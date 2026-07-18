Robot dự giải đấu đối kháng đầu tiên: Bị đá văng đầu vẫn tiếp tục ra đòn

Ngôi sao võ thuật lừng danh Chân Tử Đan (Donnie Yen) có mặt tại sự kiện với vai trò khách mời đặc biệt, đã không giấu được sự kinh ngạc khi chứng kiến các robot thi đấu thực chiến.

Giải URKL – Liên đoàn đối kháng robot hình người đầu tiên trên thế giới, đã chính thức khai mạc tối 16/7 tại quận Nam Sơn, thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc). Giải đấu quy tụ 32 đội tuyển hàng đầu đến từ các trường đại học và tổ chức nghiên cứu trên thế giới, sử dụng cùng một mẫu robot hình người T800 do công ty Trung Quốc EngineAI tự phát triển để tranh tài.

Đáng chú ý, ngôi sao võ thuật lừng danh Chân Tử Đan (Donnie Yen) nổi tiếng khắp thế giới với vai chính trong các phim Ip Man (Diệp Vấn) và Sát Phá Lang… đã có mặt tại sự kiện với vai trò khách mời đặc biệt và ông không giấu được sự kinh ngạc khi chứng kiến các robot thi đấu thực chiến.

"Trước đây, tôi chỉ thấy robot chiến đấu trong các bộ phim khoa học viễn tưởng. Hôm nay được tận mắt chứng kiến robot thật đối kháng trên võ đài, tôi cảm nhận đây là một bước đột phá mang tính lịch sử. Sức mạnh, sự chính xác trong từng động tác khiến tôi thực sự không thể tin nổi", Chân Tử Đan chia sẻ.

Quy tụ các đội mạnh từ nhiều quốc gia

Theo Quảng Châu Nhật báo, giải đấu sử dụng robot hạng nặng T800 làm mẫu thi đấu tiêu chuẩn.

Sau khi phát động tuyển chọn trên phạm vi toàn cầu, ban tổ chức đã nhận được hơn 200 đội đăng ký đến từ hơn 10 quốc gia và vùng lãnh thổ. Qua nhiều vòng tuyển chọn và thi đấu trực tuyến, 60 đội được chọn vào vòng trong, trước khi rút xuống còn 32 đội mạnh nhất góp mặt ở đêm khai mạc.

Trong số các đội tham dự có nhiều trường đại học danh tiếng như Đại học Thanh Hoa (Bắc Kinh), Đại học Stanford (Mỹ) và Đại học Hong Kong...

Bị đá văng đầu vẫn tiếp tục ra đòn

Ngay trong trận đấu khai mạc, khán giả đã chứng kiến một tình huống gây sốc. Một robot bị đối thủ tung cú đá cực mạnh làm văng hẳn phần đầu rời khỏi thân. Dù mất hệ thống cảm biến trên đầu, robot vẫn tiếp tục sử dụng hệ thống điều khiển đặt ở thân để tung các cú đấm và chống đỡ đối phương cho đến khi trận đấu kết thúc.

Màn trình diễn này được xem là minh chứng cho khả năng chịu va đập và độ bền rất cao của robot T800.

Võ sĩ màu sẫm bị đá gãy đầu vẫn tiếp tục chiến đấu.

Robot cũng phải... "khởi động" trước khi lên sàn

Ông Diêu Kỳ Nguyên, đồng sáng lập kiêm phụ trách marketing của công ty EngineAI, cho biết trước mỗi trận đấu, robot T800 đều phải trải qua hàng loạt bài kiểm tra như đánh đối không (không đối thủ), đối kháng thử nghiệm và hiệu chỉnh hệ thống.

Quy trình này tương tự việc các võ sĩ khởi động, luyện chiến thuật và điều chỉnh trạng thái trước khi bước lên võ đài nhằm bảo đảm robot đạt hiệu suất tối ưu khi thi đấu.

Video đấu võ giữa các robot T800, võ sĩ bị mất đầu vẫn tiếp tục chiến đấu. Nguồn: GZRB.

Không chỉ thi đấu, còn hướng đến thương mại hóa

Ngoài các trận đối kháng, ban tổ chức còn bố trí khu trải nghiệm công nghệ để khán giả trực tiếp điều khiển robot, chụp ảnh cùng robot hình người hoặc thưởng thức cà phê và bắp rang do cánh tay robot pha chế.

Theo ban tổ chức, giải đấu không chỉ nhằm trình diễn công nghệ mà còn là một "phòng thí nghiệm" để tìm kiếm các mô hình thương mại hóa robot hình người trong tương lai, từ giải trí, giáo dục đến dịch vụ và tương tác với người dùng.

Việc tổ chức giải đấu robot đối kháng quy mô lớn cũng cho thấy tham vọng của Trung Quốc trong việc thúc đẩy sự phát triển của ngành robot hình người, vốn đang được xem là một trong những lĩnh vực cạnh tranh công nghệ nóng nhất cùng với trí tuệ nhân tạo.

Theo Worldjournal