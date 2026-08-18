Nga triệu Đại sứ Nhật sau tranh cãi chuyến thăm quần đảo Kuril của ông Putin

Nga triệu Đại sứ Nhật Akira Muto sau khi Tokyo phản đối chuyến thăm quần đảo Kuril của Tổng thống Putin, làm căng thẳng quan hệ Nga-Nhật gia tăng.

Nga hôm đầu tuần này cho biết đã triệu Đại sứ Nhật Bản tại Moscow sau khi Tokyo lên tiếng phản đối chuyến thăm gần đây của Tổng thống Vladimir Putin tới quần đảo Kuril ở vùng Viễn Đông Nga, nơi Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cáo buộc các quan chức Nhật Bản đã “vượt quá giới hạn của sự đúng mực” khi chỉ trích chuyến đi của ông Putin.

Tranh chấp quần đảo Kuril từ lâu là một trong những vấn đề nhạy cảm nhất trong quan hệ Nga - Nhật. Tokyo gọi nhóm đảo này là “Lãnh thổ phương Bắc”, trong khi Moscow kiểm soát khu vực sau khi Liên Xô tiếp quản vào năm 1945, những ngày cuối của Thế chiến II.

Ông Putin đã tới quần đảo Kuril sau chuyến thăm đảo Sakhalin lân cận. Động thái này khiến Nhật Bản triệu Đại sứ Nga tại Tokyo để phản đối.

Moscow sau đó đáp trả bằng việc triệu Đại sứ Nhật Bản Akira Muto.

“Chúng tôi đã triệu Đại sứ (Nhật Bản)”, ông Lavrov nói với các phóng viên hôm thứ Hai.

Ngoại trưởng Nga cho biết Tokyo ban đầu thông báo ông Muto không thể tới ngay lập tức. “Chúng tôi được thông báo rằng ông ấy hoặc không có mặt ở Moscow, hoặc đang không khỏe. Chúng tôi không thực sự hiểu tình hình”, ông Lavrov nói.

Sau đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói với hãng thông tấn nhà nước TASS rằng sau phát biểu của ông Lavrov, vị đại sứ “đột nhiên cảm thấy khỏe hơn” và sẽ tới cuộc gặp vào hôm nay, 18/8.

Theo ông Lavrov, việc triệu ông Muto nhằm trao đổi về “cách hành xử của giới lãnh đạo Nhật Bản”, cũng như cách các đại sứ nước ngoài “nên hành xử tại quốc gia sở tại”.

Căng thẳng Nga - Nhật đã gia tăng đáng kể kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát trên quy mô toàn diện vào năm 2022.

Nhật Bản đã cùng các nước G7 áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt nhằm vào Moscow, đồng thời cung cấp tài chính và các loại hỗ trợ quốc phòng không sát thương cho Ukraine.

Vấn đề quần đảo Kuril vì thế tiếp tục là điểm nóng trong quan hệ Nga - Nhật, đặc biệt khi hai bên vốn đã có ít dư địa để cải thiện quan hệ kể từ cuộc chiến tại Ukraine.

Theo AFP