Doanh nghiệp Việt muốn đi xa phải vượt qua tư duy làm thương hiệu ngắn hạn

Theo ông Võ Thanh Mỹ, thương hiệu mạnh không được tạo nên từ những chiến dịch truyền thông ngắn hạn hay các danh hiệu nhất thời, mà từ chiến lược dài hạn, đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ và sự chuẩn bị bài bản chinh phục thị trường.

Chi hội Truyền thông số phía Nam (SVDCA) - đơn vị thành viên của Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) vừa gửi thư mời các hội viên Hội Truyền thông số Việt Nam đăng ký tham gia chương trình Dấu ấn Thương hiệu Việt - Made by Vietnam Day 2026.

Là đơn vị đồng tổ chức, SVDCA sẽ đồng hành cùng Ban Tổ chức trong việc kết nối cộng đồng doanh nghiệp, lan tỏa giá trị thương hiệu Việt, thúc đẩy xúc tiến thương mại và đầu tư, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp hội viên tiếp cận nhiều cơ hội hợp tác mới.

Chương trình diễn ra từ ngày 6/8 đến 8/8/2026 tại Nhà hát HTV và Trung tâm Triển lãm Quốc tế WTC Expo (TP.HCM), hướng đến tôn vinh các thương hiệu Việt tiêu biểu, quảng bá sản phẩm, dịch vụ và doanh nghiệp có năng lực đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ và tiềm năng phát triển bền vững.

Sân chơi để doanh nghiệp tự đánh giá và hoàn thiện mình

Trao đổi với VietTimes về ý nghĩa của chương trình, ông Võ Thanh Mỹ, Giám đốc điều hành CTCP Navee, Chi hội trưởng Chi hội Truyền thông số phía Nam, Phó Tổng Thư ký VDCA cho rằng giá trị lớn nhất của Made by Vietnam Day không nằm ở danh hiệu, mà ở quá trình doanh nghiệp tự đánh giá và hoàn thiện mình.

Ông Võ Thanh Mỹ nhận định thương hiệu Việt muốn vươn ra quốc tế cần có bản sắc, công nghệ và chiến lược phát triển dài hạn.

Theo ông, chương trình mang lại 4 giá trị nổi bật.

Trước hết, doanh nghiệp có cơ hội được nhìn nhận tương đối toàn diện về chiến lược thương hiệu, năng lực đổi mới sáng tạo, mức độ ứng dụng công nghệ, tài sản sở hữu trí tuệ, khả năng tăng trưởng và tiềm năng phát triển.

Bên cạnh đó, chương trình tạo ra một nền tảng truyền thông uy tín giúp doanh nghiệp nâng cao mức độ nhận diện, củng cố niềm tin với khách hàng, đối tác và thị trường.

Doanh nghiệp cũng có thêm cơ hội kết nối với cơ quan quản lý, hiệp hội, chuyên gia, nhà đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp để mở rộng hợp tác.

Đặc biệt, quá trình chuẩn bị hồ sơ giúp doanh nghiệp nhận diện rõ hơn những điểm mạnh cần phát huy cũng như những khoảng trống cần tiếp tục hoàn thiện trong chiến lược phát triển thương hiệu.

"SVDCA sẽ đồng hành cùng hội viên trong việc kết nối, tư vấn, hỗ trợ chuyển đổi số và nâng cao năng lực xây dựng thương hiệu trong môi trường kinh doanh mới", ông Võ Thanh Mỹ cho biết.

Made by Vietnam Day và The Future Brand là chuỗi sự kiện nhằm kết nối, quảng bá và tôn vinh các doanh nghiệp, sản phẩm, dịch vụ và thương hiệu Việt có năng lực đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ và tiềm năng phát triển bền vững.

Theo ông Võ Thanh Mỹ, nhiều doanh nghiệp vẫn có tâm lý chỉ tham gia các chương trình khi tin chắc mình sẽ đạt giải. Đây là cách tiếp cận cần thay đổi.

Ông cho rằng doanh nghiệp không nên xem Made by Vietnam Day chỉ là một cuộc thi hay chương trình xét chọn danh hiệu. Giá trị quan trọng nhất là doanh nghiệp có cơ hội hệ thống hóa lại câu chuyện thương hiệu, chiến lược phát triển, tài sản trí tuệ, năng lực công nghệ và tầm nhìn dài hạn.

Ngay cả khi chưa đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, quá trình chuẩn bị hồ sơ cũng giúp ban lãnh đạo đánh giá khách quan doanh nghiệp đang ở đâu, cần cải thiện những gì để phát triển bền vững hơn.

"Hãy mạnh dạn đăng ký tham gia những cuộc thi lớn, không chỉ để được ghi nhận mà còn để chuẩn hóa doanh nghiệp và chuẩn bị cho một giai đoạn phát triển lớn hơn. Thương hiệu tương lai không được xây dựng từ một chiến dịch ngắn hạn mà từ sự chuẩn bị nghiêm túc ngay từ hôm nay", ông nhấn mạnh.

Muốn ra thế giới phải có công nghệ và bản sắc

Theo Chi hội trưởng SVDCA, để thương hiệu Việt đủ sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế, doanh nghiệp cần chuẩn bị đồng thời nhiều nền tảng.

Trước tiên, doanh nghiệp phải bảo đảm chất lượng sản phẩm và dịch vụ ổn định, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Đồng thời, cần xác định rõ lợi thế khác biệt của thương hiệu để tránh cạnh tranh bằng giá. Bên cạnh đó, doanh nghiệp phải chủ động xây dựng và bảo vệ tài sản sở hữu trí tuệ tại các thị trường mục tiêu.

Song song với đó, doanh nghiệp cần đầu tư vào năng lực quản trị, dữ liệu và công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả vận hành, đồng thời hiểu rõ văn hóa, pháp luật và hành vi tiêu dùng của từng thị trường xuất khẩu.

"Một thương hiệu Việt muốn đi xa phải có bản sắc, nhưng đồng thời phải biết thích ứng với thị trường quốc tế", ông nói.

Ông Võ Thanh Mỹ chia sẻ về xây dựng thương hiệu và chuyển đổi số tại một chương trình đào tạo dành cho doanh nghiệp.

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, ông Võ Thanh Mỹ cho rằng nhiều doanh nghiệp vẫn còn quan niệm thương hiệu chỉ là hình ảnh nhận diện hoặc hoạt động quảng bá.

Theo ông, thương hiệu thực chất là tổng hòa của chất lượng sản phẩm, trải nghiệm khách hàng, văn hóa doanh nghiệp, năng lực vận hành và uy tín được tích lũy trong thời gian dài.

Doanh nghiệp cần xây dựng chiến lược thương hiệu gắn chặt với chiến lược kinh doanh, đầu tư vào dữ liệu và công nghệ để hiểu khách hàng, cá nhân hóa trải nghiệm, đồng thời phát triển hệ sinh thái truyền thông số một cách nhất quán.

Ông cũng nhấn mạnh việc bảo vệ tài sản trí tuệ và danh tiếng trên môi trường số ngày càng trở nên quan trọng khi thông tin lan truyền với tốc độ rất nhanh.

"Trong thời đại số, một thương hiệu có thể nổi tiếng rất nhanh nhưng cũng có thể đánh mất niềm tin rất nhanh. Vì vậy, chất lượng, sự minh bạch và cam kết lâu dài với khách hàng phải luôn là nền tảng", ông nhận định.