Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Quảng tái đắc cử

Ông Nguyễn Văn Quảng, được Quốc hội bầu làm Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao nhiệm kỳ 2026-2031.

Chiều 7/4, Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu ông Nguyễn Văn Quảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2021-2026, đại biểu Quốc hội khóa XVI tiếp tục giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Văn Quảng. Ảnh: Quốc hội.

Sau khi được bầu giữ chức Chánh án TAND Tối cao, Chánh án Nguyễn Văn Quảng tuyên thệ: "Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, tôi - Chánh án TAND Tối cao nước CHXHCN Việt Nam, xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam; nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó".

TAND là cơ quan xét xử, thực hiện quyền tư pháp. Theo quy định của Luật Tổ chức TAND, TAND Tối cao là cơ quan xét xử cao nhất của nước Việt Nam.

Chánh án TAND Tối cao do Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo đề nghị của Chủ tịch nước. Nhiệm kỳ của Chánh án TAND Tối cao theo nhiệm kỳ của Quốc hội.

Ông Nguyễn Văn Quảng là TS Luật, quê Hải Phòng; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV; đại biểu Quốc hội khóa XV, XVI. Ông có thời gian dài công tác trong ngành kiểm sát, từng giữ các vị trí như Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP Hải Phòng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.HCM, Phó viện trưởng, Bí thư Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao.

Cuối năm 2019, ông được luân chuyển làm Phó bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, gần một năm sau được bầu làm Bí thư Thành ủy. Khi Đà Nẵng hợp nhất với Quảng Nam, ông tiếp tục được Bộ Chính trị giao làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng mới.

Tháng 9/2025, ông được bổ nhiệm làm Phó tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ; đến tháng 11/2025, được Quốc hội bầu làm Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao.