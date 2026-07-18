Iran tuyên bố đánh sập kho máy bay không người lái và trung tâm AI của Mỹ tại Bahrain

Iran tuyên bố phá hủy trung tâm AI và kho tàu không người lái của Mỹ tại Bahrain, đồng thời khẳng định eo biển Hormuz vẫn đóng hoàn toàn giữa lúc xung đột với Washington tiếp tục leo thang.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã phá hủy một kho chứa tàu mặt nước không người lái (USV) của Mỹ cùng "trung tâm trí tuệ nhân tạo (AI) chủ chốt" tại Bahrain nhằm đáp trả các cuộc không kích của Washington vào cầu và nhiều cơ sở hạ tầng dân sự của Iran.

Đồng thời, Tehran khẳng định eo biển Hormuz vẫn trong tình trạng "cực kỳ nguy hiểm và hoàn toàn đóng cửa" do các hoạt động quân sự liên tiếp của Mỹ trong khu vực.

Iran tuyên bố đánh trúng trung tâm AI phục vụ quân đội Mỹ

Trong thông báo phát đi tối 17/7, IRGC cho biết cuộc tấn công nằm trong đợt phản công thứ 17 thuộc chiến dịch Nasr 2.

Theo tuyên bố, lực lượng này đã tập kích một kho chứa các tàu mặt nước không người lái của Mỹ tại Bahrain, khiến "một số lượng lớn" phương tiện bị phá hủy và bốc cháy.

IRGC đồng thời khẳng định đã sử dụng tên lửa đạn đạo cùng hàng chục máy bay không người lái để phá hủy "trung tâm trí tuệ nhân tạo chủ chốt" tại Bahrain.

Theo Tehran, cơ sở này được Mỹ sử dụng để xử lý dữ liệu mục tiêu và hỗ trợ các chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.

Đến nay, cả Mỹ và Bahrain đều chưa xác nhận những thiệt hại mà Iran tuyên bố gây ra.

Bahrain hiện là nơi đặt Bộ Tư lệnh Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ, đồng thời là một trong những căn cứ quân sự quan trọng nhất của Washington tại vùng Vịnh.

Tên lửa và UAV Iran phủ khắp các căn cứ Mỹ ở Trung Đông

IRGC cho biết cùng ngày Iran cũng phóng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự của Mỹ tại Kuwait, Jordan, Bahrain và Qatar.

Jordan thông báo đã đánh chặn nhiều tên lửa mà không ghi nhận thương vong hay thiệt hại.

Trong khi đó, Qatar xác nhận một trẻ em bị thương do mảnh vỡ rơi xuống sau khi hệ thống phòng không đánh chặn các mục tiêu trên không.

Phía Iran cho biết các cuộc tấn công nhằm đáp trả việc Mỹ không kích nhiều cây cầu cùng cơ sở hạ tầng dân sự ở miền nam Iran khiến nhiều dân thường thương vong.

IRGC đồng thời cảnh báo nếu Washington tiếp tục mở rộng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự, Tehran sẽ nhắm mục tiêu vào các trung tâm công nghiệp, công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo có cổ phần của doanh nghiệp Mỹ trên khắp khu vực.

"Các tài sản giá trị nhất của các công ty Mỹ tại mọi quốc gia cho phép Washington đặt căn cứ quân sự sẽ bị san phẳng", tuyên bố của IRGC nhấn mạnh.

Mỹ tiếp tục không kích, Hormuz vẫn bị Iran tuyên bố đóng cửa

Về phía Mỹ, Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) xác nhận đã tiến hành thêm một đợt không kích mới nhằm vào Iran, đánh dấu đêm thứ bảy liên tiếp Washington mở chiến dịch tấn công.

Sau đó, truyền thông Iran đưa tin nhiều vụ nổ xảy ra tại thành phố Yazd, tỉnh Fars và khu vực Ahvaz thuộc tỉnh Khuzestan.

Trước đó cùng ngày, cố vấn cấp cao của Lãnh tụ Tối cao Iran kiêm cựu Tư lệnh IRGC Mohsen Rezaei tuyên bố bản ghi nhớ giữa Tehran và Washington trên thực tế đã không còn hiệu lực.

Ông cáo buộc Mỹ vi phạm các cam kết khi tiếp tục phong tỏa hàng hải đối với Iran, duy trì các cuộc không kích, không giải phóng tài sản của Tehran ở nước ngoài và thiết lập một tuyến vận tải thay thế qua eo biển Hormuz.

Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim dẫn nguồn Hải quân IRGC cho biết hai tàu chở dầu đã bốc cháy sau khi cố gắng đi qua khu vực có thủy lôi ở phía nam eo biển Hormuz.

Theo IRGC, tuyến hàng hải chiến lược này vẫn "cực kỳ nguy hiểm và hoàn toàn đóng cửa" do các hoạt động quân sự của Mỹ.

Diễn biến mới nhất xảy ra sau khi Mỹ không kích ít nhất 5 cây cầu cùng nhiều mục tiêu hạ tầng tại miền nam Iran. Tổng thống Donald Trump cũng tuyên bố sẽ tiếp tục mở rộng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng của Iran nếu Tehran không chấp nhận các yêu cầu từ Washington.

Theo RT