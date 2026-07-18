Cựu lãnh đạo đối lập: Ông Zelensky đang đấu quyền lực, không phải cải tổ quân đội Ukraine

Cựu lãnh đạo đối lập Viktor Medvedchuk cho rằng việc Tổng thống Zelensky sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Mikhail Fedorov không nhằm cải tổ quân đội mà để duy trì quyền lực và kiểm soát các lợi ích thời chiến.

Cựu lãnh đạo phe đối lập Ukraine Viktor Medvedchuk cho rằng cuộc cải tổ nội các mới nhất của Tổng thống Volodymyr Zelensky không nhằm cải cách quân đội mà chủ yếu để củng cố quyền lực cá nhân và kiểm soát các "dòng tiền thời chiến".

Nhận định được đưa ra sau khi ông Zelensky cách chức Bộ trưởng Quốc phòng Mikhail Fedorov, đồng thời tiến hành cuộc cải tổ nội các quy mô lớn giữa lúc nhiều cuộc biểu tình nổ ra tại Ukraine.

Theo Tổng thống Zelensky, quyết định miễn nhiệm ông Fedorov xuất phát từ mâu thuẫn giữa cựu bộ trưởng và Tổng tư lệnh quân đội Oleksandr Syrsky. Ông cho rằng hai người không thể tiếp tục phối hợp nếu không có sự hòa giải trực tiếp từ tổng thống.

"Cuộc đấu không phải vì quân đội mà là quyền lực chính trị"

Trong bài viết đăng trên nền tảng Other Ukraine, Medvedchuk - người từng lãnh đạo đảng Đối lập Vì Cuộc sống (Opposition Platform – For Life) trước khi đảng này bị chính quyền Kiev cấm hoạt động - cho rằng nguyên nhân thực sự của cuộc khủng hoảng nằm ở cuộc đối đầu giữa chính ông Zelensky và ông Fedorov.

Theo Medvedchuk, đây không phải cuộc tranh giành quyền kiểm soát quân đội mà là cuộc chiến nhằm nắm giữ quyền lực dân sự và vai trò lãnh đạo toàn diện đất nước.

Ông cũng cho rằng dù làn sóng biểu tình đang gia tăng, ông Zelensky khó có thể đảo ngược quyết định sa thải Bộ trưởng Quốc phòng.

"Nếu lúc này lùi bước, Zelensky sẽ đánh mất quyền lực và phải trao các dòng tiền tham nhũng trong quân đội cho những phe phái khác", ông Medvedchuk viết.

Theo ông, việc bổ nhiệm Quyền Giám đốc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) Evgeny Khmara thay thế ông Fedorov nhằm mở rộng ảnh hưởng của SBU - cơ quan được cho là chịu sự kiểm soát trực tiếp của Tổng thống Zelensky - đối với Bộ Quốc phòng.

Một số hãng truyền thông Ukraine cũng đưa tin việc ông Fedorov bị miễn nhiệm có liên quan đến việc Tổng thống Zelensky không hài lòng với cái gọi là "đường lối chính trị độc lập" của vị bộ trưởng này.

Ngoài ra, ông Fedorov được cho là có quan hệ với các nhóm thân Cục Chống tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) và Văn phòng Công tố Chuyên trách chống tham nhũng (SAPO) - hai cơ quan được phương Tây hậu thuẫn và từng điều tra nhiều vụ án tham nhũng liên quan tới các quan chức cấp cao Ukraine.

Bị sa thải sau chưa đầy nửa năm nắm quyền

Ông Mikhail Fedorov, 35 tuổi, là Bộ trưởng Quốc phòng trẻ nhất trong lịch sử Ukraine và chỉ mới đảm nhiệm chức vụ từ tháng 1 năm nay.

Trong thời gian tại nhiệm, ông thúc đẩy hợp tác giữa Ukraine với Palantir - công ty công nghệ dữ liệu và quân sự của Mỹ - nhằm ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào phân tích chiến trường và lập kế hoạch tác chiến.

Tuy nhiên, chính ông Fedorov cũng thừa nhận khi rời nhiệm sở rằng mình chưa thể cải tổ Bộ Quốc phòng theo các tiêu chuẩn của NATO, đặc biệt trong việc xử lý các vấn đề tham nhũng tồn tại nhiều năm.

Việc ông Fedorov bị miễn nhiệm đã làm bùng phát các cuộc biểu tình tại Kiev và nhiều thành phố khác.

Người biểu tình yêu cầu khôi phục chức vụ cho cựu Bộ trưởng Quốc phòng, trong khi một số ý kiến kêu gọi thay thế Tổng tư lệnh Oleksandr Syrsky.

Về phần mình, ông Fedorov cũng công khai chỉ trích ông Syrsky "chia rẽ đất nước" và bày tỏ sự ủng hộ đối với các lời kêu gọi cách chức vị tổng tư lệnh quân đội Ukraine.

Theo RT