Lần đầu có "show giữa hiệp" ở trận chung kết, FIFA bị chỉ trích đang biến World Cup thành Super Bowl

Trận chung kết World Cup 2026 diễn ra rạng sáng 20/7 (giờ Việt Nam) tại sân MetLife (New Jersey, Mỹ), sẽ đánh dấu một cột mốc chưa từng có trong lịch sử giải đấu khi FIFA lần đầu tiên tổ chức chương trình biểu diễn giữa giờ (halftime show).

Tuy nhiên, quyết định này đang gây ra nhiều tranh cãi, bởi thời gian nghỉ giữa hai hiệp có thể kéo dài lên tới 20-30 phút, vượt xa quy định hiện hành trong Luật Bóng đá.

Lần đầu tiên World Cup có "halftime show"

FIFA cho biết chương trình biểu diễn sẽ kéo dài khoảng 11 phút, với sự góp mặt của nhiều ngôi sao ca nhạc quốc tế như Madonna, Shakira và Justin Bieber.

Theo FIFA, mục tiêu họ nhắm tới là “biến trận đấu quan trọng nhất trong lịch sử bóng đá trở thành một lễ hội chưa từng có”.

Tuy nhiên, nhiều hãng truyền thông, trong đó có BBC, nhận định nếu tính cả thời gian dựng và tháo dỡ sân khấu, quãng nghỉ thực tế có thể kéo dài tới 20-30 phút.

Điều này đi ngược với Điều 7.2 của Luật Bóng đá, quy định cầu thủ chỉ được nghỉ giữa hiệp không quá 15 phút.

Một poster quảng cáo cho show diễn trên Instagram.

Tiền lệ từ Club World Cup và Copa América

Dự đoán trên không phải không có cơ sở. Ở trận chung kết FIFA Club World Cup 2025, cũng tổ chức tại sân MetLife. Khi đó, chương trình biểu diễn của Coldplay, Doja Cat, Tems, J Balvin và Emmanuel Kelly khiến quãng nghỉ giữa hai hiệp kéo dài tới 24 phút 9 giây. Hiệu ứng tích cực từ sự kiện này được xem là tiền đề để FIFA áp dụng ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Tương tự, trận chung kết Copa América 2024 cũng phải kéo dài thời gian nghỉ giữa hai hiệp lên gần 25 phút vì có biểu diễn ca nhạc.

Điều đáng chú ý là Hội đồng Luật bóng đá quốc tế (IFAB) - cơ quan chịu trách nhiệm xây dựng Luật Bóng đá - từng bác bỏ đề xuất kéo dài thời gian nghỉ giữa hiệp từ 15 lên 25 phút tại cuộc họp vào tháng 11/2021.

Lý do được IFAB đưa ra là nhiều thành viên lo ngại việc cầu thủ phải ngừng vận động quá lâu có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và làm tăng nguy cơ chấn thương.

Thế nhưng, những năm gần đây, chính FIFA lại liên tục đưa các chương trình biểu diễn giữa giờ vào các giải đấu lớn do họ tổ chức.

Giờ nghỉ giữa hai hiệp sẽ là một đại nhạc hội của các ngôi sao làng giải trí. Ảnh: Gemini.

World Cup ngày càng mang "phong cách Mỹ"

Ngay từ đầu World Cup 2026, nhiều người đã nhận thấy dấu ấn của thể thao Mỹ xuất hiện ngày càng rõ nét.

Một trong những thay đổi dễ nhận thấy nhất là quy định “Cooling Break” (tạm dừng trận đấu để cầu thủ uống nước). Nhiều CĐV hài hước cho rằng điều này khiến trận đấu 90 phút bị chia thành bốn "hiệp" giống bóng rổ.

Ngay trước trận chung kết, FIFA tiếp tục công bố một điểm mới: ngoài huy chương, các thành viên đội vô địch sẽ còn được trao nhẫn vô địch được thiết kế riêng (World Cup Championship Ring).

Trong thông báo chính thức, FIFA thừa nhận đây là nỗ lực nhằm đưa truyền thống thể thao đặc trưng của Mỹ đến với bóng đá thế giới.

Các ngôi sao ca nhạc nổi tiếng sẽ làm cho trận chung kết trở nên ấn tượng hơn. Ảnh: FIFA.

Cựu Chủ tịch FIFA Sepp Blatter: "World Cup đang trở thành Super Bowl"

Những thay đổi nói trên khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu World Cup có đang ngày càng bị thương mại hóa theo mô hình thể thao Mỹ.

Cựu Chủ tịch FIFA Sepp Blatter đã công khai chỉ trích trên mạng xã hội, cho rằng: "World Cup đang trở thành một phiên bản của Super Bowl" (trận chung kết của Giải bóng bầu dục nhà nghề Mỹ NFL).

Ông đồng thời đặt câu hỏi: "FIFA đang đưa World Cup đi về đâu?

FIFA: “Đây không phải một trận đấu bình thường”

Trước làn sóng chỉ trích, ông Michael Gitzen, người phụ trách tổ chức chương trình “halftime show”, đã lên tiếng bảo vệ quyết định của FIFA.

Theo ông, việc kéo dài thời gian nghỉ giữa hiệp là "hoàn toàn đúng đắn", còn những người phản đối đã "bỏ qua vấn đề cốt lõi".

Ông cho rằng bóng đá có nhịp điệu và luật chơi riêng, nhưng trận chung kết World Cup không thể được nhìn nhận như một trận đấu thông thường vào cuối tuần.

"Đây là sự kiện thể thao đơn môn có lượng khán giả lớn nhất thế giới. Nếu đối xử với nó như một trận đấu bình thường mới là điều đáng bàn", ông nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sẽ trao cup vàng cho đội chiến thắng và phát biểu gì đó chưa ai biết...Ảnh: FIFA.

Các đài truyền hình đau đầu vì... chưa biết thời gian nghỉ kéo dài bao lâu

Không chỉ gây tranh cãi về chuyên môn, chương trình biểu diễn giữa giờ này còn khiến các đơn vị truyền hình lúng túng.

Theo The Guardian, nhiều đài truyền hình đã liên hệ với FIFA để hỏi chính xác thời lượng nghỉ giữa hai hiệp nhằm sắp xếp lịch phát sóng và bán quảng cáo, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được câu trả lời.

Việc không xác định được thời gian nghỉ khiến các nhà đài gặp khó trong việc bố trí khung quảng cáo - yếu tố mang lại nguồn thu quan trọng đối với các đài truyền hình thương mại.

Trong khi đó, nhiều tờ báo Anh cho biết một số đài như BBC sẽ không phát sóng chương trình biểu diễn giữa giờ. Thay vào đó, đài này vẫn giữ truyền thống dành quãng nghỉ giữa hai hiệp để các chuyên gia trong trường quay phân tích chiến thuật và diễn biến hiệp một.

Đến nay, FIFA vẫn chưa công bố chính thức thời lượng nghỉ giữa hai hiệp cũng như phương án tổ chức cụ thể. Hai đội tuyển góp mặt trong trận chung kết là Argentina và Tây Ban Nha cũng chưa đưa ra bình luận về sự thay đổi chưa từng có này.

Theo Worldjournal