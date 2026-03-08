Phụ nữ chuộng ô tô màu nào nhất?

Theo khảo sát, khách nữ có xu hướng chọn ô tô màu trung tính, trong khi nam giới lại thích những tông nổi bật hơn.

Bên cạnh giá bán và trang bị, màu sắc cũng là yếu tố quan trọng khi chọn mua ô tô vì phần nào phản ánh cá tính và gu thẩm mỹ của người sử dụng. Nhiều nghiên cứu quốc tế cho thấy sở thích màu xe giữa nam và nữ có sự khác biệt rõ rệt.

Màu trắng không phải lựa chọn hàng đầu của phái nữ

Theo nghiên cứu của công ty dữ liệu ô tô iSeeCars công bố năm 2020, dựa trên phân tích hơn 13 triệu giao dịch xe và khoảng 700.000 lượt tìm kiếm trực tuyến tại thị trường Mỹ, màu xe được phụ nữ lựa chọn nhiều nhất là xanh ngọc. Mức độ quan tâm của khách nữ đối với màu này cao hơn nam giới đến 19%.

Chiếc Kia EV3 mang tông màu xanh ngọc. Ảnh: Kia.

Xanh ngọc được đánh giá là màu sắc vừa đủ nổi bật nhưng vẫn giữ được sự tinh tế. Trong nhiều trường hợp, màu này xuất hiện trên các mẫu SUV gia đình hoặc xe đa dụng, những dòng xe thường được phụ nữ lựa chọn nhờ tính thực tế và dễ sử dụng.

Bên cạnh xanh ngọc, các tông màu kim loại như bạc, vàng ánh kim hay đồng cũng được nhiều khách nữ ưa chuộng. Khảo sát của iSeeCars cho thấy phụ nữ có xu hướng chọn xe màu bạc nhiều hơn 9% so với nam giới, tiếp theo là các màu vàng ánh kim và màu be.

Màu trắng từng được cho là lựa chọn ưa thích của phái nữ khi chọn mua ô tô. Ảnh: Motor1.

Thực tế, màu trắng thường được xem là lựa chọn phổ biến của nhiều người mua xe. Tuy nhiên, các số liệu khảo sát cho thấy đây không phải là màu được phụ nữ yêu thích nhất. Màu trắng phổ biến chủ yếu vì tính trung tính, dễ bán lại và được nhiều hãng xe sử dụng rộng rãi trên hầu hết các dòng sản phẩm.

Vì sao phụ nữ thường chọn màu xe trung tính?

Không chỉ dừng lại ở sở thích cá nhân, xu hướng màu xe của phụ nữ cũng phản ánh thị hiếu chung của thị trường ô tô. Theo báo cáo Automotive Color Report 2024 của BASF, khoảng 83% xe mới trên toàn cầu sử dụng các màu trung tính như trắng, đen, xám và bạc. Trong đó, trắng chiếm khoảng 27%, tiếp theo là đen với 22% và xám là 21%.

Màu xám hiện là một trong những màu xe phổ biến nhất toàn cầu, chiếm khoảng 21% lượng xe mới bán ra. Ảnh: BMW M.

Những màu sắc này thường được người mua ưu tiên vì dễ sử dụng, ít lỗi mốt và có giá trị bán lại tốt hơn. Các màu trung tính cũng giúp xe ít lộ vết bẩn hoặc trầy xước nhẹ trong quá trình sử dụng, phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Ngược lại, các màu nổi bật như đỏ, cam hoặc vàng chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng doanh số xe mới. Theo báo cáo của Axalta Global Automotive Color Popularity, nhóm màu rực rỡ này chỉ chiếm 10% thị trường, cho thấy phần lớn người mua vẫn ưu tiên các màu sắc an toàn và dễ sử dụng.

Sự khác biệt này cũng phần nào lý giải vì sao phụ nữ thường nghiêng về các tông màu trung tính. Nhiều chuyên gia cho rằng người mua nữ thường quan tâm nhiều hơn đến tính thực tế, khả năng giữ giá và sự bền màu theo thời gian khi lựa chọn màu xe.

Khách hàng nam thường ưu tiên những mẫu xe có cảm giác lái thể thao và màu sắc nổi bật. Ảnh: Top Gear.

Ngoài ra, nhiều khảo sát cho thấy nam giới thường có xu hướng chọn các màu xe nổi bật hơn. Nghiên cứu của iSeeCars cho thấy đàn ông quan tâm đến xe màu vàng nhiều hơn phụ nữ khoảng 33%, cho thấy nhóm khách hàng nam thường ưu tiên yếu tố cá tính và sự nổi bật khi chọn màu xe.