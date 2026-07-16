Bất chấp tranh cãi, Mỹ sẽ phát hành tiền xu 1 USD mang chân dung Tổng thống Trump

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 15/7 thông báo, Cục Đúc tiền Mỹ (U.S. Mint) sẽ bắt đầu sản xuất đồng xu kỷ niệm mệnh giá 1 USD mang chân dung Tổng thống Donald Trump, nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng 250 năm Quốc khánh nước Mỹ.

Theo thiết kế được công bố, mặt trước của đồng xu khắc chân dung Tổng thống Trump cùng các dòng chữ "Liberty" (Tự do), "In God We Trust" (Chúng ta tin vào Chúa) và mốc thời gian 1776–2026. Mặt sau sử dụng hình ảnh đại bàng đầu trắng, quốc điểu của Mỹ, lấy theo huy hiệu Tổng thống.

Ở bản thiết kế ban đầu, mặt sau từng dự kiến khắc hình ông Trump giơ cao nắm đấm, xung quanh là khẩu hiệu "Fight, Fight, Fight" (Chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu), nhằm gợi lại vụ ám sát hụt nhằm vào ông trong chiến dịch tranh cử năm 2024. Tuy nhiên, phương án này sau đó đã được thay thế.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết đồng xu được phát hành nhằm tôn vinh di sản trường tồn của tự do và tinh thần yêu nước nhân dịp kỷ niệm 250 năm lập quốc.

Mẫu thiết kế ban đầu, đã bị bác bỏ. Ảnh: Stcn.

Phát biểu trên kênh Fox Business, Tổng thống Trump nói ông cảm thấy rất vinh dự khi được chọn làm hình ảnh trên đồng tiền xu. Ông nói: "Họ đã trao cho tôi một đồng xu. Theo những gì tôi biết thì đây là điều rất hiếm có".

Việc phát hành đồng xu đã tạo nên nhiều ý kiến trái chiều tại Mỹ. Những người ủng hộ coi đây là hành động thể hiện lòng yêu nước và ghi nhận vai trò của ông Trump. Trong khi đó, giới chỉ trích cho rằng đây chỉ là một "dự án đánh bóng hình ảnh" của tổng thống.

Trước đó, Quốc hội Mỹ đã thông qua đạo luật cho phép Bộ trưởng Tài chính phát hành đồng xu kỷ niệm 250 năm lập quốc, nhưng quy định không sử dụng chân dung của người còn sống trên thiết kế đồng xu.

Đáp lại những chỉ trích này, ông Bessent dẫn tiền lệ lịch sử khi cho biết đồng xu kỷ niệm 150 năm Quốc khánh Mỹ phát hành năm 1926 cũng từng sử dụng chân dung của Tổng thống Calvin Coolidge, người vẫn còn đương nhiệm vào thời điểm đó. Theo ông, điều này cho thấy việc khắc hình người còn sống lên đồng xu không phải là chưa từng có.

Bộ Tài chính Mỹ cũng nhấn mạnh, dù đồng xu có màu sắc giống vàng, nó hoàn toàn không chứa vàng. Đồng xu sẽ được đúc tại Xưởng đúc tiền Philadelphia và dự kiến chính thức phát hành vào mùa thu năm nay.

Theo Zaobao