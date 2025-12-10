Sân bay “Changi thứ hai” của thế giới ở Phú Quốc

Nếu ông Trần Thanh Ngữ được xem là “cha đẻ” bóng đá nữ ở Việt Nam thì ông Đỗ Quang Hiển là người tạo nên cuộc cách mạng - thay đổi quan điểm, tư duy về cách làm, cách đầu tư - bóng đá nữ ở Việt Nam.