Sau trận thua ngược, bị các cựu danh thủ và truyền thông Anh chỉ trích, HLV Tuchel phủ nhận

Sau trận thua ngược Argentina, HLV Thomas Tuchel trở thành tâm điểm chỉ trích. Nhà cầm quân người Đức đã lên tiếng bác bỏ, bảo vệ mình.

Rạng sáng 16/7 theo giờ Hà Nội, trận bán kết giữa Anh và Argentina khép lại theo cách đầy cay đắng với "Tam sư". Có thời điểm, tuyển Anh gần như đã đặt một chân vào chung kết khi dẫn trước và giữ lợi thế suốt khoảng 85 phút. Thế nhưng, những điều chỉnh nhân sự ở cuối trận không giúp đội bóng đứng vững, để rồi Argentina ghi liền hai bàn lội ngược dòng. Sau trận đấu, HLV Thomas Tuchel trở thành tâm điểm chỉ trích. Nhưng liệu ông có thực sự là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến thất bại của tuyển Anh?

Trận thua ngược đau đớn này đang trở thành chủ đề gây tranh cãi lớn trên truyền thông Anh, bởi nó liên quan trực tiếp đến câu hỏi: đó là lỗi của HLV hay lỗi của các cầu thủ khi không thực hiện đúng chỉ đạo?

Danh thủ Wayne Rooney chỉ trích việc đội tuyển chủ động lùi sâu sau khi dẫn trước. Ảnh: Singtao.

Các cựu danh thủ lên tiếng chỉ trích HLV Tuchel

Sau trận đấu, hàng loạt cựu danh thủ Anh đã lên tiếng chỉ trích chiến thuật của HLV người Đức Thomas Tuchel.

Cựu thủ quân “Tam sư”, danh thủ Wayne Rooney nhận xét: "Tâm lý của các cầu thủ tuyển Anh rối loạn trong suốt trận đấu. Sau khi có bàn dẫn trước, chúng ta không nên chủ động lùi sâu và nhường thế trận. Đúng ra đội Anh phải tiếp tục kiểm soát cuộc chơi; đội chịu áp lực lúc đó lẽ ra phải là Argentina".

Cựu thủ môn tuyển Anh Joe Hart chỉ trích cách cầm quân của HLV Tuchel. Ảnh: Singtao.

Cựu thủ môn Joe Hart cũng bày tỏ quan điểm tương tự: "Cách Tuchel chỉ đạo sau khi đội nhà vượt lên, cho thấy ông ấy hoàn toàn không tin tưởng vào các học trò".

Jude Bellingham cũng bộc lộ sự bất mãn. Anh ghi bàn giúp đội nhà nhưng sau trận lại công khai chỉ trích Tuchel. Đó dường như không chỉ là phản ứng sau một thất bại, mà còn là sự bùng nổ của những cảm xúc bị dồn nén từ trước.

Tuy nhiên, phát biểu sau trận cầu đội trưởng Harry Kane tiết lộ, chỉ đạo cuối cùng của HLV người Đức là đội bóng phải tiếp tục dâng cao, gây sức ép và tấn công, thay vì lùi sâu phòng ngự. Tuy nhiên, các cầu thủ lại vô thức lùi về bảo toàn tỷ số khi dẫn trước 1-0.

Harry Kane và Jude Bellingham có quan điểm khác nhau sau trận thua. Ảnh: Sohu.

Harry Kane thừa nhận: sau khi có bàn thắng, toàn đội chỉ nghĩ đến việc giữ tỷ số, trong khi đó không phải điều Tuchel mong muốn. Kane nói đây là sai lầm và ở đẳng cấp World Cup, cách tiếp cận như vậy là không đủ để đánh bại một đối thủ như Argentina.

HLV Tuchel: tôi không chỉ đạo đội tuyển co cụm để bảo vệ tỷ số

Trước những ý kiến chỉ trích nhằm vào mình, HLV Thomas Tuchel không cho rằng ông đã chỉ đạo đội tuyển Anh co cụm để bảo vệ tỷ số. Trái lại, ông khẳng định kế hoạch của ban huấn luyện là tiếp tục tấn công và tìm bàn thắng thứ hai, nhưng các cầu thủ đã không thực hiện được điều đó trên sân.

Dù Tuchel khẳng định ý đồ của mình là tiếp tục tấn công, nhiều bình luận viên và cựu danh thủ Anh cho rằng các quyết định thay người cùng cách bố trí đội hình sau khi dẫn bàn đã gửi đi tín hiệu quá thiên về phòng ngự.

Việc Tuchel chủ động kéo đội hình lùi sâu sau khi có bàn thắng là lựa chọn không hề bất ngờ. Đây vốn là triết lý xuyên suốt trong sự nghiệp cầm quân của ông và cũng là lý do khiến Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) quyết định bổ nhiệm chiến lược gia người Đức.

HLV Tuchel ôm đầu sau khi đội Argentina ghi bàn thắng quyết định ở phút bù giờ. Ảnh: Sohu.

Có ý kiến cho rằng, nhìn tổng thể, Tuchel thất bại không chỉ vì một quyết định chiến thuật. Ông mắc đồng thời ba vấn đề lớn: hệ thống chiến thuật quá đơn điệu, khả năng điều chỉnh trong trận thiếu linh hoạt và dấu hiệu mất kiểm soát phòng thay đồ.

Chỉ cần một trong ba yếu tố ấy cũng đủ khiến một HLV ở đội tuyển lớn chịu sức ép khổng lồ. Còn với Tuchel, cả ba đều xuất hiện cùng lúc.

Tờ The Guardian bình luận rằng Tuchel "thể hiện sự sợ hãi", còn các sự điều chỉnh nhân sự khiến Anh đánh mất thế chủ động, tạo điều kiện để Argentina gia tăng sức ép và lội ngược dòng.

Messi và các đồng đội ăn mừng sau bàn thắng đưa Argentina vào trận chung kết. Ảnh: Getty.

Theo thống kê, đây là lần thứ hai trong ba kỳ World Cup gần nhất tuyển Anh dừng bước ở bán kết. Tại World Cup 2018, "Tam sư" từng thất bại trước Croatia ở vòng đấu này. Tính rộng hơn, World Cup 2026 cũng là lần thứ ba trong vòng 60 năm Anh góp mặt ở bán kết, nhưng cả ba lần đều không thể giành vé vào trận chung kết.