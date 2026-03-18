Nvidia tái khởi động chuỗi cung ứng chip H200 cho thị trường Trung Quốc

CEO Nvidia cho biết tập đoàn đang trong quá trình tái khởi động hoạt động sản xuất và kích hoạt lại chuỗi cung ứng để đáp ứng các đơn hàng từ Trung Quốc.

Tại hội nghị công nghệ GTC thường niên diễn ra ở San Jose hôm 17/3, CEO Jensen Huang xác nhận Nvidia đã nhận được đơn đặt hàng chip H200 từ nhiều khách hàng Trung Quốc sau khi có sự chấp thuận xuất khẩu của Washington. Ông Huang cho biết tập đoàn đang trong quá trình tái khởi động hoạt động sản xuất và kích hoạt lại chuỗi cung ứng để đáp ứng các đơn hàng này.

Quyết định này được đưa ra sau khi tổng thống Donald Trump tuyên bố vào tháng 12 năm ngoái rằng sẽ cho phép bán H200 cho các khách hàng được phê duyệt tại Trung Quốc với điều kiện chính phủ Mỹ nhận được mức chiết khấu 25%. Tuy nhiên, các dòng chip Blackwell và thế hệ Rubin tiếp theo không nằm trong thỏa thuận này.

Mặc dù Washington đã bật đèn xanh, việc những lô hàng H200 có thể đến tay khách hàng hay không vẫn phụ thuộc vào việc Bắc Kinh có cho phép Nvidia kinh doanh tại thị trường trí tuệ nhân tạo lớn thứ hai thế giới này hay không. CEO Nvidia trước đó nhận định rằng ông không mong đợi một sự đồng ý rõ ràng từ chính phủ Trung Quốc, mà thay vào đó là sự chấp thuận ngầm thông qua các đơn đặt hàng thực tế từ doanh nghiệp.

Bên cạnh mảng linh kiện, Nvidia cũng công bố các quan hệ đối tác mới với các nhà sản xuất ô tô toàn cầu như BYD và Nissan để phát triển xe tự hành cấp độ 4. Ông Huang tin rằng nền tảng phần mềm của Nvidia có thể giúp các hãng xe Trung Quốc mở rộng thị trường xuất khẩu sang châu Âu và các khu vực có tiêu chuẩn phần mềm khắt khe.

Về triển vọng tài chính, Nvidia kỳ vọng đạt doanh thu ít nhất 1.000 tỷ USD cho đến năm 2027 nhờ nhu cầu bùng nổ đối với các nền tảng Blackwell và Vera Rubin. Số tiền mặt khổng lồ thu được sẽ được sử dụng để mua lại cổ phiếu và tái đầu tư vào hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo toàn cầu.

Tuy nhiên, ông Huang cũng thừa nhận sự khó khăn trong việc dịch chuyển 40% chuỗi cung ứng bán dẫn từ Đài Loan sang Mỹ theo mục tiêu của Bộ Thương mại Mỹ, do nhu cầu thế giới đang tăng trưởng quá nhanh so với tốc độ xây dựng các nhà máy mới.

Trước những lo ngại về đạo đức trong việc sử dụng trí tuệ nhân tạo cho mục đích quân sự hay giám sát, lãnh đạo Nvidia khẳng định công nghệ này không được phép vi phạm pháp luật hoặc hứa hẹn những tính năng không có thực. Ông bác bỏ những kịch bản mang tính viễn tưởng về sự nguy hiểm của AI và cho rằng việc gây sợ hãi cho cộng đồng là sự kiêu ngạo quá mức.

Thay vì lo lắng về việc mất việc làm, ông Huang ví von AI cũng giống như máy tính cá nhân hay internet, chúng giúp hoàn thành công việc nhanh siêu tốc nhưng thực tế sẽ khiến con người trở nên bận rộn hơn với những nhiệm vụ mới thay vì thay thế hoàn toàn vai trò của họ.

Theo Nikkei Asia