Đập hộp điện thoại gập 3 của Samsung vừa về Việt Nam

Đập hộp điện thoại gập 3 của Samsung vừa về Việt Nam
Sau khoảng 2 tuần mở bán tại Hàn Quốc, Galaxy Z TriFold - mẫu điện thoại gập 3 đầu tiên của Samsung đã về đến Việt Nam.
VietTimes - Giá vàng miếng SJC sáng 25/12 bán ra ở mức 158,8 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng so với hôm qua (24/12). Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 16,6 triệu đồng/lượng.
Các mẫu xe hiếm như Yamaha 135LC, Honda Dream NCX hay Super Cub 50 Final Edition thu hút giới sưu tầm vì được nhập khẩu hạn chế.
Năm 2025, Cơ quan Giao thông đường bộ Malaysia phát hiện gần 2.700 xe sang chưa gia hạn phí đường bộ, trong đó có hàng trăm xe đã bị tạm giữ.
Kia Sorento Plug-in Hybrid đời cũ đang được đại lý giảm giá mạnh xuống 1,29 tỷ đồng, thấp hơn 109 triệu đồng so với giá niêm yết và gần 370 triệu đồng so với thời điểm ra mắt năm 2022.
Ở phân khúc dưới 1 triệu đồng, smartwatch "nghe gọi" đang trở thành lựa chọn phổ biến nhờ tính tiện dụng: nhận cuộc gọi ngay trên cổ tay, theo dõi sức khỏe, luyện tập cơ bản và pin đủ dùng cho nhu cầu hằng ngày.
Mẫu xe kỷ niệm chức vô địch MotoGP của Marc Marquez hé lộ khả năng về Việt Nam với mức giá cao ngất ngưởng.
VietTimes - Giá vàng miếng SJC sáng 23/12 đạt 157 triệu đồng/lượng mua vào, 159 triệu đồng/lượng bán ra – mức cao nhất lịch sử. Vàng thế giới cũng lập kỷ lục mới sau lần thứ 50 phá đỉnh trong năm 2025.
Sau khi Honda Civic Type R rời thị trường, khách hàng Việt vẫn còn nhiều lựa chọn xe thể thao từ Nhật Bản và châu Âu.
Với giá bán khởi điểm 69 triệu đồng cùng hàng loạt nâng cấp, Yamaha NMax 2025 đánh dấu sự trở lại đáng chú ý của dòng xe tay ga đường trường cỡ nhỏ tại Việt Nam.
Xforce và Yaris Cross cạnh tranh quyết liệt cho ngôi vương của năm, còn Suzuki Fronx chật vật ở nửa dưới bảng xếp hạng.
Từ MPV đến SUV, các dòng PHEV của BYD, Volvo, Mercedes-Benz mang đến lựa chọn chạy điện linh hoạt, phù hợp cho đô thị và đi xa.
Các hãng xe giảm giá và tặng ưu đãi lớn cho xe hybrid nhằm thu hút khách hàng trước chính sách thuế mới có hiệu lực từ đầu năm 2026.
Với thiết kế góc cạnh, nội thất trẻ trung và nhiều cải tiến, Toyota Hilux 2026 được kỳ vọng sẽ cải thiện sức cạnh tranh trong nhóm xe bán tải tại Việt Nam.
iOS 26.2 bổ sung mã xác thực cho AirDrop, giúp chia sẻ an toàn hơn mà không cần lưu liên hệ. Bản cập nhật cũng cải thiện Liquid Glass và vá khoảng 20 lỗ hổng bảo mật.
Với tốc độ tăng trưởng chóng mặt và lợi thế về chi phí vận hành, VinFast Limo Green có thể trở thành mẫu MPV phổ thông bán chạy nhất năm 2025.
Đời 2026 của Yamaha Sirius FI ra mắt tại Malaysia với tùy chọn màu mới nhưng không nâng cấp về trang bị.
Honda vừa giới thiệu Vision đời 2026 với thay đổi chủ yếu nằm ở phối màu và tem xe.
Sau giai đoạn xe điện bùng nổ, thị trường xe xanh tại Việt Nam đang đổi nhịp. Bài toán hạ tầng sạc khiến xe hybrid nổi lên như ‘cầu nối’ thực dụng trong chặng đường chuyển tiếp.
Honor X9d vẫn hoạt động bình thường sau những bài thử nghiệm khắc nghiệt như ngâm trong nước ấm, nước đá, rơi từ độ cao 2 m hay bị bắn nước áp lực cao.
Sau hơn 2 tháng mở bán, mẫu iPhone mỏng nhất hiện nay bị mất gần một nửa giá trị trên sàn giao dịch điện thoại cũ.