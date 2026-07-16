Mỹ giới thiệu pin natri-ion mới tuổi thọ lên tới 20 năm, nhắm thẳng thị trường lưu trữ năng lượng AI

Công ty ESS của Mỹ ra mắt hệ thống pin natri-ion Bridge dành cho trung tâm dữ liệu AI, lưới điện và hạ tầng trọng yếu. Công nghệ mới được kỳ vọng thay thế pin lithium với ưu điểm an toàn hơn, tuổi thọ lên tới 20 năm và không phụ thuộc khoáng sản hiếm.

Công ty lưu trữ năng lượng ESS của Mỹ vừa ra mắt hệ thống pin lưu trữ năng lượng natri-ion (sodium-ion) dạng mô-đun mang tên Bridge, hướng đến các công ty điện lực, trung tâm dữ liệu (data center), hạ tầng trọng yếu và khách hàng thương mại đang tìm kiếm giải pháp thay thế pin lithium-ion.

Theo ESS, Bridge được phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng từ các trung tâm dữ liệu AI và các hệ thống điện toán tự động, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào các khoáng sản chiến lược vốn đang được sử dụng rộng rãi trong pin lithium-ion truyền thống.

Sản phẩm mới cũng mở rộng danh mục giải pháp lưu trữ năng lượng "Made in USA" của ESS, bao phủ các ứng dụng lưu trữ điện ngắn, trung bình và dài hạn.

Động thái này diễn ra chỉ vài tuần sau khi ESS cho biết đã ghi nhận hơn 1 tỷ USD cơ hội kinh doanh ban đầu kể từ khi gia nhập thị trường pin natri-ion, phản ánh sự quan tâm ngày càng lớn đối với các công nghệ pin thay thế dành cho hệ thống lưu trữ năng lượng quy mô lớn.

Thách thức pin lithium

Bridge được thiết kế dưới dạng mô-đun có dung lượng 1,2 MWh, tích hợp trong một container dài khoảng 3 m (10 feet).

Nhiều mô-đun có thể ghép nối với nhau để tạo thành hệ thống lưu trữ lên tới 4,8 MWh, nhưng chỉ chiếm diện tích tương đương một container pin tiêu chuẩn dài 20 feet, giúp khách hàng tăng dung lượng mà không cần mở rộng mặt bằng.

ESS cho biết hệ thống tích hợp đầy đủ các thành phần như pin natri-ion, bộ chuyển đổi điện, phần mềm quản lý pin, hệ thống quản lý năng lượng và các thiết bị điều khiển cấp nhà máy.

Nhờ thiết kế dạng "cắm là chạy", Bridge có thể được lắp đặt bằng xe nâng hạng nặng và chỉ sử dụng hệ thống làm mát bằng không khí thay vì làm mát bằng chất lỏng như nhiều hệ thống pin lithium hiện nay.

Theo ESS, pin natri-ion không gặp nguy cơ thermal runaway (hiện tượng mất kiểm soát nhiệt dẫn tới cháy nổ) – một trong những vấn đề an toàn lớn nhất của pin lithium-ion.

Điều này giúp giảm đáng kể nguy cơ cháy, đồng thời cắt giảm chi phí bảo trì và vận hành.

Hệ thống cũng hỗ trợ thời gian sạc và xả linh hoạt từ 1 giờ đến hơn 16 giờ, tùy cấu hình.

Bridge được thiết kế để hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt với dải nhiệt độ từ -40°F đến 122°F (khoảng -40°C đến 50°C) và có tuổi thọ dự kiến lên tới 20 năm, giảm đáng kể nhu cầu thay thế pin trong suốt vòng đời dự án.

Giám đốc điều hành ESS Drew Buckley cho biết nhu cầu điện từ các trung tâm dữ liệu AI đang thay đổi hoàn toàn yêu cầu đối với các hệ thống lưu trữ năng lượng.

Theo ông, công nghệ natri-ion có khả năng đáp ứng các yêu cầu này hiệu quả hơn nhiều giải pháp lưu trữ truyền thống.

Hướng tới chuỗi cung ứng bền vững

ESS cho biết Bridge được sản xuất từ các vật liệu phổ biến, dồi dào và dễ tiếp cận hơn nhiều so với lithium hay các khoáng sản hiếm khác.

Điều này không chỉ giúp giảm phụ thuộc vào các nguồn nguyên liệu chiến lược mà còn góp phần xây dựng chuỗi cung ứng pin nội địa tại Mỹ.

Công ty cũng nhấn mạnh hệ thống mới giúp khách hàng giảm rủi ro từ việc phụ thuộc vào các nhà cung cấp nước ngoài, đặc biệt là những nguồn cung thuộc các thực thể bị Washington coi là có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh quốc gia.

Ông Randall Selesky, Giám đốc Thương mại của ESS, nhận định các chủ đầu tư hiện không còn chỉ quan tâm đến dung lượng lưu trữ mà còn ưu tiên các hệ thống an toàn hơn, dễ vận hành hơn, linh hoạt hơn và góp phần đảm bảo an ninh năng lượng trong dài hạn.

Theo ESS, nhu cầu đối với pin natri-ion sẽ tiếp tục tăng mạnh khi các công ty điện lực và trung tâm dữ liệu tìm kiếm những hệ thống lưu trữ có độ an toàn cao, tuổi thọ dài và đủ khả năng đáp ứng mức tiêu thụ điện ngày càng lớn của nền kinh tế AI.

Với Bridge, ESS kỳ vọng công nghệ pin natri-ion sẽ trở thành một lựa chọn nội địa đủ sức cạnh tranh với pin lithium-ion trong các hệ thống lưu trữ năng lượng quy mô lưới điện.

Theo IE