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Nữ giám đốc lén lút tuồn hơn 10.000 tấn chân gà nhập khẩu ra thị trường

Quỳnh An
Quỳnh An

Ngày 18/6, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Tố Loan và Trang Tuyết Ngọc về tội Buôn lậu.

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Đầu năm 2026, Công an TP Hà Nội phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong hoạt động nhập khẩu, kinh doanh thực phẩm.

Quá trình điều tra xác định từ năm 2023 đến năm 2026, Công ty CP Xuất nhập khẩu thực phẩm ABF (địa chỉ tại xã Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) do Nguyễn Thị Tố Loan trực tiếp điều hành đã nhập khẩu 339 container chân gà theo loại hình sản xuất, gia công để xuất khẩu, với tổng khối lượng hơn 12.000 tấn, trị giá khoảng 347 tỷ đồng.

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Nguyễn Thị Tố Loan làm việc với cơ quan công an. Ảnh: CAHN.

Tuy nhiên, sau khi nhập khẩu, doanh nghiệp không thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng, không nộp thuế theo quy định mà bán số hàng này ra thị trường nội địa. Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thị Tố Loan đã chỉ đạo Trang Tuyết Ngọc, Trưởng phòng trợ lý Tập đoàn An Bình Group, tổ chức tiêu thụ hơn 10.000 tấn chân gà tại nhiều địa phương như Hà Nội, Lai Châu, Cao Bằng, Lạng Sơn, Ninh Bình, Hưng Yên, Quảng Ninh và một số tỉnh, thành khác.

Đáng chú ý, trong số chân gà nhập khẩu có sản phẩm xuất xứ từ các quốc gia đang có dịch bệnh gia cầm. Theo quy định, các lô hàng này chỉ được phép nhập khẩu để gia công, sau đó tái xuất, không được tiêu thụ tại thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, vì mục đích lợi nhuận, các đối tượng vẫn đưa hàng ra lưu thông trong nước, chủ yếu cung cấp cho các cơ sở kinh doanh ăn uống.

Khám xét các kho lạnh liên quan đến vụ án, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ số lượng lớn hàng hóa.

Tại kho đông lạnh An Việt 2 thuộc Công ty TNHH An Việt Hà Nội, nằm trong Khu công nghiệp Quang Minh mở rộng (Hà Nội), cơ quan điều tra phát hiện hơn 1.000 tấn chân gà đông lạnh. Trong đó có khoảng 260 tấn đã hết hạn sử dụng, xuất hiện tình trạng mốc trắng, bốc mùi nhưng vẫn được bảo quản trong kho, có dấu hiệu chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ.

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Hàng tấn chân gà đông lạnh được công an phát hiện. Ảnh: CAHN.

Tại kho đông lạnh THL thuộc Công ty CP Xuất nhập khẩu Kho vận THL ở tỉnh Lạng Sơn, lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ hơn 1.030 tấn chân gà đông lạnh.

Tại cơ quan điều tra, các bị can đã thừa nhận hành vi phạm tội. Hiện Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

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Từ khóa:

#buôn lậu #Chân gà #Hà Nội #Công an Hà Nội

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