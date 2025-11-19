Nhà thầu thi công cầu sông Lô: Doanh thu nghìn tỷ, chậm đóng bảo hiểm xã hội

Udideco - nhà thầu thi công cầu sông Lô - ghi nhận doanh thu năm 2024 đạt 1.055 tỷ đồng, song lợi nhuận ròng khiêm tốn. Công ty đang chịu áp lực tài chính, nợ bảo hiểm xã hội 3 tháng.

Chậm đóng bảo hiểm xã hội 3 tháng

Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp (Udideco) đang trở thành tâm điểm chú ý khi đồng thời đối mặt hai vấn đề: vừa bị Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội công khai nợ hơn 690 triệu đồng cho kỳ chậm đóng 3 tháng, vừa vướng vào vụ án hình sự liên quan chất lượng công trình cầu sông Lô tại Phú Thọ.

Theo Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội, việc nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN diễn ra trong 3 tháng liên tiếp khiến Udideco nằm trong danh sách công khai tháng 10/2025. Số liệu này được tính đến hết ngày 31/10/2025 và công bố trên Cổng thông tin Bảo hiểm xã hội Việt Nam ngày 12/11/2025.

Vấn đề nợ bảo hiểm xuất hiện trong bối cảnh Udideco đang chịu sự giám sát của cơ quan chức năng liên quan đến dự án cầu sông Lô - công trình được khởi công năm 2010 và hoàn thành vào tháng 3/2015, với tổng mức đầu tư 320 tỷ đồng, trong đó gói thầu thi công do Udideco đảm nhiệm trị giá 215 tỷ đồng.

Chỉ sau 10 năm khai thác, cầu Sông Lô đã xuất hiện những hư hỏng nghiêm trọng: bê tông bảo vệ bong tróc, một số móng cọc lộ ra cốt thép rỉ sét, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Sau mùa mưa bão năm 2024, tình trạng hư hỏng cầu sông Lô trở nên nghiêm trọng hơn.

Sau mùa mưa bão năm 2024, tình trạng hư hỏng trở nên nghiêm trọng hơn. Ngày 6/11/2025, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại công trình cầu sông Lô.

Trước tình hình đó, Udideco đã gửi văn bản đề xuất sử dụng nguồn vốn doanh nghiệp để khắc phục, nhưng đến nay chưa nhận được phản hồi chính thức. Trong khi đó, website chính thức của công ty cũng không thể truy cập, làm dấy lên câu hỏi về minh bạch thông tin.

Doanh thu tăng, lợi nhuận mỏng

Song song với áp lực pháp lý, bức tranh tài chính của Udideco trong giai đoạn 2023-2024 cho thấy doanh nghiệp ghi nhận tăng trưởng doanh thu, song lợi nhuận nhỏ giọt.

Theo dữ liệu của VietTimes, doanh thu năm 2023 của Udideco đạt 936 tỷ đồng, tăng lên 1.055 tỷ đồng năm 2024 (tăng 13%).

Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của công ty chỉ đạt hơn 1,9 tỷ đồng năm 2024, tăng 44,4% so với năm trước nhưng vẫn chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong tổng doanh thu, khoảng 0,18%. Biên lợi nhuận thấp phản ánh chi phí vận hành cao.

Tình hình kinh doanh của Udideco giai đoạn 2023-2024.

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản của Udideco cũng tăng đều, từ hơn 1.119 tỷ đồng cuối năm 2023 lên 1.219 tỷ đồng cuối năm 2024. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là hàng tồn kho tăng gần 30%, từ 381 tỷ đồng lên 494 tỷ đồng năm 2024.

Trong khi đó, tiền và tương đương tiền giảm gần 36 tỷ đồng, còn khoảng 60 tỷ đồng, kết hợp với khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng 169,4 tỷ đồng năm 2024, cho thấy áp lực dòng tiền vận hành đang khá lớn.

Nợ phải trả cuối năm 2024 của công ty là 914 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn chiếm tới 89%, tổng nợ vay tài chính là 551 tỷ đồng, gồm 450 tỷ đồng vay ngắn hạn và 101 tỷ đồng vay dài hạn.

Hàng tồn kho tăng trong khi tiền mặt giảm và nợ ngắn hạn cao là dấu hiệu cảnh báo rủi ro thanh khoản, đặc biệt trong bối cảnh Udideco thi công các dự án hạ tầng và xử lý vấn đề pháp lý liên quan đến cầu Sông Lô.

Vốn chủ sở hữu ở mức 304,9 tỷ đồng, đồng nghĩa hệ số nợ/vốn chủ sở hữu gần 3 lần, mức khá cao trong ngành xây dựng hạ tầng, cho thấy Udideco đang sử dụng đòn bẩy tài chính mạnh.

Một điểm đáng chú ý khác số lượng lao động rất khiêm tốn. Dù liên tục tăng vốn điều lệ từ 40 tỷ đồng trước năm 2017 lên 320 tỷ đồng năm 2020, báo cáo thuế tháng 8/2025 chỉ ghi nhận công ty có 5 người lao động. Người đại diện pháp luật vẫn là bà Phan Thị Đức (sinh năm 1976) kiêm Tổng giám đốc.

Sự chênh lệch giữa quy mô vốn và nhân sự trực tiếp gợi mở về cơ chế vận hành dựa vào thầu phụ hoặc mô hình tinh gọn.

Thông tin công bố cho thấy Udideco là một trong số ít doanh nghiệp hạ tầng do nữ lãnh đạo điều hành. Bà Phan Thị Đức giữ vai trò Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc xuyên suốt quá trình phát triển, dẫn dắt công ty từ quy mô nhỏ lên vốn điều lệ hàng trăm tỷ đồng và tham gia nhiều dự án giao thông, thủy lợi và hạ tầng đô thị phía Bắc, bao gồm nâng cấp đê sông Hồng, sông Đáy, thi công cầu, cống, và các dự án đường giao thông, thủy điện vừa.

Trong thời gian tới, kết quả điều tra vụ cầu sông Lô sẽ là một thước đo quan trọng về trách nhiệm pháp lý của Udideco và các bên liên quan. Song song đó, doanh nghiệp cần đảm bảo thanh toán nợ bảo hiểm để đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành.