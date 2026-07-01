Tư lệnh Ukraine: Nga có thể mở đợt tấn công mới từ phía bắc nhưng khó đánh Kiev

Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrskyi cảnh báo Nga có thể phát động chiến dịch mới từ tỉnh Bryansk nhằm kéo giãn chiến tuyến và buộc Kiev phân tán lực lượng, song nhận định khả năng tấn công thủ đô Kiev là không cao.

Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Oleksandr Syrskyi, cho biết quân đội nước này đang chuẩn bị cho khả năng Nga mở một đợt tấn công mới từ khu vực phía bắc, song nhận định kịch bản Moscow một lần nữa tiến đánh thủ đô Kiev là rất khó xảy ra.

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn phát sóng trên kênh truyền hình TSN của Ukraine ngày 30/6, ông Syrskyi cũng cho rằng nguy cơ Belarus trực tiếp tham chiến cùng Nga hiện không cao, bất chấp nhiều tuần qua Kiev liên tục cáo buộc Moscow gây sức ép buộc đồng minh tăng cường can dự vào cuộc xung đột.

Theo vị chỉ huy quân sự hàng đầu của Ukraine, kịch bản được đánh giá có khả năng xảy ra nhất là Nga phát động một chiến dịch tiến công từ tỉnh Bryansk, khu vực giáp biên giới phía bắc Ukraine.

"Đây là phương án thực tế và chúng tôi đang chuẩn bị cho tình huống đó", ông Syrskyi nói.

Ông cho rằng mục tiêu của chiến dịch này sẽ không phải là tái hiện cuộc tấn công vào Kiev như giai đoạn đầu của chiến sự hồi tháng 2/2022, khi lực lượng Nga sau đó phải rút lui và chuyển trọng tâm sang khu vực Donbass ở miền Đông.

Thay vào đó, Nga có thể tìm cách mở rộng kiểm soát tại tỉnh Chernihiv, buộc Ukraine phải điều thêm lực lượng từ các mặt trận khác đến ứng phó.

Theo ông Syrskyi, chiến thuật này sẽ giúp Nga kéo giãn toàn bộ chiến tuyến và làm suy giảm lực lượng dự bị của Ukraine trên mặt trận dài khoảng 1.250 km.

Tuy nhiên, ông nhận định Belarus khó chấp nhận để lãnh thổ nước này tiếp tục được sử dụng làm bàn đạp cho một chiến dịch tấn công mới.

Belarus từng cho phép Nga sử dụng lãnh thổ để tiến quân vào Ukraine trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột năm 2022.

"Xét những diễn biến gần đây, tôi không nghĩ ban lãnh đạo Belarus sẽ lựa chọn để lãnh thổ của mình một lần nữa bị sử dụng làm nơi xuất phát cho một chiến dịch tấn công của bên gây hấn", ông Syrskyi nói.

Dù vậy, ông nhấn mạnh quân đội Ukraine vẫn tính đến mọi khả năng và đã có các phương án ứng phó nếu tình hình thay đổi.

Trước đó trong tháng này, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã yêu cầu Belarus trong vòng một tuần phải tháo dỡ các trạm tiếp sóng mà Kiev cáo buộc được sử dụng để hỗ trợ các cuộc tấn công nhằm vào Ukraine. Sau đó, ông Zelensky cho biết các trạm này đã ngừng hoạt động.

Bên cạnh những cảnh báo về nguy cơ mở mặt trận mới, ông Syrskyi cũng nhận định cường độ tác chiến của Nga đang có dấu hiệu suy giảm.

Theo ông, nhiều thông tin tình báo cho thấy lực lượng Nga trên tiền tuyến đang rơi vào trạng thái mệt mỏi, trong khi số lượng các hoạt động tấn công đã giảm khoảng 30%.

Trong cùng thời gian, Ukraine tiếp tục đẩy mạnh các đòn tập kích tầm xa nhằm vào lãnh thổ Nga, tập trung chủ yếu vào các mục tiêu liên quan đến ngành công nghiệp dầu mỏ và cơ sở hậu cần năng lượng, nhằm gây sức ép lên năng lực duy trì chiến dịch quân sự của Moscow.

Theo Reuters