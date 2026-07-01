Trường học của robot đầu tiên tại Trung Quốc khai giảng, đón 30 "tân học sinh" nhập học

30 "học viên" robot xếp hàng ngay ngắn thành từng đội chỉnh tề. Trong số đó, có những chú robot vừa mới bước xuống từ dây chuyền sản xuất, trông vẫn còn mang đậm vẻ "ngây ngô" của máy móc; lại có những chú đã được trang bị mô-đun điều khiển chuyển động, có thể chạy nhảy thoăn thoắt... Dù đến từ nhiều nhà máy khác nhau với đủ loại hình thù, nhưng ngay lúc này, tất cả đều mang một danh tính chung: khóa học sinh đầu tiên của Trường robot Hàng Châu.

Một "học sinh" được dắt đến trường. Ảnh: Singtao.

Hôm 29/6, "Trường robot Hàng Châu" – dự án do Viện Nghiên cứu robot thuộc Đại học Chiết Giang bắt tay cùng Viện Khoa học chất lượng tỉnh Chiết Giang và các doanh nghiệp liên quan gây dựng – đã chính thức khai giảng tại quận Dư Hàng, thành phố Hàng Châu. Đây là nền tảng đầu tiên tại Trung Quốc đại lục được thành lập nhằm thúc đẩy việc đưa các sản phẩm robot vào ứng dụng thực tế trong đời sống. Khóa học viên đầu tiên này quy tụ các đại diện đến từ nhiều lĩnh vực như: công nghiệp, dịch vụ, an ninh bảo vệ, và văn hóa giải trí.

Các bên hợp tác ký tên vào văn bản thỏa thuận hợp tác. Ảnh: CNS,

Theo chuyên trang tin tức Chao News, sau khi nhập học, mỗi chú robot sẽ phải trải qua khâu "khám sức khỏe" tổng thể trước rồi mới tiến hành phân khoa. Mô phỏng theo hệ thống giáo dục nghề nghiệp của con người, trường được chia làm 4 chuyên ngành đào tạo chính, gồm: Trường kỹ thuật (rèn luyện kỹ năng kỹ thuật và vận hành); trường y tế (đào tạo robot phục vụ lĩnh vực chăm sóc sức khỏe); trường nghệ thuật (nâng cao khả năng biểu đạt và tính thẩm mỹ); trường thể thao (phát triển năng lực vận động) nhằm đáp ứng chính xác nhu cầu của từng ngành nghề thực tế.

Đại diện nhà trường giới thiệu chương trình đào tạo. Ảnh: CNS.

Quy trình đào tạo tại đây sẽ khép kín từ khâu kiểm tra đầu vào, thực hành phân khoa cho đến sát hạch trong môi trường thực tế. Những "học viên" xuất sắc vượt qua các bài kiểm tra mới được cấp chứng chỉ để đi làm.

Đại diện học sinh robot phát biểu hứa hẹn. Ảnh: CNS.

Đến ngày tốt nghiệp, các robot sẽ tham gia vào một buổi đánh giá năng lực do các cơ quan có thẩm quyền tổ chức để nhận Chứng chỉ bậc nghề nghiệp chuyên môn. Tấm bằng này chính là tấm vé thông hành quyền lực để các robot chính thức bước chân vào thị trường lao động, đánh dấu bước chuyển mình ngoạn mục từ một "cỗ máy trần" (phần cứng thô) trở thành một sản phẩm thương mại hoàn chỉnh.

Học sinh biểu diễn năng lực bản thân, Ảnh: CNS.

Học sinh robot thi đấu bóng bàn với VĐV con người. Ảnh: CNS.

Trường robot Hàng Châu – được giới thiệu là nền tảng công nghiệp robot tổng hợp đầu tiên của Trung Quốc, lấy năng lực AI (bộ não robot) và tích hợp các tác tử thông minh (AI agent) làm hạt nhân, với mục tiêu đẩy nhanh quá trình hoàn thiện sản phẩm và thúc đẩy robot được ứng dụng rộng rãi trong thực tế.

Học sinh chơi đàn piano. Ảnh: CNS.

Nền tảng công nghệ cốt lõi của trường là kiến trúc "Wuji Brain" dựa trên mô hình VL²A (Vision-Language-to-Action), tức kết hợp thị giác, ngôn ngữ và hành động). Hệ thống được bổ sung lớp suy luận logic, tạo thành một vòng khép kín hoàn chỉnh, gồm các bước: cảm nhận – tương tác – thấu hiểu – nhận thức – suy luận – ra lệnh – thực thi, giúp robot lần đầu tiên có khả năng suy luận nhân quả, thay vì chỉ phản hồi theo các quy tắc được lập trình sẵn.

Học sinh chơi bóng rổ. Ảnh: CNS.

Robot sẽ được huấn luyện toàn diện, từ đạo đức và an toàn AI, khả năng cảm nhận môi trường, hiệu suất vận động, tính thẩm mỹ trong tương tác cho đến thực hành trong các tình huống ứng dụng thực tế, nhằm nâng cao năng lực tổng hợp trước khi được triển khai vào đời sống và sản xuất.

Theo Sina, CNS