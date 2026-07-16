Mỹ diễn tập triển khai HIMARS chớp nhoáng ở Trung Đông, phô diễn chiến thuật "đánh nhanh rút gọn"

Thủy quân Lục chiến Mỹ diễn tập triển khai nhanh HIMARS bằng máy bay vận tải C-130 tại Trung Đông theo mô hình HIRAIN. Chiến thuật cho phép bệ phóng khai hỏa rồi rút lui trước khi đối phương kịp phản ứng, trong bối cảnh Mỹ tiếp tục nâng cấp HIMARS với tên lửa PrSM và phiên bản HIMARS FLEX.

Thủy quân Lục chiến Mỹ (USMC) vừa tiến hành cuộc diễn tập Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao, khả năng triển khai nhanh chóng (HIRAIN) tại khu vực do Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) phụ trách, bao gồm Trung Đông. Hoạt động nhằm phô diễn khả năng triển khai nhanh hệ thống pháo phản lực M142 HIMARS bằng máy bay vận tải chiến thuật để thực hiện các đòn tấn công chính xác rồi rút khỏi khu vực trước khi đối phương kịp phản ứng.

Cuộc diễn tập diễn ra ngày 3/7, khi một bệ phóng HIMARS được vận chuyển bằng máy bay KC-130J Super Hercules, nhanh chóng dỡ xuống một điểm hạ cánh dã chiến, thực hiện nhiệm vụ bắn giả định rồi lập tức được thu hồi.

Theo USMC, đây là minh chứng cho chiến lược tăng cường năng lực tác chiến viễn chinh và triển khai hỏa lực chính xác trong môi trường chiến tranh phân tán.

Hệ thống pháo phản lực HIMARS. Ảnh: MW.

HIRAIN giúp HIMARS xuất hiện rồi biến mất chỉ trong thời gian ngắn

Khái niệm HIRAIN cho phép các bệ phóng HIMARS được vận chuyển bằng dòng máy bay vận tải C-130, hạ cánh xuống các đường băng ngắn hoặc sân bay dã chiến.

Ngay sau khi tiếp đất, kíp chiến đấu có thể nhanh chóng khai hỏa, sau đó đưa toàn bộ hệ thống lên máy bay để rời khỏi khu vực trước khi đối phương xác định vị trí và tiến hành phản kích.

So với các trận địa tên lửa cố định hoặc các đơn vị pháo binh quy mô lớn, HIRAIN giúp quân đội Mỹ thiết lập những điểm hỏa lực tạm thời ở gần như bất kỳ địa điểm nào nằm trong tầm hoạt động của máy bay vận tải chiến thuật.

Đáng chú ý, cuộc diễn tập diễn ra chỉ ít ngày trước khi xuất hiện các thông tin cho rằng nhiều bệ phóng HIMARS của Mỹ tại khu vực Vùng Vịnh đã bị Iran tập kích.

Phóng tên lửa từ bệ phóng HIMARS. Ảnh: MW.

HIMARS ngày càng giữ vai trò trung tâm trong chiến lược của Thủy quân Lục chiến Mỹ

Vai trò của HIMARS ngày càng được nâng cao sau chương trình cải tổ lực lượng Force Design, trong đó Thủy quân Lục chiến Mỹ loại bỏ hoàn toàn lực lượng xe tăng để tập trung vào các hệ thống hỏa lực tầm xa có độ chính xác cao.

Theo định hướng mới, HIMARS sẽ đóng vai trò chủ lực trong việc ngăn chặn đối phương cơ động trên các chiến trường ven biển và khu vực hải đảo.

Mỹ đã nhiều lần tổ chức các cuộc diễn tập HIRAIN tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương như cuộc tập trận Cobra Gold ở Thái Lan hay các hoạt động quân sự tại Australia, cho thấy Washington muốn chuẩn hóa mô hình triển khai nhanh HIMARS trên nhiều chiến trường khác nhau.

Thủy quân lục chiến Mỹ tái triển khai hệ thống phóng HIMARS đến Trung Đông bằng máy bay vận tải C-130. Ảnh: MW.

Chiến sự Ukraine thúc đẩy Mỹ tiếp tục nâng cấp HIMARS

Hiệu quả của HIMARS trong xung đột Nga - Ukraine càng củng cố vai trò của loại vũ khí này.

Theo nhiều báo cáo, HIMARS đã được Ukraine sử dụng để tập kích hàng loạt mục tiêu giá trị cao như hệ thống phòng không S-400, nhiều đài radar và cả các bệ phóng tên lửa đạn đạo Iskander-M của Nga.

Giữa tháng 6 vừa qua, Lockheed Martin cũng đã giới thiệu phiên bản mới mang tên HIMARS FLEX, được thiết kế nhằm khắc phục một số hạn chế của mẫu HIMARS hiện tại.

Phiên bản mới có khả năng mang số lượng đạn gấp đôi, đồng thời cải thiện khả năng sống sót trên chiến trường.

Song song với đó, Thủy quân Lục chiến Mỹ cũng bắt đầu đưa vào trang bị tên lửa đạn đạo PrSM (Precision Strike Missile) dành cho HIMARS. Nhờ kích thước nhỏ gọn hơn nhưng tầm bắn xa hơn đáng kể, mỗi bệ phóng HIMARS có thể mang hai quả PrSM, giúp tăng đáng kể hỏa lực và phạm vi tấn công.

Theo MW