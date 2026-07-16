Phần Lan có thể nhanh chóng trở thành nhà sản xuất hàng đầu trong chương trình F-35

Phần Lan bắt đầu sản xuất linh kiện cho tiêm kích tàng hình F-35 theo thỏa thuận với Lockheed Martin. Chương trình dự kiến kéo dài hơn 20 năm, tạo hàng nghìn việc làm và giúp Helsinki xây dựng năng lực bảo dưỡng F-35 hàng đầu ngoài Mỹ.

Phần Lan đã chính thức bắt đầu sản xuất các bộ phận kết cấu của tiêm kích tàng hình F-35, đánh dấu bước ngoặt lớn đối với ngành công nghiệp quốc phòng nước này cũng như chương trình F-35 toàn cầu.

Theo kế hoạch, các doanh nghiệp Phần Lan sẽ không chỉ chế tạo linh kiện cho 64 tiêm kích F-35A của Không quân Phần Lan mà còn sản xuất các bộ phận dành cho những chiếc F-35 xuất khẩu tới nhiều quốc gia khác, qua đó trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng quốc tế của dòng chiến đấu cơ thế hệ 5 này.

Việc tham gia sản xuất là một phần trong thỏa thuận công nghiệp đi kèm quyết định lựa chọn F-35A làm máy bay chiến đấu chủ lực theo chương trình HX vào cuối năm 2021. Khi đó, Helsinki không chỉ đánh giá năng lực tác chiến của F-35 mà còn đặc biệt coi trọng những lợi ích về chuyển giao công nghệ và phát triển công nghiệp quốc phòng.

Máy bay F-35A trong biên chế Không quân Mỹ. Ảnh: MW.

Hàng nghìn việc làm, hợp đồng kéo dài hàng chục năm

Theo cam kết với nhà sản xuất Lockheed Martin, tối thiểu 30% giá trị hợp đồng mua 64 tiêm kích F-35A phải được thực hiện thông qua các doanh nghiệp trong nước.

Các công ty Phần Lan sẽ đảm nhận sản xuất phần khung thân trước của F-35 cùng nhiều chi tiết kết cấu khác, bao gồm cả các linh kiện dành cho máy bay xuất khẩu.

Ngoài sản xuất, thỏa thuận còn bao gồm việc xây dựng năng lực bảo dưỡng trong nước, thử nghiệm thiết bị và tham gia vào các hạng mục liên quan đến động cơ.

Chính phủ Phần Lan ước tính chương trình sẽ tạo ra khoảng 4.500 việc làm trực tiếp và 1.500 việc làm gián tiếp.

Lockheed Martin cho biết hoạt động sản xuất linh kiện F-35 tại Phần Lan sẽ kéo dài hơn 20 năm, trong khi công tác bảo dưỡng và hỗ trợ kỹ thuật có thể tiếp diễn tới tận thập niên 2070, tương ứng với vòng đời khai thác của phi đội F-35.

Máy bay F-35A đang được sản xuất tại Fort Worth, Texas. Ảnh: MW.

Phần Lan muốn tự bảo dưỡng F-35 mà không phụ thuộc Mỹ

Không chỉ sản xuất linh kiện, Helsinki còn đạt được thỏa thuận xây dựng năng lực bảo dưỡng F-35 ở mức rất cao.

Theo đó, Phần Lan sẽ thiết lập các trung tâm bảo dưỡng trong nước, duy trì kho phụ tùng do nước này tự quản lý và tham gia mạng lưới bảo đảm hậu cần toàn cầu của F-35.

Thiếu tướng Kari Renko, Tư lệnh Cục Hậu cần Lực lượng Phòng vệ Phần Lan, cho biết nước này sẽ sở hữu năng lực bảo dưỡng F-35 lớn nhất bên ngoài lãnh thổ Mỹ, giúp giảm đáng kể sự phụ thuộc vào các cơ sở sửa chữa ở nước ngoài.

Máy bay F-35A của Không quân Hoàng gia Na Uy hoạt động trên đường cao tốc Phần Lan trong các cuộc tập trận chung. Ảnh: MW.

Vì sao Phần Lan chọn F-35?

Theo kết quả đánh giá trong chương trình HX, F-35A vượt qua mọi đối thủ nhờ năng lực tác chiến và trinh sát được đánh giá cao nhất.

Quá trình chấm điểm xem xét bốn tiêu chí chính gồm: hiệu quả quân sự, bảo đảm nguồn cung, hợp tác công nghiệp và chi phí.

Theo Tư lệnh Không quân Phần Lan, Thiếu tướng Pasi Jokinen, F-35A đạt 4,47 điểm, cao nhất trong cuộc cạnh tranh, vượt xa mẫu Boeing F/A-18E/F Super Hornet với 3,81 điểm.

Ngưỡng tối thiểu để được lựa chọn là 4 điểm.

F-35 được đánh giá nổi bật nhờ khả năng tàng hình, hệ thống cảm biến tiên tiến, tác chiến điện tử, chia sẻ dữ liệu thời gian thực và nhận thức tình huống vượt trội so với các tiêm kích phương Tây khác.

Đến nay, F-35 cũng là mẫu tiêm kích đã giành chiến thắng trong mọi cuộc đấu thầu mà nó phải cạnh tranh trực tiếp với F/A-18 cũng như các dòng máy bay chiến đấu châu Âu.

Theo MW