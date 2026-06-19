Khoai Lang Thang và hành trình đi tìm “bình minh” của riêng mình

Từng loay hoay với câu hỏi “mình thực sự thuộc về đâu”, Khoai Lang Thang đã tìm thấy hướng đi mới từ một lựa chọn tưởng chừng rất đơn giản. Trong tập đầu tiên của The Morning Talk, câu chuyện của anh mở ra nhiều suy ngẫm về “bình minh” – không chỉ là một khoảnh khắc trong ngày, mà còn là cách mỗi người lựa chọn tin vào bản thân, bước ra khỏi vùng an toàn và kiên định với con đường của riêng mình.

Khi “bình minh” không chỉ là khoảnh khắc mặt trời mọc

Với nhiều người, bình minh là thời khắc bắt đầu một ngày mới. Nhưng với Khoai Lang Thang, bình minh còn mang một ý nghĩa khác: cảm giác về hy vọng, năng lượng và những điều đang chờ đợi phía trước.

Trong tập đầu tiên của The Morning Talk – chuỗi podcast do ngân hàng Phương Đông (OCB) và Vietsuccess thực hiện nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập ngân hàng, travel blogger – Khoai Lang Thang đã chia sẻ: “Khi nhìn thấy bình minh, tôi cảm giác mình có cả một ngày rất dài phía trước và có rất nhiều điều hay ho cần phải làm. Nó cho tôi nhiều năng lượng và hy vọng hơn”.

Khoai Lang Thang chia sẻ về ý nghĩa của “bình minh” trong tập đầu tiên của The Morning Talk

Những bình minh đáng nhớ của Khoai không phải lúc nào cũng đến trong một hành trình hoàn hảo. Đó có thể là buổi sáng ở Tà Xùa, khi cả nhóm thức dậy từ 3–4 giờ sáng để săn mây nhưng cuối cùng không có mây, chỉ có mặt trời mọc. Kế hoạch có thể “vỡ”, nhưng khoảnh khắc ấy vẫn để lại rất nhiều cảm xúc.

Hay cũng có thể là một buổi sáng ở Cà Mau, khi anh ngồi trên chiếc ghe nhỏ, đi từ những vuông cua, vuông tôm ra chợ và nhìn mặt trời từ từ mọc lên trên sông… Với Khoai, bình minh vì thế không chỉ là cảnh đẹp để ngắm nhìn, mà còn là trạng thái tinh thần: sẵn sàng đón nhận những điều mới mẻ, dù là thử thách hay niềm vui.

Từ một cái tên đến hành trình tìm con đường riêng

Trước khi trở thành Khoai Lang Thang của hôm nay, anh từng trải qua giai đoạn dài loay hoay với câu hỏi quen thuộc của nhiều người trẻ: mình thực sự muốn làm gì?

Tốt nghiệp ngành kỹ sư xây dựng, Khoai từng đi làm đúng ngành đã chọn như bao người khác. Tuy nhiên, càng gắn bó với công việc, anh càng nhận ra bản thân không thực sự thuộc về con đường ấy. Điều khó nhất đó không chỉ là cảm giác công việc không phù hợp, mà là việc chưa biết mình nên đi đâu tiếp theo. “Mình đã thử rất nhiều cách nhưng vẫn không tìm thấy hướng đi nào rõ ràng hơn”. Anh nhớ lại.

Bước ngoặt đến vào một ngày Tết năm 2017, khi suy nghĩ về tương lai, ý tưởng thực hiện những chuyến đi, ghi lại hành trình và chia sẻ với mọi người bất ngờ xuất hiện. Cùng lúc đó, một cái tên bật ra trong đầu: Khoai Lang Thang.

“Khoai vốn là biệt danh từ nhỏ, khi được ghép cùng niềm yêu thích khám phá và dịch chuyển, cái tên Khoai Lang Thang mang đến cảm giác đây chính là con đường mình cần phải thử. Lúc đó, trong lòng có rất nhiều nhiệt huyết và quyết tâm, giống như cảm giác khi ngắm bình minh vậy. Tương lai bỗng nhiên có ánh sáng và hy vọng hơn rất nhiều”, travel blogger Khoai Lang Thang kể.

Từ một lựa chọn tưởng chừng đơn giản, Khoai Lang Thang bắt đầu hành trình tìm thấy con đường của riêng mình

Nhưng tìm thấy “ánh sáng” không có nghĩa hành trình phía trước lập tức trở nên dễ dàng. Một quyết định rẽ hướng, Khoai gần như bắt đầu từ con số không với vô vàn những thứ cần phải làm quen: quay phim, chụp ảnh, dựng video hay thậm chí là khả năng nói chuyện trước ống kính.

Thay vì chờ đợi đến khi mọi thứ hoàn hảo mới bắt đầu, anh chọn học trong lúc làm. “Tôi hay nói vui rằng khi bắt đầu một điều gì đó, có thể dùng 50% lý trí và 50% sự ‘khờ dại’. Sự khờ dại ở đây là dám đi theo cảm xúc của mình. Bởi một hành trình muốn có ý nghĩa thì bắt buộc phải có cảm xúc trong đó”, Khoai chia sẻ.

Từ những video đầu tiên còn vụng về, những góp ý của khán giả dần giúp anh hoàn thiện bản thân. Từng chuyến đi, từng câu chuyện và từng trải nghiệm, Khoai Lang Thang từng bước tìm được vị trí xứng đáng trong lĩnh vực sáng tạo nội dung du lịch. “Trong hành trình chạy theo ánh mặt trời, sẽ có rất nhiều thử thách, yếu tố khiến mình dễ bị phân tâm. Nhưng nếu đã tìm thấy hướng đi của mình rồi, hãy kiên định với nó”. Khoai cho biết thêm.

Thông điệp ấy cũng chính là tinh thần được OCB gửi gắm trong hành trình 30 năm xây dựng và phát triển. Bởi không có hành trình nào giống nhau, cũng như không có một định nghĩa duy nhất về thành công hay thịnh vượng, mỗi người đều có những lựa chọn cho riêng mình trong mỗi chương của cuộc đời.

Và suốt ba thập kỷ qua, OCB đã, đang và sẽ cùng khách hàng đi qua những chương quan trọng ấy: từ những bước khởi đầu, những lựa chọn mang tính bước ngoặt đến hành trình hiện thực hóa mục tiêu lớn lao hơn, để mỗi người có thể tìm kiếm được “bình minh" và vững tin đạt được “thịnh vượng” của riêng mình.

Câu chuyện của Khoai Lang Thang trong tập đầu tiên của The Morning Talk vì thế không chỉ là hành trình của một travel blogger rời bỏ công việc kỹ sư để theo đuổi đam mê, mà là cách tìm kiếm điều mình thật sự phù hợp, đủ tin vào lựa chọn ấy và kiên trì bước tiếp.

Tập 1 The Morning Talk hiện đã chính thức lên sóng trên fanpage/website chính thức của OCB và kênh YouTube Vietsuccess. Khán giả có thể theo dõi trọn vẹn cuộc trò chuyện để lắng nghe thêm những chia sẻ chân thành của Khoai Lang Thang về niềm tin, lựa chọn và hành trình tìm thấy “bình minh” của riêng mình.