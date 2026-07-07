Bóng đá Trung Quốc bảo vệ thành công chức vô địch World Cup... nhưng là giải robot

Bóng đá Trung Quốc đã một lần nữa giành chức vô địch World Cup. Tuy nhiên, nhà vô địch không phải đội tuyển quốc gia, mà là đội bóng robot.

Theo thông tin từ Booster Robotics, ngày 5/7, giải RoboCup 2026 - còn được mệnh danh là "World Cup của robot" - đã khép lại tại Incheon. Đội Hỏa Thần Đại học Thanh Hoa, sử dụng robot Booster T1, đã bảo vệ thành công chức vô địch ở hạng Large.

Đội Hỏa Thần Đại học Thanh Hoa bảo vệ thành công chức vô địch hạng Large. Ảnh: ITHome.

Một năm trước, tại Brazil, đội Hỏa Thần đã chấm dứt cơn khát vô địch kéo dài 28 năm của các đội Trung Quốc ở RoboCup. Một năm sau, họ tiếp tục bước lên bục vinh quang cao nhất, giữ chiếc cúp vô địch ở lại Trung Quốc.

Ở hạng Large, đội Hỏa Thần của Đại học Thanh Hoa với robot Booster T1 giành chức vô địch. Ở hạng Middle, đội B-Human sử dụng robot Booster K1 đăng quang. Trong khi đó, đội Invic Đại học Vũ Hán với robot Booster K1 Air giành ngôi vô địch hạng Small.

Khởi động cầu thủ trước khi vào trận. Ảnh: Chosun.

Ngoài ra, nhiều đội mạnh quốc tế như HTWK của Đức hay UT Austin của Mỹ cũng lựa chọn robot do Booster Robotics phát triển và đều giành vị trí trên bục trao giải ở các hạng đấu tương ứng.

Tại RoboCup năm nay, có tổng cộng 38 đội sử dụng robot của Booster Robotics. Đáng chú ý, các robot của công ty này đã giành toàn bộ huy chương vàng ở các nội dung robot hình người hai chân.

Tranh chấp bóng quyết liệt . Ảnh: Chosun.

Theo báo Beijing Daily, RoboCup không đơn thuần là một giải đấu bóng đá robot, mà từ lâu được xem là "phòng thí nghiệm" thực tế nhất cho công nghệ trí tuệ hiện thân (Embodied AI). Khác với môi trường mô phỏng, nơi luôn tồn tại những đáp án được thiết lập sẵn, các robot tại RoboCup phải đối mặt với thế giới vật lý thực sự.

Các cầu thủ robot phải tự nhận diện trái bóng, hiểu được vị trí và ý đồ của đồng đội, thực hiện các pha chuyền bóng, phối hợp và dứt điểm, đồng thời xử lý những tình huống va chạm, té ngã, bị cản phá hay các biến số không thể lập trình trước.

Dàn xếp chiến thuật để ghi bàn vào lưới đối phương. Ảnh: Chosun.

Mỗi lần tăng tốc, xoay người, phanh gấp, sút bóng hay đứng dậy sau khi ngã đều là bài kiểm tra toàn diện đối với khả năng điều khiển chuyển động, nhận thức môi trường và ra quyết định tự chủ của robot.

Theo giới chuyên môn, bóng đá chỉ là hình thức thi đấu. Điều thực sự được kiểm chứng là năng lực tổng hợp của robot trong môi trường thực, bao gồm khả năng cảm nhận, vận động, ra quyết định, phối hợp và duy trì sự ổn định trong những điều kiện phức tạp. Chính vì vậy, bóng đá từ lâu được xem là sân chơi lý tưởng để huấn luyện các hệ thống trí tuệ hiện thân.

Thủ môn bị ngã khi cố bắt bóng. Ảnh: Chosun.

Theo giới thiệu trên trang web chính thức, Booster Robotics được thành lập năm 2023 với mục tiêu phát triển robot hình người và xây dựng cộng đồng các nhà phát triển trên toàn cầu nhằm thúc đẩy cuộc cách mạng về năng suất lao động.

Ở giai đoạn đầu, công ty tập trung vào lĩnh vực nghiên cứu và giáo dục, phát triển đồng thời robot hình người, hệ điều hành và các bộ công cụ phần mềm - phần cứng nhằm đẩy nhanh quá trình thương mại hóa công nghệ trí tuệ hiện thân.

Giải đầu thu hút đông đảo người hâm mộ đến cổ vũ. Ảnh: Guancha.

Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Booster Robotics là Trình Hạo, cựu sinh viên bậc cử nhân và thạc sĩ của Đại học Thanh Hoa. Đội ngũ nòng cốt của công ty xuất thân từ Phòng thí nghiệm điều khiển robot và đội bóng robot Hỏa Thần của Đại học Thanh Hoa, với khoảng 20 năm kinh nghiệm nghiên cứu và phát triển robot hình người.

Theo Guancha, CNS