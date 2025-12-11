Sân bay thông minh mới của miền Bắc sẽ vận hành thử năm 2027, phục vụ APEC

Sáng 11/12, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, một trong những dự án hạ tầng hàng không có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Gia Bình được định hướng trở thành cảng hàng không thông minh, xanh, bền vững, đạt chuẩn quốc tế và đóng vai trò cửa ngõ hàng không mới của miền Bắc.

Theo Nghị quyết, sân bay Gia Bình được xây dựng tại các xã Gia Bình, Lương Tài, Nhân Thắng và Lâm Thao của tỉnh Bắc Ninh, với tiêu chuẩn kỹ thuật cấp 4F của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO).

Ở giai đoạn đến năm 2030, sân bay dự kiến đáp ứng nhu cầu khai thác khoảng 30 triệu hành khách mỗi năm và 1,6 triệu tấn hàng hóa; đến năm 2050 tăng lên 50 triệu hành khách và 2,5 triệu tấn hàng hóa.

Dự án hướng tới đạt tiêu chuẩn dịch vụ cảng hàng không quốc tế 5 sao, thuộc nhóm 10 sân bay 5 sao hàng đầu thế giới theo đánh giá của Skytrax, đồng thời nằm trong nhóm sân bay có trải nghiệm hành khách xuất sắc theo Hội đồng Cảng hàng không Quốc tế. Một trong những nhiệm vụ quan trọng của dự án là đáp ứng phục vụ các sự kiện đối ngoại lớn, đặc biệt là Hội nghị Cấp cao APEC năm 2027.

Sân bay Gia Bình là công trình trọng điểm quốc gia. Ảnh: VGP.

Tổng vốn đầu tư của dự án khoảng 196.378 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư tối thiểu 15% tổng mức đầu tư. Nhu cầu sử dụng đất khoảng 1.884,9 ha, gồm hơn 922 ha đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên. Toàn bộ diện tích đất được thu hồi một lần theo quy hoạch và chuyển đổi mục đích sử dụng theo quy định pháp luật.

Dự án được chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1 triển khai từ 2025 đến 2030, trong đó giai đoạn 1.1 (2025-2027) tập trung hoàn thành các hạng mục phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2027; giai đoạn 1.2 (2026-2030) hoàn thiện các công trình còn lại để đảm bảo công suất 30 triệu hành khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Giai đoạn 2 (2031-2050) sẽ tiếp tục mở rộng, đáp ứng công suất tối đa theo quy hoạch.

Về tiến độ triển khai dự án. Đối với công tác giải phóng mặt bằng, theo báo cáo của UBND tỉnh Bắc Ninh, với diện tích đất nông nghiệp khoảng 922 ha, tỉnh phấn đấu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong tháng 12/2025. Các khu vực còn lại dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2026. Đến nay, tỉnh Bắc Ninh đã bàn giao gần 700 ha để nhà đầu tư tổ chức thi công.

Về công tác tái định cư, tỉnh Bắc Ninh đã có quy hoạch 2 khu tái định cư với diện tích 337 ha, quy hoạch 2 khu công viên nghĩa trang. Hiện nay, tỉnh Bắc Ninh đang phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư để triển khai xây dựng hạ tầng khu tái định cư, dự kiến hoàn thành trong Quý I/2026. Các công trình công cộng, công trình tôn giáo, tín ngưỡng dự kiến sẽ hoàn thành cuối năm 2026.

Về tiến độ thực hiện dự án, hiện nay nhà đầu tư đang tổ chức triển khai thi công các công trình phục vụ APEC năm 2027, như: đường hạ cất cánh, đường lăn, sân đỗ máy bay, nhà ga VIP, đài kiểm soát không lưu. Trong tháng 11 vừa qua, Đoàn ĐBQH đã tổ chức khảo sát thực tế tại dự án và ghi nhận nhà đầu tư đã tập trung huy động nhiều máy móc, thiết bị, nhân công để triển khai các hạng mục san nền, xử lý nền đất yếu, thi công cọc đại trà…. Theo tiến độ, công tác xây dựng hoàn thành vào cuối năm 2026 để vận hành thử tháng 2/2027.

Về quy hoạch và tiến độ đầu tư hệ thống giao thông kết nối. Hệ thống giao thông kết nối với Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được quy hoạch để kết nối thuận lợi với các tuyến cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn, Hà Nội - Thái Nguyên - Cao Bằng, Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh; tuyến Vành đai 4 vùng Thủ đô và tuyến kết nối với Hà Nội. Ngoài ra còn tiếp cận 2 tuyến đường sắt tốc độ cao là Hà Nội - Quảng Ninh và đường sắt đô thị.

Về đầu tư, ngoài các tuyến cao tốc đã hình thành, Chính phủ giao UBND thành phố Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh tổ chức đầu tư tuyến nối Hà Nội qua Cảng hàng không quốc tế Gia Bình theo hình thức BT, với chiều dài 37 km, mặt cắt ngang là 120 m, dự kiến hoàn thành giai đoạn 2026 - 2027.

Tuyến đường Vành đai 4 cũng đã được thành phố Hà Nội triển khai đầu tư. Tuyến đường sắt qua khu vực đang được gấp rút khởi công, giúp tăng khả năng kết nối Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với Hà Nội và các tỉnh lân cận.