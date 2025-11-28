Sân bay Đà Nẵng mở thêm phòng nuôi con bằng sữa mẹ dành cho hành khách

Chiều 28/11, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, phối hợp cùng các đối tác chính thức đưa thêm 2 phòng nuôi con bằng sữa mẹ tại Nhà ga hành khách T1 nhằm phục vụ hành khách.

Với việc đưa thêm 2 phòng nuôi con bằng sữa mẹ vào hoạt động đã góp phần nâng tổng số phòng nuôi con bằng sữa mẹ tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng lên 8 cabin tại 2 nhà ga quốc tế và quốc nội.

Theo Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, hành động là tiếp nối thành công của việc đưa phòng nuôi con bằng sữa mẹ đầu tiên tại nhà ga T2 vào năm 2024. Sự kiện khẳng định cam kết lâu dài của Cảng trong việc tạo dựng và duy trì các không gian tiện ích thân thiện với bà mẹ và trẻ em, đồng thời đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của hành khách.

Bà Nguyễn Thị Cẩm Thanh, Phó Giám đốc Trung tâm Kinh doanh Cảng hàng không Đà Nẵng cho biết sau gần 2 năm vận hành, các phòng nuôi con bằng sữa mẹ đầu tiên ghi nhận đánh giá cao của hành khách và trở thành một trong các tiện ích sân bay được sử dụng thường xuyên. Việc bổ sung thêm 2 phòng nuôi con bằng sữa mẹ mới tại Nhà ga T1 nhằm đảm bảo khả năng tiếp cận tốt hơn cho toàn bộ hành khách, đặc biệt trong bối cảnh lưu lượng khách quốc nội qua Cảng hàng không Đà Nẵng tăng trưởng mạnh mẽ.

“Đây là sự thể hiện cam kết của Cảng đối với sức khỏe cộng đồng, sự tôn trọng thiên chức làm mẹ, và khẳng định Đà Nẵng là một điểm đến thân thiện", bà Thanh cho hay.

Ông Trần Đăng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) và bà Trần Thanh Thuỷ, Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng, cùng đại diện Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng tại phòng nuôi con bằng sữa mẹ mới khánh thành tại Nhà ga T1.

Bà Trần Thanh Thuỷ, Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng cho biết việc Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đưa phòng nuôi con bằng sữa mẹ vào vận hành và tăng số lượng phòng cho thấy sự quan tâm của đơn vị đối với công tác chăm sóc sức khoẻ bà mẹ và trẻ sơ sinh.

Đà Nẵng hiện duy trì mạng lưới Bệnh viện thực hành nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc và phòng tư vấn dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời Mặt Trời Bé Thơ rộng khắp trên toàn thành phố, vận hành Ngân hàng Sữa mẹ tại Bệnh viện Phụ Sản – Nhi Đà Nẵng và Ngân hàng Sữa mẹ Vệ tinh tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, và đạt tỷ lệ 100% doanh nghiệp trên 1.000 nhân viên có lắp đặt phòng cho con bú.