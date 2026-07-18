Chiến sự Mỹ - Iran leo thang: Cầu ở Iran bị đánh sập, nhà máy điện Kuwait trúng tên lửa

Mỹ mở rộng không kích nhằm vào cầu và hạ tầng tại Iran, trong khi Tehran đáp trả bằng các cuộc tấn công vào nhà máy điện, khử mặn ở Kuwait. Căng thẳng leo thang khiến giá dầu tiếp tục tăng.

Xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang trong ngày 17/7 khi Washington mở rộng mục tiêu tấn công sang hạ tầng giao thông tại Iran, trong khi Tehran đáp trả bằng các đòn đánh nhằm vào nhà máy điện và nhà máy khử mặn ở Kuwait.

Trên biển, căng thẳng cũng gia tăng khi lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ lên kiểm tra một tàu chở dầu gần eo biển Hormuz. Cùng thời điểm, truyền thông Iran đưa tin hai tàu chở dầu phát nổ và bốc cháy sau khi đi qua một tuyến hàng hải có gài thủy lôi ở phía nam eo biển.

Một tàu khác cũng bị các tay súng khống chế ngoài khơi Yemen, làm dấy lên lo ngại về an ninh tại cửa ngõ Biển Đỏ - tuyến vận tải năng lượng chiến lược khác của thế giới.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố chừng nào "sự gây hấn của Mỹ" còn tiếp diễn thì khu vực sẽ không thể xuất khẩu phân bón hóa học, cũng như một giọt dầu hay khí đốt nào.

Thỏa thuận ngừng bắn giữa Washington và Tehran đổ vỡ từ tuần trước khiến hai bên liên tục thử giới hạn leo thang, làm dấy lên nguy cơ chiến sự toàn diện quay trở lại.

Sau các diễn biến mới, giá dầu Brent tăng khoảng 3%, hướng tới tuần tăng thứ ba liên tiếp, tạo thêm áp lực chính trị đối với Tổng thống Donald Trump trước cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ vào tháng 11.

Ông Trump trước đó từng cảnh báo có thể mở rộng không kích nhằm vào cơ sở hạ tầng Iran, đồng thời không loại trừ khả năng triển khai chiến dịch trên bộ nhằm vào các đảo hoặc khu vực ven biển của nước này.

Phía Mỹ cho biết các cuộc tấn công ở miền nam Iran nhằm tạo thêm lựa chọn quân sự cho Nhà Trắng.

Trong khi đó, cố vấn của Lãnh tụ Tối cao Iran Mohsen Rezaei cảnh báo nếu các cuộc không kích của Mỹ tiếp diễn thêm vài ngày, Tehran sẽ chuyển sang giai đoạn tấn công tổng lực.

Liên Hợp Quốc lo ngại các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng dân sự

Người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết ông "đặc biệt quan ngại" trước việc các cuộc tấn công đang mở rộng sang cơ sở hạ tầng dân sự tại Iran và nhiều quốc gia trong khu vực.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) lần đầu tiên xác nhận mục tiêu không kích bao gồm hạ tầng hậu cần quân sự, thay vì chỉ các cơ sở quân sự như trước.

Theo CENTCOM, Mỹ đã tiến hành đợt không kích thứ bảy liên tiếp nhằm vào Iran, bắt đầu lúc 15h (giờ miền Đông nước Mỹ), tương đương 22h30 tại Tehran.

Ngay sau đó, truyền thông Iran đưa tin nhiều vụ nổ xảy ra tại Sirik, Ahvaz và Yazd.

Giới chức Iran cho biết ít nhất 5 cây cầu ở khu vực phía nam bị trúng đòn tấn công. Riêng tại thành phố cảng Bandar Khamir, các vụ đánh cầu khiến 7 người thiệt mạng, đồng thời ga đường sắt địa phương cũng bị hư hại.

Một sân bay tại Iranshahr, gần biên giới Pakistan, cũng được cho là đã bị tấn công.

Các video được Reuters xác minh cho thấy nhiều cây cầu bị sập, lan can bị phá hủy, phương tiện hư hỏng và xuất hiện nhiều đám cháy.

Iran mở rộng đáp trả, nhắm vào các căn cứ và hạ tầng vùng Vịnh

Iran tuyên bố đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Bahrain, Qatar và Kuwait - những quốc gia đặt căn cứ quân sự Mỹ.

IRGC cho biết lực lượng này đã phá hủy một kho chứa máy bay không người lái của Mỹ tại Bahrain, đồng thời tuyên bố đánh trúng trung tâm trí tuệ nhân tạo lớn nhất nước này bằng tên lửa đạn đạo và UAV.

Hải quân Iran cũng phóng tên lửa hành trình đối hạm nhằm vào một tàu quân sự Mỹ trên khu vực phía bắc Ấn Độ Dương.

Theo hãng thông tấn IRNA, cuộc tấn công buộc con tàu phải rời khỏi khu vực hoạt động của hải quân Iran.

Tại Kuwait, giới chức xác nhận một nhà máy điện kết hợp khử mặn nước biển đã bị tấn công, gây hỏa hoạn và làm gián đoạn hoạt động của nhiều tổ máy phát điện.

Đối với các quốc gia vùng Vịnh, các nhà máy khử mặn có vai trò sống còn vì cung cấp nguồn nước ngọt cho các thành phố sa mạc.

Hồi cuối tháng 3, việc Iran tấn công một nhà máy khử mặn tại Kuwait từng được đánh giá là dấu hiệu cho thấy xung đột đã bước sang một cấp độ mới.

Thỏa thuận tạm thời nhằm chấm dứt chiến sự được hai bên ký hồi tháng trước đã chính thức sụp đổ sau khi Iran tấn công các tàu thuyền tại eo biển Hormuz hôm 7/7 và Mỹ đáp trả bằng các cuộc không kích quy mô lớn. Kể từ đó, Tehran tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz, còn Washington tái áp đặt phong tỏa đối với các cảng biển của Iran.

Theo Reuters