Vệ tinh Nga ghi lại nhật thực toàn phần từ vũ trụ, bóng Mặt Trăng quét qua Trái Đất

Vệ tinh Arktika-M và phi hành gia trên ISS ghi lại cảnh nhật thực toàn phần ngày 12/8, hé lộ bóng Mặt Trăng di chuyển trên bề mặt Trái Đất.

Nhật thực toàn phần hiếm gặp hồi tuần này đã được ghi lại từ quỹ đạo Trái Đất, cho thấy bóng của Mặt Trăng từ từ phủ lên bề mặt hành tinh trong một khung cảnh đặc biệt.

Tập đoàn vũ trụ Roscosmos của Nga công bố đoạn video được vệ tinh Arktika-M ghi lại, hé lộ toàn cảnh hiện tượng từ độ cao hàng trăm km phía trên Trái Đất.

Đoạn video được Roscosmos chia sẻ trên Telegram, mang đến góc nhìn khác biệt so với những hình ảnh quan sát từ mặt đất. Từ quỹ đạo, người xem có thể nhìn thấy vùng bóng tối do Mặt Trăng tạo ra di chuyển trên bề mặt Trái Đất khi nhật thực diễn ra.

Roscosmos cũng công bố một loạt hình ảnh khác từ không gian. Phi hành gia Pyotr Dubrov đã chụp 4 bức ảnh từ Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), ở độ cao khoảng 400 km so với bề mặt Trái Đất.

Các bức ảnh ghi lại quá trình Mặt Trăng dần che khuất Mặt Trời từ những góc khác nhau, tạo nên hình ảnh ví von như Mặt Trăng đang từ từ “nuốt” lấy Mặt Trời.

Nhật thực toàn phần diễn ra vào ngày 12/8, với dải quan sát toàn phần bắt đầu từ Greenland và Iceland, kéo dài qua Đại Tây Dương tới một số khu vực của Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và miền bắc nước Nga.

Trong khi đó, nhật thực một phần có thể được quan sát tại phần lớn châu Âu, Bắc Mỹ và khu vực tây bắc châu Phi.

Nhật thực toàn phần xảy ra ở đâu đó trên Trái Đất trung bình khoảng 18 tháng một lần. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa một địa điểm cụ thể có thể thường xuyên chứng kiến hiện tượng này. Do phạm vi của vùng nhật thực toàn phần tương đối hẹp, một số khu vực có thể phải chờ hàng trăm năm mới có cơ hội quan sát lại.

Theo Đài quan sát Mặt Trời Quốc gia Mỹ, nhật thực toàn phần tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 2/8/2027.

Hình ảnh nhật thực được Roscosmos ghi lại vừa qua. Ảnh: Roscosmos.

Dải toàn phần của hiện tượng này dự kiến đi qua miền Nam Tây Ban Nha, Gibraltar, Morocco, Algeria, Tunisia, Libya, Ai Cập, Arab Saudi, Somalia và Yemen.

So với lần nhật thực vừa qua, sự kiện năm 2027 được kỳ vọng thu hút sự quan tâm lớn bởi dải toàn phần đi qua nhiều khu vực đông dân cư, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc quan sát trực tiếp từ mặt đất.

Theo RT