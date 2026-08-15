Động đất 7,7 độ rung chuyển Indonesia, sóng thần xuất hiện tại nhiều nơi

Động đất mạnh 7,7 độ xảy ra ngoài khơi miền Đông Indonesia, kéo theo nhiều dư chấn và sóng thần dưới 1 m tại một số khu vực.

Một trận động đất mạnh 7,7 độ cùng nhiều dư chấn xảy ra ngoài khơi miền Đông Indonesia vào sáng sớm 15/8, theo Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia (BMKG).

BMKG cho biết sóng thần cao dưới 1 m đã được ghi nhận tại một số khu vực sau trận động đất.

Nhiều người hoảng loạn chạy khỏi nhà. Tuy nhiên, cơ quan chức năng chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng ngay sau trận động đất.

Dodi Yuleova, người phát ngôn Cơ quan Giảm nhẹ thiên tai quốc gia Indonesia, cho biết rung chấn kéo dài khoảng một phút và được cảm nhận rõ tại nhiều khu vực, trong đó có Nagekeo và Bima.

Một video được đăng trên Facebook và được Reuters xác minh địa điểm cho thấy cảnh tượng tại một cảng ở Maumere, thị trấn chính của huyện Sikka trên đảo Flores, miền đông Indonesia. Trong video, một phần công trình đổ sập, bụi và gạch đá tung lên khi người dân la hét, tháo chạy trên đường.

Tại huyện Ende, thuộc tỉnh Đông Nusa Tenggara, bệnh viện địa phương cũng nhanh chóng đưa bệnh nhân ra bên ngoài để đề phòng rung chấn tiếp diễn, theo hình ảnh của Kompas TV.

BMKG ghi nhận trận động đất đầu tiên vào lúc 4 giờ 58 phút sáng theo giờ địa phương, với tâm chấn nằm ở độ sâu khoảng 15 km. Sau đó, khu vực tiếp tục xuất hiện nhiều dư chấn.

Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Australia cho biết trận động đất dưới đáy biển không gây nguy cơ sóng thần đối với đất liền, các đảo hoặc vùng lãnh thổ của Australia.

Indonesia nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương, một trong những khu vực có hoạt động địa chấn mạnh nhất thế giới, nên thường xuyên hứng chịu động đất và sóng thần. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng của trận động đất lần này tại các khu vực ven biển vẫn cần được cơ quan chức năng tiếp tục đánh giá.

Theo Reuters