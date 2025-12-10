Ấn vào đây để nhận tin thông báo mới nhất từ Viettimes.vn

Sân bay “Changi thứ hai” của thế giới ở Phú Quốc

Yến Linh

Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc đang được nâng cấp toàn diện bởi Tập đoàn Sun Group, ứng dụng thiết kế, công nghệ tân tiến nhất hiện nay và được vận hành bởi Changi Airport Group, hứa hẹn trở thành sân bay hiện đại bậc nhất thế giới.

Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc đang được nâng cấp toàn diện bởi Tập đoàn Sun Group, ứng dụng thiết kế, công nghệ tân tiến nhất hiện nay và được vận hành bởi Changi Airport Group (đơn vị vận hành sân bay Changi, Singapore), hứa hẹn trở thành sân bay hiện đại bậc nhất thế giới.

