Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu bà Võ Thị Ánh Xuân tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2026-2031.

Chiều 7/4, với 485/485 đại biểu, bằng 100% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu bà Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026, đại biểu Quốc hội khóa XVI tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2026-2031.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ khi được Quốc hội biểu quyết thông qua.

Bà Võ Thị Ánh Xuân sinh năm 1970, quê ở An Giang, là Ths Quản lý công. Bà Xuân là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết), XII, XIII, XIV; Bí thư Trung ương Đảng khóa XIV và đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV, XVI.

Sau quá trình làm giáo viên tại địa phương, bà Xuân trải qua thời gian dài công tác ở Tỉnh ủy An Giang.

Bà từng đảm nhận các chức vụ như chuyên viên ở Văn phòng Tỉnh ủy An Giang; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang; Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang.

Sau giai đoạn giữ chức Bí thư Thị ủy Tân Châu, tỉnh An Giang, bà Võ Thị Ánh Xuân trở thành Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang.

Cuối năm 2013, bà đảm nhận cương vị Phó Bí thư Tỉnh ủy, sau đó trở thành Bí thư Tỉnh ủy An Giang từ tháng 10/2015.

Sau đó, bà được bầu làm Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016-2021. Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV, bà Võ Thị Ánh Xuân tái đắc cử Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026.

Đến giữa năm 2025, bà Xuân tiếp tục giữ cương vị Phó Chủ tịch nước và được bầu làm Ủy viên Trung ương, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIV hồi đầu năm 2026, tại Đại hội lần thứ XIV của Đảng.