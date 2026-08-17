Ukraine lần đầu công bố hình ảnh phóng tên lửa hành trình FP-5 đầu đạn hơn 1 tấn, tầm bắn 3.000 km

Ukraine tiếp tục sử dụng các loại vũ khí tầm xa tự phát triển để đánh sâu vào lãnh thổ Nga. Mới đây, hình ảnh lần đầu tiên ghi lại cảnh phóng tên lửa hành trình FP-5 “Flamingo” đã xuất hiện trên các trang thông tin quân sự và mạng xã hội.

Tên lửa hành trình giá rẻ kiểu Ukraine

Điểm đáng chú ý là FP-5 “Flamingo” có thiết kế khá đơn giản. Tên lửa được đặt trực tiếp trên bệ phóng kéo dạng rơ-moóc, thay vì được phóng từ các hệ thống phóng thẳng đứng cỡ lớn như tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ. Bệ phóng sử dụng hệ thống thủy lực để điều chỉnh góc nâng. Sau khi động cơ khởi động, tên lửa nhanh chóng rời khỏi đường ray phóng.

Theo các thông tin do nhà sản xuất công bố, FP-5 có tầm bắn tối đa khoảng 3.000 km và mang đầu đạn nặng tới 1.150 kg. Tốc độ tối đa khoảng 950 km/giờ.

Tên lửa FP-5 “Flamingo” do công ty Fire Point của Ukraine phát triển, có thân hình trụ dài, cánh chính tương đối thẳng và động cơ được bố trí phía trên thân. Sau khi đạt độ cao cần thiết, tên lửa sẽ vứt bỏ tầng đẩy, sau đó chuyển sang sử dụng động cơ turbofan để bay hành trình.

Tuy thiết kế không quá cầu kỳ nhưng FP-5 “Flamingo” lại sở hữu sự kết hợp đáng chú ý giữa tầm bắn rất xa và tải trọng đầu đạn lớn. Nếu các thông số do nhà sản xuất công bố được xác nhận, đây sẽ là một trong những vũ khí tấn công tầm xa mạnh nhất mà Ukraine tự phát triển và sản xuất.

Ukraine trước đó đã xác nhận sử dụng “Flamingo” trong một số cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu quân sự của Nga. Đầu năm nay, quân đội Ukraine cho biết đã sử dụng loại tên lửa này đánh vào bãi thử tên lửa Kapustin Yar của Nga.

Tên lửa FP-5 trên ray phóng đặt trên xe kéo rơ-mooc. Ảnh: FP.

Hồi tháng 6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết FP-5 “Flamingo” đã đánh trúng một nhà máy công nghiệp quốc phòng tại Cheboksary, cách Ukraine khoảng 900 km. Trong đợt tấn công mới nhất, tên lửa được cho là đã nhắm tới Trung tâm Vũ trụ và Tên lửa Progress tại Samara ở miền nam nước Nga, song mức độ thiệt hại vẫn chưa được xác nhận độc lập.

Điều đáng chú ý nhất ở FP-5 không chỉ nằm ở con số tầm bắn 3.000 km, mà còn ở cách Ukraine đang thay đổi cuộc chơi: phát triển những tên lửa có cấu tạo tương đối đơn giản, có thể phóng từ bệ cơ động và được sản xuất với số lượng lớn. Nếu Ukraine thực sự có thể duy trì tốc độ sản xuất cao, FP-5 “Flamingo” có thể trở thành một công cụ quan trọng để Ukraine tấn công các cơ sở công nghiệp quốc phòng, kho hậu cần và hạ tầng quân sự nằm sâu trong lãnh thổ Nga.

Fire Point – “hãng vũ khí mới” của Ukraine

Fire Point xuất hiện từ năm 2022 và phát triển rất nhanh trong chiến tranh Nga-Ukraine. Công ty tự giới thiệu là doanh nghiệp công nghệ quốc phòng Ukraine, tập trung vào UAV và tên lửa có giá thành tương đối thấp, thiết kế và sản xuất trong nước.

Tên lửa đạn đạo FP-9 có tầm bắn 855km. Ảnh: Fire Point.

Đáng chú ý là Fire Point đi theo mô hình “thiết kế nhanh – sản xuất hàng loạt – đưa vào chiến đấu – lấy dữ liệu thực tế để cải tiến”. Theo Janes, đến giữa năm 2026, FP-1 và FP-2 được sử dụng gần như hằng ngày trong các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

FP-1 thực chất là UAV cảm tử cánh bằng, chứ chưa phải tên lửa hành trình theo nghĩa truyền thống. Theo thông số Fire Point cung cấp, FP-1 có tầm hoạt động khoảng 2.700 km, tải trọng tối đa khoảng 60 kg; thời gian bay tới 18 giờ.

FP-1 được thiết kế để có thể sản xuất với số lượng lớn và giá tương đối thấp. Janes cho biết Fire Point coi FP-1 và FP-2 là thành phần quan trọng trong các chiến dịch đánh sâu của Ukraine.

Điểm mạnh của FP-1 không nằm ở sức công phá của từng chiếc mà ở số lượng. Hàng chục hoặc hàng trăm UAV giá rẻ có thể được sử dụng liên tục để buộc đối phương phải tiêu tốn tên lửa phòng không đắt tiền.

FP-2 cũng là UAV cảm tử, có tầm hoạt động ngắn hơn nhưng mang được tải trọng lớn hơn: FP-1 tầm hoạt động ~2.700 km, đầu đạn 60 kg; FP-2 tầm hoạt động ~700 km, đầu nổ 200 kg.

Video do Fire Point công bố lần đầu tiên về tên lửa hành trình tầm xa FP-9. Nguồn: Fire Point.

FP-5 Flamingo là tên lửa hành trình, tầm bắn tới 3.000 km, trọng lượng đầu nổ 1.150 kg.

Ngoài ra Fire Point còn sản xuất hai loại Tên lửa đạn đạo là FP-7 có tầm bắn 200 km, mang đầu đạn 150 kg và FP-9 có tầm bắn tới 855 km và đầu nổ tới 800 kg.

Các con số trên là thông số do Fire Point công bố, không phải tất cả đều đã được kiểm chứng độc lập. Có thể hình dung một cách đơn giản: FP-1 có tầm đánh rất xa, giá rẻ, tải trọng nhỏ; FP-2: đánh xa vừa phải, tải trọng lớn hơn; FP-5: tên lửa hành trình, tầm cực xa, đầu đạn rất lớn: FP-7/FP-9 chuyển sang lĩnh vực tên lửa đạn đạo

Theo tờ Guardian, Fire Point hiện đã đạt sản lượng khoảng 100 quả Flamingo mỗi tháng, trong khi FP-1 và FP-2 được sản xuất với tốc độ lên tới hàng trăm chiếc mỗi ngày. Giá một quả Flamingo được CEO Fire Point ước tính dưới 600.000 USD, thấp hơn đáng kể so với Tomahawk của Mỹ.

Đây là một điểm rất đáng chú ý trong chiến lược vũ khí Ukraine: không nhất thiết phải có tên lửa tốt nhất thế giới, mà cần có đủ nhiều tên lửa với chi phí chấp nhận được.

Theo LTN