World Cup 2026 khép lại: Các đội tuyển được thưởng thế nào sau khi về nước?

Từ hàng chục triệu USD của FIFA đến những khoản thưởng từ chính phủ, liên đoàn và doanh nghiệp, World Cup 2026 không chỉ là cuộc đua giành cúp vàng mà còn mang đến "cơn mưa tiền" cho nhiều đội tuyển sau khi trở về quê nhà.

Khi World Cup 2026 dần khép lại, nhiều đội tuyển đã chuẩn bị hành lý trở về nước sau hành trình đầy cảm xúc. Nhưng với không ít cầu thủ, chuyến bay hồi hương không chỉ mang theo niềm vui hoặc tiếc nuối, mà còn là những khoản tiền thưởng trị giá hàng triệu USD.

Không giống trước đây, phần thưởng sau World Cup giờ đây không chỉ đến từ FIFA. Ở nhiều quốc gia, chính phủ, liên đoàn bóng đá, doanh nghiệp và các nhà tài trợ đều dành những khoản thưởng đặc biệt cho đội tuyển, biến thành tích trên sân cỏ thành nguồn thu đáng kể.

FIFA chi số tiền thưởng cao kỷ lục

So với Qatar 2022, World Cup 2026 chứng kiến mức thưởng cao chưa từng có. Theo công bố của FIFA, tổng số tiền thưởng phân phối cho 48 đội dự World Cup 2026 lên tới 871 triệu USD, tăng hơn 430 triệu USD so với kỳ World Cup trước.

Trong đó, đội vô địch nhận 50 triệu USD; đội á quân: 33 triệu USD; đội hạng Ba: 29 triệu USD, đội hạng Tư: 27 triệu USD.

Đội dừng chân ở vòng 1/8: nhận được 19 triệu USD; vòng 1/16: 15 triệu USD; vòng 1/32 đội: 11 triệu USD. Đội bị loại từ vòng bảng: nhận được 9 triệu USD.

Cơ cấu phân bổ tiền thưởng của FIFA.

Ngoài khoản thưởng theo thành tích, mỗi đội còn nhận được10 triệu USD khi giành vé dự World Cup và 2,5 triệu USD để chuẩn bị trước giải. Tổng số tiền phân bổ đạt 871 triệu USD, tăng gần gấp đôi so với World Cup 2022.

Tuy nhiên, khoản tiền này được chuyển cho các liên đoàn bóng đá quốc gia. Việc chia thưởng cho cầu thủ ra sao hoàn toàn do từng liên đoàn bóng đá quốc gia quyết định.

Anh tuột mất khoản "siêu thưởng" sau thất bại trước Argentina

Đội tuyển Anh có lẽ là đội tiếc nuối nhất về khía cạnh tài chính.

Theo The Guardian, trước trận bán kết với Argentina, Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) đã thống nhất phương án phân chia khoảng 19 triệu bảng Anh nếu “Tam Sư” vô địch.

Theo kế hoạch, khoảng 15 triệu bảng sẽ được chia cho các cầu thủ, HLV Thomas Tuchel nhận khoảng 3 triệu bảng, phần 1 triệu còn lại dành cho ban huấn luyện. Bình quân mỗi tuyển thủ có thể nhận trên 500.000 bảng Anh nếu vô địch.

Thế nhưng thất bại 1-2 trước Argentina ở bán kết đã khiến khoản thưởng này không còn cơ hội trở thành hiện thực. Anh vẫn còn trận tranh hạng Ba với Pháp và sẽ nhận 29 triệu USD nếu thắng hoặc 27 triệu USD nếu thua theo cơ chế thưởng của FIFA.

Số tiền thưởng giành cho đội vô địch qua các giải đấu (đơn vị tính: triệu USD). Nguồn: Statista.

Tây Ban Nha: Thưởng cầu thủ mức kỷ lục nếu đăng quang

Theo truyền thông Tây Ban Nha, mỗi cầu thủ "La Roja" đã được bảo đảm 440.000 euro khi vào được chung kết. Nếu đánh bại Argentina trong trận chung kết, mỗi tuyển thủ Tây Ban Nha sẽ nhận được khoảng 750.000 euro trước thuế.

Đây là một trong những mức thưởng cá nhân cao nhất trong lịch sử đội tuyển Tây Ban Nha, và là đội công bố mức thưởng cá nhân cao nhất trong số bốn đội vào bán kết,

Pháp: Tiền thưởng vẫn rất lớn

Dù không thể vào chung kết, tuyển Pháp vẫn nhận khoản tiền đáng kể từ FIFA.

Nếu thắng Anh để đứng hạng Ba, Liên đoàn Bóng đá Pháp sẽ nhận 29 triệu USD, còn nếu xếp thứ Tư sẽ nhận 27 triệu USD.

Theo truyền thống của đội tuyển Pháp, phần lớn khoản thưởng sau đó sẽ được chia cho cầu thủ và ban huấn luyện theo tỷ lệ đã thống nhất trước giải.

Số tiền thưởng các đội vô địch nhận được qua các kỳ từ 1982 đến nay. Nguồn: FIFA.

Argentina chờ "cơn mưa tiền"

Nếu bảo vệ thành công chức vô địch, Liên đoàn Bóng đá Argentina sẽ nhận 50 triệu USD tiền thưởng từ FIFA.

Giới truyền thông Argentina cho rằng đây mới chỉ là phần thưởng khởi đầu. Sau World Cup 2022, các cầu thủ còn nhận nhiều khoản thưởng từ nhà tài trợ, doanh nghiệp và chính quyền địa phương tương tự những gì từng diễn ra sau chức vô địch World Cup 2022. Vì vậy, nếu tiếp tục đăng quang tại Mỹ, Canada và Mexico, đội bóng của Lionel Messi nhiều khả năng sẽ lại được hưởng các khoản thưởng bổ sung rất lớn, dù hiện chưa có thông báo chính thức.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại chưa có thông báo chính thức về các khoản thưởng bổ sung.

Tuyển Hàn Quốc: Bị loại sớm vẫn nhận thưởng

Một trong những quốc gia công bố mức thưởng sớm nhất là Hàn Quốc. Theo tờ JoongYang Daily, dù phải dừng bước ngay sau vòng bảng, mỗi tuyển thủ Hàn Quốc vẫn nhận được 80 triệu won (khoảng 52.000 USD) nhờ khoản thưởng cơ bản cùng tiền thưởng cho chiến thắng ở vòng bảng.

Quyết định này từng gây nhiều tranh cãi khi đội tuyển bị chỉ trích mạnh vì thành tích không như kỳ vọng, song Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) cho rằng chế độ thưởng đã được xây dựng từ trước giải và không thay đổi sau kết quả thi đấu.

Messi hay Yamal sẽ nâng cao cúp vàng Nữ Thần và 50 triệu USD tiền thưởng từ FIFA vào sáng 20/7 tới đây? Chúng ta hãy chờ xem.

Nhật Bản: Chưa công bố mức thưởng

Nhật Bản dừng bước ở vòng 32 đội sau thất bại trước Brazil. Hiện Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA) chưa công bố khoản thưởng bổ sung ngoài tiền thưởng FIFA. Theo thông lệ, các tuyển thủ Nhật thường nhận tiền thưởng từ JFA và doanh nghiệp tài trợ sau khi đội tuyển hoàn thành giải đấu.

Na Uy: Thành công lịch sử, tiền thưởng sẽ rất lớn

Na Uy tạo nên bất ngờ lớn khi lần đầu tiên vào tới tứ kết World Cup sau nhiều thập kỷ. Đội tuyển chắc chắn nhận 19 triệu USD tiền thưởng FIFA dành cho các đội vào tứ kết. Với thành tích vượt kỳ vọng, giới truyền thông Na Uy dự đoán chính phủ và các doanh nghiệp sẽ tổ chức lễ vinh danh và thưởng lớn sau khi đội tuyển trở về.

Morocco: Tiếp tục tạo dấu ấn, hứa hẹn mưa tiền thưởng

Sau kỳ tích vào bán kết năm 2022, Morocco tiếp tục tiến sâu tại World Cup 2026.

Việc lọt vào tới tứ kết giúp Liên đoàn Bóng đá Morocco nhận 19 triệu USD từ FIFA. Tại Morocco, truyền thống thưởng nóng từ Hoàng gia và các doanh nghiệp sau các giải đấu lớn vẫn được duy trì, song mức thưởng năm nay chưa được công bố.

Không chỉ là tiền mặt

Tại nhiều quốc gia, phần thưởng sau World Cup còn vượt ra ngoài giá trị tiền mặt. Các chính phủ thường tổ chức lễ vinh danh, trao huân chương hoặc phần thưởng đặc biệt. Doanh nghiệp cũng tranh thủ ký hợp đồng quảng cáo, tặng xe hơi, bất động sản hoặc các gói tài trợ lớn cho những ngôi sao nổi bật.

Đối với các cầu thủ trẻ, một kỳ World Cup thành công còn giúp giá trị chuyển nhượng tăng mạnh và mở ra cơ hội gia nhập các CLB hàng đầu châu Âu.

World Cup là bệ phóng để các tài năng trẻ như Haaland hay Yamal bay cao. Ảnh: UDN.

Thành tích trên sân cỏ tạo động lực cho cả nền bóng đá

Việc FIFA liên tục nâng mức thưởng phản ánh sự tăng trưởng về doanh thu thương mại và bản quyền truyền hình của World Cup.

Đối với nhiều nền bóng đá đang phát triển, hàng chục triệu USD thu được từ World Cup không chỉ là phần thưởng cho một giải đấu mà còn là nguồn vốn để đầu tư cho đào tạo trẻ, nâng cấp cơ sở vật chất và phát triển các giải vô địch quốc gia.

Bởi vậy, sau tiếng còi mãn cuộc, hành trình của các đội tuyển chưa thực sự kết thúc. Những khoản tiền thưởng từ FIFA, liên đoàn, chính phủ và doanh nghiệp sẽ tiếp tục là nguồn lực quan trọng giúp các nền bóng đá chuẩn bị cho chu kỳ bốn năm tiếp theo, hướng đến mục tiêu trở lại sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới.