Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao Nguyễn Huy Tiến tái đắc cử

Quốc hội thông qua nghị quyết bầu ông Nguyễn Huy Tiến tiếp tục giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao nhiệm kỳ 2026-2031.

Với 474/474 đại biểu, bằng 100% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu ông Nguyễn Huy Tiến, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao nhiệm kỳ 2021-2026, tiếp tục giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2026-2031.

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao Nguyễn Huy Tiến. Ảnh: VGP.

Ông Nguyễn Huy Tiến sinh năm 1968, quê Hưng Yên. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV, đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ông Nguyễn Huy Tiến có thời gian dài công tác trong ngành kiểm sát và giữ nhiều chức vụ quan trọng.

Đến tháng 8/2024, ông Nguyễn Huy Tiến được Quốc hội khóa XV bầu giữ chức Viện trưởng VKSND Tối cao và giữ vị trí này đến khi tái đắc cử.

VKSND là cơ quan thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

VKSND có nhiệm vụ bảo vệ Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.

Viện trưởng VKSND Tối cao do Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo đề nghị của Chủ tịch nước. Nhiệm kỳ của Viện trưởng VKSND Tối cao theo nhiệm kỳ của Quốc hội.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện trưởng VKSND tối cao được quy định tại Điều 63, Luật Tổ chức VKSND.

Trong đó, bên cạnh nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác và xây dựng VKSND, Viện trưởng VKSND Tối cao có quyền quy định bộ máy làm việc của VKSND Tối cao và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn; quyết định bộ máy làm việc của VKSND cấp dưới; quy định bộ máy làm việc của VKS quân sự sau khi thống nhất với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn.

Viện trưởng VKSND Tối cao có quyền trình Chủ tịch nước bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Viện trưởng VKSND Tối cao, kiểm sát viên VKSND Tối cao.

Đây cũng là người có quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức kiểm sát viên cao cấp, kiểm sát viên trung cấp, kiểm sát viên sơ cấp, Điều tra viên các ngạch, kiểm tra viên các ngạch; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền.

Viện trưởng VKSND Tối cao cũng có quyền trình Chủ tịch nước ý kiến của mình về những trường hợp người bị kết án xin ân giảm án tử hình; tham dự các phiên họp của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao bàn về việc hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật; kiến nghị với Chính phủ, các bộ, ngành trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.