Người dân Hàn Quốc tiễn món thịt chó trước lệnh cấm toàn quốc từ năm 2027

Hàn Quốc vừa trải qua ngày “boknal” cuối cùng trước khi lệnh cấm nuôi, giết mổ và buôn bán chó làm thực phẩm có hiệu lực trên toàn quốc vào tháng 2/2027.

Suốt nhiều thập kỷ, ba ngày mùa hè được xem là nóng nhất trong năm từng là thời điểm bận rộn nhất của các nhà hàng thịt chó tại Hàn Quốc, khi thực khách tìm đến những món ăn truyền thống được cho là giúp tăng cường thể lực để chống chọi với cái nóng.

Ngày “boknal” thứ ba, hay còn gọi là ngày nóng cuối cùng trong chuỗi ba ngày, của năm 2026 diễn ra hôm 14/8 vừa qua mang một ý nghĩa đặc biệt: đây là lần cuối người dân Hàn Quốc có thể ăn thịt chó trước khi lệnh cấm trên toàn quốc đối với việc nuôi, giết mổ và buôn bán chó làm thực phẩm chính thức có hiệu lực vào tháng 2/2027.

Tại chợ Moran ở Seongnam, từng là một trong những trung tâm buôn bán thịt chó nổi tiếng nhất Hàn Quốc, các con ngõ đầy nhà hàng vẫn có khách vào giờ ăn trưa.

Tuy nhiên, phần lớn cơ sở kinh doanh đã chuyển sang phục vụ thịt dê đen hầm và những món thay thế khác. Số ít thực khách vẫn gọi “bosintang” – món canh thịt chó truyền thống – chủ yếu là người cao tuổi.

“Bây giờ thực sự rất vắng vẻ”, ông Kim Yong-book, Chủ tịch Hiệp hội Tiểu thương chợ Moran, người đã làm việc tại khu vực gần Seoul này hơn 40 năm, nói.

Theo ông, nơi từng là một khu buôn bán nhộn nhịp giờ đã trở thành “một thị trấn của những người già”.

Lệnh cấm đánh dấu bước cuối cùng trong quá trình tiêu thụ thịt chó tại Hàn Quốc suy giảm trong nhiều năm, khi số người nuôi thú cưng tăng lên và quan điểm về phúc lợi động vật thay đổi mạnh mẽ.

Một cuộc khảo sát được công bố ngay trước khi luật được thông qua năm 2024 cho thấy hơn 90% trong số 2.000 người được hỏi nói họ không có ý định ăn thịt chó trong tương lai. Hơn 80% ủng hộ lệnh cấm, trong khi gần 95% cho biết họ không ăn thịt chó trong năm trước đó.

Dữ liệu của chính phủ cho thấy hơn 5.600 cơ sở kinh doanh bị ảnh hưởng bởi luật mới. Các quan chức cho biết phần lớn trang trại nuôi chó lấy thịt cũng đã đóng cửa trước thời hạn thực thi vào năm tới.

Chiến dịch chấm dứt ngành thịt chó được thúc đẩy mạnh dưới thời cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol và phu nhân Kim Keon-hee, một người hoạt động tích cực trong lĩnh vực bảo vệ động vật và từng công khai ủng hộ lệnh cấm.

Tháng 1/2024, Quốc hội Hàn Quốc thông qua đạo luật cấm nuôi, giết mổ, phân phối và bán chó để làm thực phẩm.

Luật dành thời gian chuyển tiếp ba năm và sẽ được thực thi đầy đủ từ tháng 2/2027. Người vi phạm có thể đối mặt với án tù và tiền phạt. Chính phủ cũng cam kết hỗ trợ những người chăn nuôi, nhà phân phối và chủ nhà hàng bị ảnh hưởng chuyển đổi sang ngành nghề khác.

Tương lai chưa chắc chắn

Đối với ông Lee Kang-chun, chủ một nhà hàng và từng là Chủ tịch Hiệp hội Tiểu thương chợ Moran, người đã có 37 năm làm việc trong ngành, sự thay đổi này mang đến nhiều cảm xúc trái ngược.

Ông Lee cho rằng việc chấm dứt tiêu thụ thịt chó là điều phù hợp với hình ảnh quốc tế của Hàn Quốc cũng như sự thay đổi trong quan điểm xã hội. Tuy nhiên, ông vẫn khó giấu nỗi buồn khi nhắc đến những khách hàng, nhiều người ở độ tuổi 70, 80 và 90, đã đi quãng đường rất xa để tìm đến món ăn mà họ tin rằng giúp phục hồi sức khỏe và tăng cường thể lực.

“Khi nhìn thấy những người lớn tuổi đi xa như vậy rồi phải ra về vì không còn thịt chó, tôi gần như muốn khóc”, ông nói.

Chợ Moran là một trong những địa điểm cuối cùng gần Seoul vẫn còn phục vụ thịt chó.

Dù chi phí nguyên liệu tăng cao và lợi nhuận rất thấp, ông Lee vẫn tiếp tục bán món ăn này chủ yếu để phục vụ những khách hàng lâu năm.

Ông cho rằng chính quyền cần hỗ trợ nhiều hơn cho những người bán hàng lớn tuổi trong quá trình chuyển đổi sang lĩnh vực kinh doanh mới. Nhiều nhà hàng tại chợ Moran đã chuyển sang bán thịt dê đen hầm, cũng được quảng bá như một món ăn truyền thống có tác dụng bồi bổ sức khỏe. Tuy nhiên, các chủ quán cho biết việc chuyển đổi không dễ dàng và doanh thu từ món mới chưa thể bù đắp hoàn toàn khoản thu nhập từng đến từ thịt chó.

Trong số những người ăn bosintang hôm 14/8 có ông Yoo Jin-sam, người cho biết đã ăn món này từ khi còn ở độ tuổi 20.

“Tôi rất thất vọng”, ông Yoo nói. “Mọi người vẫn tìm món này vì tin rằng nó tốt cho sức khỏe, vậy mà giờ nó lại bị loại bỏ.”

Ông Yoo, 69 tuổi, cho biết ông chấp nhận quyết định của chính phủ nhưng sẽ nhớ món thịt chó.

“Tôi rất thích món này”, ông nói. “Thật đáng tiếc. Nếu có cách nào đó, tôi vẫn muốn được ăn món này một lần nữa.”

Một thực khách khác, ông Kim Jin-suk, 71 tuổi, lại không quá tiếc nuối khi thịt chó sắp biến mất khỏi thực đơn. “Có thể ăn món khác cũng được”, ông nói.

Theo Reuters