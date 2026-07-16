Sức hút của Haaland bùng nổ tại World Cup: Người Peru đua nhau đặt tên con theo ngôi sao Na Uy

Tiền đạo Erling Haaland của tuyển Na Uy không chỉ chinh phục người hâm mộ bằng màn trình diễn ấn tượng tại World Cup 2026 mà còn tạo nên một "cơn sốt" đặt tên con theo mình ở Peru.

Theo số liệu từ Cục Đăng ký hộ tịch và nhận dạng quốc gia Peru (RENIEC), hiện đã có 468 trẻ sơ sinh được đăng ký có tên "Haaland" trong họ tên, trong khi 91 em bé được đặt tên đầy đủ là "Erling Haaland".

Tại World Cup 2026, Haaland thi đấu bùng nổ khi ghi 7 bàn thắng, trong đó có pha lập công quyết định giúp Na Uy đánh bại Brazil ở vòng 1/8. Anh góp công lớn đưa đội tuyển Bắc Âu lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào tứ kết World Cup. Dù Na Uy sau đó dừng bước ở vòng đấu dành cho tám đội mạnh nhất, sức hút của chân sút này vẫn lan tỏa mạnh mẽ ngoài sân cỏ.

RENIEC cho biết, kể từ khi World Cup khởi tranh, số trẻ sơ sinh được đặt tên theo Haaland liên tục tăng và đặc biệt bùng nổ sau khi tuyển Na Uy giành quyền vào tứ kết.

Trả lời kênh truyền hình Panamericana Television, người phát ngôn RENIEC, ông Iván Torres, cho biết các ngôi sao bóng đá từ lâu đã trở thành nguồn cảm hứng để nhiều bậc phụ huynh Peru đặt tên cho con. Ông còn hài hước nói: "Giờ thì Haaland đã là người Peru rồi".

Tuy nhiên, Haaland vẫn chưa phải là cầu thủ được yêu thích nhất tại Peru nếu xét theo số người mang tên các ngôi sao bóng đá.

Thống kê chính thức cho thấy, cả nước Peru hiện có tới 33.809 người mang tên Neymar, 3.402 người mang tên Messi, 1.185 người mang tên Cristiano Ronaldo.

Trong khi đó, tài năng trẻ Tây Ban Nha Lamine Yamal, một trong những hiện tượng lớn của World Cup 2026, cũng tạo nên làn sóng đặt tên mới. Đến nay đã có 1.241 người Peru được đăng ký với tên "Yamal".

Theo Worldjournal