Ngành công nghiệp tiền mã hoá tại UAE duy trì sức chống chịu trước biến động địa chính trị

Giữa bối cảnh cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran đang gây ra những xáo trộn mạnh mẽ tại khu vực Trung Đông, cuộc sống của Laia Fernández, một giám đốc điều hành tiếp thị tiền mã hoá tại Dubai, vẫn diễn ra tương đối bình thường.

Từ căn hộ cao tầng ở khu trung tâm tài chính sầm uất, cô vẫn tiếp tục công việc hàng ngày dù đôi khi những âm thanh đánh chặn tên lửa vang lên như một lời nhắc nhở về tình hình chiến sự đang bước sang tuần thứ ba. Trong khi thị trường năng lượng và vận tải toàn cầu rơi vào cảnh hỗn loạn, ngành công nghiệp blockchain với cấu trúc kỹ thuật số dường như đang thể hiện một sức chống chịu đáng kinh ngạc.

Theo Fernández, cuộc sống hàng ngày tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) không có quá nhiều thay đổi đột ngột. Quốc gia này đã vươn mình trở thành một trung tâm tiền mã hoá toàn cầu trong những năm gần đây nhờ sự đầu tư và thúc đẩy mạnh mẽ từ chính phủ. Các khách hàng và đối tác của cô đều vận hành dựa trên cơ sở hạ tầng điện toán đám mây và giao dịch trên các thị trường ảo, giúp hoạt động kinh doanh ít bị gián đoạn ngay cả khi nhân viên phải làm việc tại nhà hoặc tạm thời di chuyển ra nước ngoài.

Mặc dù các cuộc tấn công vào Dubai, bao gồm cả vụ việc tại sân bay vào thứ hai vừa qua, đã làm ảnh hưởng đến vị thế thiên đường an toàn cho du lịch và kinh doanh của tiểu vương quốc này, nhưng dòng chảy của tiền mã hoá vẫn được duy trì ổn định hơn so với dầu mỏ hay khí đốt.

Alex Scott, một chuyên gia thúc đẩy hệ sinh thái blockchain Solana tại Dubai, vẫn giữ cái nhìn lạc quan về dài hạn. Ông cho rằng cuộc xung đột thực chất đã thúc đẩy các cuộc thảo luận về khả năng phục hồi của hạ tầng tài chính. Những nền tảng cơ bản khiến UAE trở nên hấp dẫn đối với ngành blockchain vẫn chưa hề thay đổi.

Thực tế thị trường cho thấy giá Bitcoin đã nhích lên kể từ khi các cuộc không kích bắt đầu vào ngày 28/2, đạt mức 73.949 USD vào thứ ba, dù tính chung cả năm vẫn giảm khoảng 15%. Thomas Puech, CEO của công ty giao dịch INDIGO, nhận định hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy có sự tháo chạy của dòng vốn khỏi UAE do lo ngại bất ổn.

Sự gắn kết của UAE với tiền mã hoá thể hiện qua việc ngân hàng trung ương phê duyệt các đồng ổn định bảo chứng bằng đồng dirham, hay các ngân hàng địa phương cung cấp dịch vụ giao dịch blockchain. Thậm chí, nhiều dự án bất động sản lớn, bao gồm cả tòa tháp Trump Tower đang xây dựng tại Dubai, cũng đã chấp nhận thanh toán bằng tài sản kỹ thuật số.

Song song đó, các quỹ đầu tư lớn do nhà nước hậu thuẫn như MGX đã chi tới 2 tỷ USD để mua cổ phần trong Binance, trong khi một thực thể khác cũng đầu tư 500 triệu USD vào World Liberty Financial, công ty tiền mã hoá gắn liền với tên tuổi của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đại diện của World Liberty khẳng định các thỏa thuận này hoàn toàn mang tính chất thương mại và không có sự ưu ái chính trị nào từ phía tổng thống.

Tuy nhiên, sự thận trọng vẫn đang bao trùm thị trường. Karl Naim, một nhà điều hành tại Abu Dhabi, cho biết tác động trực tiếp nhất hiện nay là các vấn đề về gián đoạn đi lại, các cuộc họp bị trì hoãn và nhu cầu cấp thiết về các kế hoạch dự phòng.

Đội ngũ của ông hiện đang làm việc từ xa thay vì đến văn phòng tại trung tâm tài chính ADGM do lo ngại về an ninh tại các khu vực cảng quân sự lân cận. Nhiều sự kiện quan trọng như hội nghị TOKEN2049 đã phải hoãn hoặc hủy bỏ do tình hình khu vực còn biến động. Các ngân hàng lớn như Citigroup, Standard Chartered cũng đã yêu cầu nhân viên làm việc tại nhà hoặc đóng cửa các chi nhánh cho đến khi có thông báo mới.

Theo Gordon Einstein, người sáng lập CryptoLaw Partners, các chức năng quản lý của UAE vẫn đang vận hành trơn tru và Dubai vẫn là lựa chọn tốt hơn so với châu Âu hay châu Á xét về khía cạnh quy định và khả năng tiếp cận vốn.

Dù một bộ phận nhà đầu tư và doanh nhân đã tạm thời rời đi, họ vẫn có thể điều hành công việc từ xa. Sự thịnh vượng bền vững của hệ sinh thái tiền mã hoá tại UAE sẽ phụ thuộc vào việc xung đột kéo dài bao lâu. Dubai vốn sống dựa trên ý tưởng là nơi mọi người khao khát tìm đến, nhưng ở thời điểm hiện tại, sức hút đó dường như đang phải tạm dừng để chờ đợi sự ổn định trở lại.

Theo Reuters