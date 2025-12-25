Đập hộp điện thoại gập 3 của Samsung vừa về Việt Nam

VietTimes - Giá vàng miếng SJC sáng 23/12 đạt 157 triệu đồng/lượng mua vào, 159 triệu đồng/lượng bán ra – mức cao nhất lịch sử. Vàng thế giới cũng lập kỷ lục mới sau lần thứ 50 phá đỉnh trong năm 2025.