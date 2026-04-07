Ông Lê Minh Hưng được bầu làm Thủ tướng Chính phủ

Quốc hội khóa XVI đã thông qua nghị quyết bầu ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.

Chiều 7/4, Quốc hội khóa XVI tiếp tục công tác nhân sự với quy trình bầu Thủ tướng Chính phủ. Đây là chức danh lãnh đạo chủ chốt thứ ba được kiện toàn tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI, sau chức danh Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch nước.

Cùng với chức danh Thủ tướng, các chức danh được trình đồng thời còn có Phó Chủ tịch nước, Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao.

Với 495/495 tham gia bỏ phiếu (100% đại biểu có mặt, 99% tổng số đại biểu Quốc hội) đã nhất trí thông qua nghị quyết bầu ông Lê Minh Hưng, đại biểu Quốc hội khóa XVI giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ khi được Quốc hội thông qua.

Với việc thông qua nghị quyết này, ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, trở thành Thủ tướng nhiệm kỳ 2026-2031.

Tân Thủ tướng Lê Minh Hưng là người kế nhiệm của ông Phạm Minh Chính.

Sau khi được bầu, Thủ tướng Chính phủ thực hiện nghi lễ tuyên thệ và tuyên thệ nhậm chức.

Ngay sau khi Nghị quyết được thông qua, tân Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã thực hiện nghi lễ tuyên thệ nhậm chức.

"Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, tôi - Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó", Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tuyên thệ.

Sau lễ tuyên thệ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng có bài phát biểu trước toàn thể Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước.

Tân Thủ tướng Lê Minh Hưng sinh năm 1970, quê ở Hà Tĩnh, có trình độ Ths Chính sách công.

Ông là Ủy viên Trung ương khóa XII, XIII, XIV; Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, XIV; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, XIV và đại biểu Quốc hội khóa XV, XVI.

Tính từ thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam) đến nay, Việt Nam đã có 11 Thủ tướng, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, người đứng đầu Chính phủ, bao gồm Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam. Trong đó, người giữ cương vị Thủ tướng lâu nhất là ông Phạm Văn Đồng, với gần 32 năm đảm nhiệm chức vụ.

Tiểu sử Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng: