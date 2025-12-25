close Đăng nhập

Đập hộp điện thoại gập 3 của Samsung vừa về Việt Nam

Thượng Tâm
Sau khoảng 2 tuần mở bán tại Hàn Quốc, Galaxy Z TriFold - mẫu điện thoại gập 3 đầu tiên của Samsung đã về đến Việt Nam.

