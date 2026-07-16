Người dân Kiev phản ứng mạnh sau khi ông Zelensky sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov

Ukraine chuẩn bị thông qua chính phủ mới sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov. Quyết định gây tranh cãi đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình tại Kiev và làm dấy lên lo ngại về bộ máy lãnh đạo thời chiến.

Quốc hội Ukraine dự kiến bỏ phiếu thông qua thành phần chính phủ mới vào ngày 16/7, trong bối cảnh làn sóng biểu tình bùng phát sau quyết định của Tổng thống Volodymyr Zelensky sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov – nhân vật được xem là gương mặt cải cách nổi bật của quân đội Ukraine.

Đây là lần cải tổ nội các thứ hai chỉ trong vòng một năm của ông Zelensky, diễn ra vào thời điểm cuộc xung đột với Nga vẫn đang bước vào giai đoạn căng thẳng.

Việc thay Bộ trưởng Quốc phòng gây tranh cãi

Theo các nghị sĩ Ukraine, nội các mới do doanh nhân ngành năng lượng Sergii Koretskyi đứng đầu sẽ bổ nhiệm Bộ trưởng Nội vụ Ihor Klymenko thay thế ông Fedorov tại Bộ Quốc phòng.

Động thái này khiến nhiều người lo ngại về sự ổn định trong bộ máy lãnh đạo thời chiến của Kiev.

Tối 15/7, ông Fedorov xác nhận trên mạng xã hội X rằng nhiệm kỳ của mình đã kết thúc. Tuy nhiên, đến nay Tổng thống Zelensky vẫn chưa đưa ra lời giải thích công khai về quyết định này.

Ukraine đạt một số kết quả nhưng vẫn thiếu nhân lực nghiêm trọng

Việc thay đổi nhân sự diễn ra trong bối cảnh Ukraine được cho là đang đạt được những kết quả đáng kể trên chiến trường kể từ cuối năm 2022, với nhiều cuộc tập kích bằng UAV và tên lửa nhằm vào các cơ sở dầu khí cũng như tuyến hậu cần quân sự của Nga.

Tuy nhiên, quân đội Ukraine vẫn phải đối mặt với sức ép lớn từ các đợt tiến công của Nga ở mặt trận phía Đông, trong khi tình trạng thiếu binh sĩ và hệ thống phòng không ngày càng nghiêm trọng.

Tổng biên tập tạp chí NV, ông Vitalii Sych, chỉ trích quyết định của Tổng thống Zelensky, cho rằng: "Trong những thời điểm khó khăn, ông ấy hành động như một người hùng, nhưng nhiều thời điểm khó khăn lại xuất phát từ chính những quyết định sai lầm của ông."

Lãnh đạo lực lượng UAV từ chức để phản đối

Sau khi ông Fedorov bị miễn nhiệm, Pavlo Yelizarov, Phó tư lệnh Không quân Ukraine và là một trong những chỉ huy chủ chốt trong lĩnh vực tác chiến bằng máy bay không người lái, cũng tuyên bố từ chức.

Ông gọi việc sa thải Bộ trưởng Quốc phòng là "một điều vô cùng tai hại" đối với năng lực quốc phòng của Ukraine.

Tại Kiev, hơn 1.000 người đã tập trung trước Văn phòng Tổng thống Zelensky, hô vang khẩu hiệu "Đáng xấu hổ!" và giương cao nhiều biểu ngữ như "Người Nga đang ăn mừng".

Nhiều nhà quan sát cho rằng khung cảnh này gợi nhớ các cuộc biểu tình quy mô lớn hồi tháng 7 năm ngoái, khi làn sóng phản đối buộc ông Zelensky phải hủy bỏ kế hoạch hạn chế quyền độc lập của các cơ quan chống tham nhũng.

Ông Fedorov được xem là kiến trúc sư của chiến tranh công nghệ

Trước khi trở thành Bộ trưởng Quốc phòng, ông Fedorov từng giữ chức Bộ trưởng Chuyển đổi số và được đánh giá là người thúc đẩy mạnh mẽ việc ứng dụng công nghệ trong quân đội Ukraine.

Ông được ghi nhận đã cắt giảm nhiều thủ tục hành chính, thúc đẩy phát triển lực lượng UAV và xây dựng chiến lược tác chiến dựa trên dữ liệu nhằm gây tổn thất tối đa cho quân đội Nga.

Tuy nhiên, những nỗ lực cải tổ hoạt động mua sắm quốc phòng được cho là đã vấp phải sự phản đối từ một bộ phận trong bộ máy nhà nước. Bên cạnh đó, ông cũng bị chỉ trích vì chưa cải thiện đủ nhanh công tác tuyển quân.

Phát biểu hôm 16/7, Tổng thống Zelensky cho biết đợt cải tổ nhằm "làm mới" bộ máy chính phủ và các cơ quan thực thi pháp luật.

Ông đồng thời bày tỏ kỳ vọng Bộ Quốc phòng và giới lãnh đạo quân đội sẽ phối hợp chặt chẽ hơn, gián tiếp xác nhận những thông tin cho rằng đã xuất hiện bất đồng giữa ông Fedorov với một số tướng lĩnh cấp cao.

Hiện chưa rõ cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov có tiếp tục đảm nhiệm một vị trí khác trong chính phủ Ukraine hay không.

Theo Reuters