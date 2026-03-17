Hai cơ sở đào tạo "bắt tay" ươm tạo startup spin-off, thúc đẩy thương mại hóa nghiên cứu

Lễ ký kết hợp tác giữa PTIT và Công viên Công nghệ cao và Đổi mới sáng tạo – ĐHQGHN diễn ra sáng 17/3.

Ngày 17/3, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) và Công viên Công nghệ cao và Đổi mới sáng tạo – Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) công bố hợp tác nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục đại học.

Theo nội dung thỏa thuận, 2 bên sẽ phối hợp triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hỗ trợ thương mại hóa các kết quả nghiên cứu trong trường đại học, đồng thời phát triển các chương trình ươm tạo và tăng tốc khởi nghiệp công nghệ.

Mô hình spin-off được hiểu là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực KH&CN, được hình thành trong các trường đại học, các viện nghiên cứu để thương mại hoá sản phẩm nghiên cứu khoa học do chính các nhà khoa học nắm giữ công nghệ hay bằng sáng chế.

Đặc biệt, mỗi năm, 2 đơn vị kỳ vọng có thể ươm tạo từ 5-10 doanh nghiệp khởi nguồn công nghệ (spin-off) từ các kết quả nghiên cứu và dự án khởi nghiệp trong trường.

Đáng chú ý, PTIT và Công viên Công nghệ cao và Đổi mới sáng tạo sẽ cùng xây dựng mạng lưới liên kết giữa các cơ sở ươm tạo, chuyên gia và nhà đầu tư, qua đó tận dụng nguồn lực và kinh nghiệm của từng tổ chức để nâng cao hiệu quả hỗ trợ startup. Mô hình này hướng tới tạo điều kiện để các nhóm khởi nghiệp tiếp cận tốt hơn với thị trường và nguồn vốn đầu tư ngay từ giai đoạn đầu.

Bộ trưởng KHCN Nguyễn Mạnh Hùng nghe học viên PTIT giới thiệu các sản phẩm, dự án công nghệ do sinh viên nghiên cứu và phát triển (ảnh chụp tháng 5/2025),

Tại PTIT, Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp (IEC) là đầu mối triển khai các hoạt động hỗ trợ hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, tập trung ươm tạo các dự án công nghệ từ nghiên cứu của giảng viên, sinh viên và kết nối với doanh nghiệp, quỹ đầu tư. Thông qua chương trình tìm kiếm sản phẩm đổi mới sáng tạo P-Innovation, trong 5 tháng qua IEC đã phối hợp ươm tạo 31 ý tưởng khởi nghiệp của sinh viên, phát triển thành các mô hình kinh doanh trong nhiều lĩnh vực công nghệ. Nhiều dự án đã hoàn thiện sản phẩm và đang thử nghiệm thị trường.

Bên cạnh đó, trung tâm cũng hỗ trợ 5 dự án công nghệ từ kết quả nghiên cứu của giảng viên để tiến tới thương mại hóa.

Theo TS Đỗ Trung Anh, Giám đốc IEC, phần lớn các dự án khởi nghiệp tại PTIT hình thành từ các đề tài nghiên cứu khoa học hoặc chương trình đào tạo công nghệ, sau đó được hỗ trợ hoàn thiện sản phẩm và phát triển mô hình kinh doanh để từng bước tiếp cận thị trường.