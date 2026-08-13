Nga đánh cảng ngũ cốc lớn nhất Ukraine, ông Zelensky kêu gọi Mỹ tăng viện Patriot

Nga tập kích cảng Izmail của Ukraine trên sông Danube, gây thiệt hại và hỏa hoạn. Ông Zelensky kêu gọi Mỹ cung cấp thêm tên lửa Patriot để đối phó tên lửa đạn đạo Nga.

Nga đã tập kích cảng Izmail, cảng vận chuyển ngũ cốc lớn nhất của Ukraine trên sông Danube, trong đêm, gây hư hại và làm bùng phát hỏa hoạn, giới chức Ukraine cho biết hôm 13/8. Vụ tấn công diễn ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói Kiev cần thêm tên lửa phòng không của Mỹ để vượt qua mùa đông.

Cảng Izmail, nằm gần biên giới Romania ở tỉnh Odesa, miền Nam Ukraine, là đầu mối xuất khẩu ngũ cốc và nhiều loại hàng hóa khác. Chính quyền tỉnh Odesa cho biết các cuộc tập kích đã gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng cảng và làm mất điện tại khu vực phía đông nam thành phố.

Vụ tấn công diễn ra một ngày sau khi Ukraine tập kích Novorossiysk, một trung tâm vận chuyển ngũ cốc lớn của Nga bên bờ Biển Đen.

Romania, thành viên NATO và Liên minh châu Âu, đã điều 2 tiêm kích lên làm nhiệm vụ. Bộ Quốc phòng Romania cho biết trên X rằng một mục tiêu trên không đã xuất hiện trong không phận nước này khoảng 10 phút trước khi rời đi về phía Ukraine.

Cũng tại tỉnh Odesa, một UAV Nga đã đánh trúng một đoàn tàu chở khách, khiến lái tàu và trợ lý thiệt mạng, theo ông Oleksandr Pertsovskyi, Tổng giám đốc Đường sắt Ukraine.

Ông Zelensky kêu gọi Mỹ cung cấp thêm Patriot

Cuối ngày thứ Tư, ông Volodymyr Zelensky nói với CNN rằng Ukraine cần ít nhất 5% số tên lửa đánh chặn Patriot hiện có trong kho dự trữ của Mỹ để đối phó các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo ngày càng gia tăng của Nga.

Kyiv đang tìm cách có thêm tên lửa PAC-3, phiên bản Patriot mới nhất có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo Nga. Nguồn cung Patriot cho Ukraine đã giảm sau khi cuộc chiến tại Iran khiến các lô hàng bị chuyển hướng.

Ông Zelensky cho rằng 10% số tên lửa Patriot trong kho Mỹ sẽ đủ để ngăn chặn toàn bộ các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga.

“Bán cho chúng tôi 5%, chúng tôi sẽ vượt qua mùa đông và cứu được nhiều mạng sống. Nếu họ có thể bán 10%, chúng tôi sẽ tiêu diệt toàn bộ tên lửa đạn đạo của Nga. Tôi hiện có 1%”, ông Zelensky nói.

Do tốc độ cao và quỹ đạo dốc, tên lửa đạn đạo khó đánh chặn hơn UAV và tên lửa hành trình.

Trong tháng 7, Nga đã phóng hơn 450 tên lửa các loại vào Ukraine, trong đó hơn một nửa là tên lửa đạn đạo, theo ông Yuriy Ihnat, người phát ngôn Không quân Ukraine.

Ông Ihnat cũng cho biết Không quân Ukraine sẽ ngừng công bố số liệu hàng ngày về tên lửa đạn đạo Nga bị đánh chặn hoặc vô hiệu hóa, thay vào đó chuyển sang công bố theo tháng.

Theo Reuters