truyền thông quảng bá thì chúng tôi mời các nhà đầu tư đến Đà Nẵng để hiểu, để yêu và để thấy được cơ hội đầu tư. Sự kiện sẽ là lời mời những đại bàng đến, để hạ cánh tìm hiểu, yêu thành phố này và ở lại xây tổ”, ông Hồ Kỳ Minh chia sẻ.

Thách thức và kỳ vọng

Bà Huỳnh Liên Phương, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ xúc tiến đầu tư TP Đà Nẵng cho biết diễn đàn 2025, Đà Nẵng đã thu hút hơn 1.500 đại biểu, chuyên gia, đại diện các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong nước và quốc tế tham dự; bước đầu định hình được Trung tâm tài chính quốc tế; hình thành trung tâm nghiên cứu phát triển và thử nghiệm chíp bán dẫn- Fablab…

Tuy vậy, việc thu hút đầu tư trên lĩnh vực nguồn nhân lực vẫn gặp khó khăn. Ông Lê Sơn Phong, Phó Giám đốc Sở KH&CN TP Đà Nẵng cho biết sau 3 năm tổ chức diễn đàn nguồn nhân lực chíp bán dẫn hiện nay vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp. Chính vì vậy, tại diễn đàn này, Đà Nẵng sẽ tổ chức hội thảo chuyên đề về hợp tác 3 nhà - nhà trường - doanh nghiệp và Nhà nước với kỳ vọng thu hút các nhà đầu tư, chuyên gia nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực và môi trường đầu tư trong lĩnh vực chíp bán dẫn và khoa học công nghệ.

Ông Christopher Vanloon, Chủ tịch AmCham Đà Nẵng chia sẻ tại họp báo.

Còn ông Christopher Vanloon, Chủ tịch AmCham Đà Nẵng cho biết với vai trò là đơn vị phối hợp tổ chức, AmCham Đà Nẵng đã kết nối với khoảng 350 đại biểu là các chuyên gia tài chính đến từ các quốc gia trên thế giới đến Đà Nẵng để cùng chia sẻ các kinh nghiệm, các bài học để Đà Nẵng có thể thúc đẩy phát triển kinh tế nói chung và đưa Trung tâm tài chính quốc tế sớm đi vào hoạt động hiệu quả.

“Sau 3 năm tổ chức, sự kiện đã được mở rộng và nâng tầm với quy mô lớn hơn. Đà Nẵng cũng đã định hình được ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn, trung tâm tài chính quốc tế. Tuy nhiên vẫn còn nhiều thách thức và khó khăn vì các lĩnh vực còn rất mới”, ông Hồ Kỳ Minh chia sẻ.