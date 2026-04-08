Quốc hội phê chuẩn 14 Bộ trưởng nhiệm kỳ mới

Sáng 8/4, Quốc hội đã thông qua các nghị quyết phê chuẩn việc bổ nhiệm 14 Bộ trưởng nhiệm kỳ 2026- 2031.

Trong danh sách này có 3 Ủy viên Bộ Chính trị gồm: Đại tướng Phan Văn Giang (Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng); Đại tướng Lương Tam Quang (Bộ trưởng Công an) và ông Lê Hoài Trung (Bộ trưởng Ngoại giao).

6 trường hợp tái cử, gồm: Bộ trưởng Quốc phòng - Đại tướng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Công an - Đại tướng Lương Tam Quang; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình; Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan và Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh.

1. Đại tướng Phan Văn Giang được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang sinh năm 1960, quê ở Ninh Bình, có trình độ Tiến sĩ Khoa học quân sự.

Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, XIV; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, XIV và đại biểu Quốc hội khóa XV, XVI.

Ông giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng từ năm 2021 cho đến nay.

2. ​Lương Tam Quang, sinh năm 1965, quê ở tỉnh Hưng Yên. Ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII, Ủy viên Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, Chủ tịch Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia, Chủ tịch Hiệp hội thể thao Công an nhân dân.

3. Lê Hoài Trung, sinh năm 1961, quê ở TP Huế, là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, XIV; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV; đại biểu Quốc hội khóa XV, XIV.

Ông có nhiều năm công tác tại Bộ Ngoại giao, từng giữ các chức vụ: Phó Vụ trưởng Vụ Các tổ chức quốc tế, Phó Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, quyền Vụ trưởng, rồi Vụ trưởng Vụ Các tổ chức quốc tế, Bộ Ngoại giao.

Tháng 12/2010, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Từ tháng 3/2021, ông được điều động, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; tháng 2/2025 ông được bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Đến tháng 8/2025, ông được giao quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và đảm nhận chức vụ đó cho đến nay.

4. Trần Hồng Minh, năm 1967, quê Mỹ Đức, Hà Nội; là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV; đại biểu Quốc hội khóa XV, XVI.

Ông là kỹ sư, thạc sĩ ngành Xây dựng công trình quốc phòng (Học viện Kỹ thuật Quân sự) và Tiến sĩ ngành Cầu đường - Nền móng và công trình ngầm (Đại học Bách khoa TP.HCM). Ông có thời gian dài học tập, công tác gắn với nghiệp công binh.

Ông Minh từng là giảng viên Trường Sĩ quan Công binh, Binh chủng Công binh, sau đó dần giữ vai trò phó khoa rồi trưởng khoa Cầu đường Vượt sông, Trường Sĩ quan Công binh, Binh chủng Công binh.

Từ năm 2014 đến 2021, ông giữ các chức vụ: Tư lệnh Binh chủng Công binh, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 1, Tư lệnh Quân khu 1, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng.

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, ông được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, là đại biểu Quốc hội khóa XV.

Từ 9/2021 - đến nay, ông Trần Hồng Minh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng.

5. Ông Đỗ Thanh Bình được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Ông Bình sinh năm 1967, quê ở Cà Mau, có trình độ Thạc sĩ Kinh tế; Cử nhân ngành Kinh tế Chính trị.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV; đại biểu Quốc hội khóa XV, XVI. Tháng 10/2025, ông Bình được Quốc hội khóa XV phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ, kiêm nhiệm chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

6. Ông Hoàng Thanh Tùng được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng sinh năm 1966, quê ở Nghệ An, có trình độ Thạc sĩ Luật.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV và đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, XV, XVI.

Trước khi được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp, ông Hoàng Thanh Tùng là Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp khóa XV.

7. Ông Ngô Văn Tuấn được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Ông Ngô Văn Tuấn sinh năm 1971, quê ở Bắc Ninh, có trình độ Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV; đại biểu Quốc hội khóa XV, XVI.

Trước khi được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính, ông Ngô Văn Tuấn là Tổng Kiểm toán Nhà nước khóa XV.

8. Ông Lê Mạnh Hùng được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng, sinh năm 1973, quê tỉnh Hưng Yên; trình độ TS Hóa học.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV; đại biểu Quốc hội khóa XV, XVI.

Ông Lê Mạnh Hùng được giao giữ chức Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương từ cuối năm 2025.

9. Ông Trịnh Việt Hùng được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng sinh năm 1977; quê ở TP Hải Phòng, có trình độ TS Quản trị Kinh doanh; Ths Kinh tế nông nghiệp.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII (dự khuyết), XIV; đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ông Trịnh Việt Hùng giữ cương vị Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường từ tháng 2.

Bà Lâm Thị Phương Thanh được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh sinh năm 1967, quê ở tỉnh Ninh Bình, có trình độ Ths Luật.

Bà là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, XIV và là đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Từ cuối năm 2025, bà Lâm Thị Phương Thanh được điều động giữ cương vị Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ông Vũ Hải Quân được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân sinh năm 1974, quê ở Ninh Bình. Ông là Phó Giáo sư, TS Công nghệ thông tin.

Ông Quân là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV và đại biểu Quốc hội khóa XV, XVI.

Trước khi được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, ông Vũ Hải Quân giữ cương vị Thứ trưởng Thường trực Bộ này từ tháng 9/2025.

Ông Hoàng Minh Sơn được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn sinh năm 1969, quê ở Hưng Yên, có trình độ Phó Giáo sư, Tiến sĩ Kỹ thuật Tự động hóa; Tiến sĩ tiếng Đức.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV; đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Từ tháng 2, Thủ tướng đã có quyết định giao ông Hoàng Minh Sơn giữ cương vị Quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bà Đào Hồng Lan được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan sinh năm 1971, quê ở TP Hải Phòng, là Thạc sĩ Kinh tế.

Bà là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII (dự khuyết), XIII, XIV và là đại biểu Quốc hội khóa XV, XVI.

Bà Đào Hồng Lan giữ cương vị Bộ trưởng Y tế từ đầu năm 2025.

Ông Nguyễn Đình Khang được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang sinh năm 1967; quê ở Bắc Ninh, có trình độ Thạc sĩ Quản lý Kinh tế.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, XIV.

Trước khi được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo, ông Nguyễn Đình Khang giữ chức Thứ trưởng Thường trực bộ này từ tháng 3/2026.