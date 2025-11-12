Đoạn video gây sốc: Máy bay C-130 của Thổ Nhĩ Kỳ xoay vòng trước khi lao xuống đất

Một máy bay quân sự Thổ Nhĩ Kỳ C-130 rơi ở Sighnaghi, Gruzia khi bay từ Azerbaijan về Thổ Nhĩ Kỳ. Toàn bộ 20 người trên khoang được cho là thiệt mạng.

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, một chiếc máy bay vận tải quân sự C-130 của Không quân Thổ Nhĩ Kỳ đã rơi ở Gruzia trong hôm 11/11. Mặc dù chưa có con số thiệt mạng chính thức, toàn bộ 20 người trên khoang, bao gồm phi hành đoàn, được cho là đã thiệt mạng.

Bộ Nội vụ Gruzia cho biết, máy bay đã cất cánh từ Azerbaijan và đang bay về Thổ Nhĩ Kỳ thì gặp nạn tại Sighnaghi, cách biên giới Azerbaijan-Gruzia khoảng 5 km.

Video từ hiện trường cho thấy chiếc máy bay lớn đang xoay và hướng xuống mặt đất trong lúc rơi.

Theo kênh tin tức NTV, chiếc máy bay đã hạ cánh tại Azerbaijan vào sáng thứ Ba, xuất phát từ thành phố Trabzon bên bờ Biển Đen của Thổ Nhĩ Kỳ. Máy bay cất cánh từ Ganja lúc 13:20 theo giờ địa phương và biến mất khỏi radar sau 27 phút, NTV đưa tin.

Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ, Ali Yerlikaya, cho biết người đồng cấp Gruzia, Gela Geladze, đã có mặt tại hiện trường vụ tai nạn. “Tôi gửi lời chia buồn tới toàn thể quốc gia và gia đình những người liên quan”, ông Yerlikaya viết trên mạng X.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Recep Tayyip Erdogan, cho biết một chiến dịch thu hồi xác máy bay đang được triển khai, phối hợp với các quan chức Gruzia.

