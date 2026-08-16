Ông Kim Jong-un gửi thông điệp tới ông Putin, khẳng định quan hệ Nga-Triều ngày càng sâu sắc

Ông Kim Jong-un tái khẳng định quan hệ ngày càng sâu sắc với Nga trong thông điệp gửi Vladimir Putin nhân 81 năm Triều Tiên giải phóng khỏi Nhật Bản.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tái khẳng định quan hệ giữa Bình Nhưỡng và Moscow đang ngày càng được củng cố trong thông điệp gửi Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhân dịp Triều Tiên kỷ niệm 81 năm ngày giải phóng khỏi ách đô hộ của Nhật Bản, hãng thông tấn nhà nước KCNA đưa tin ngày 16/8.

Ông Kim đưa ra thông điệp để đáp lại lời chúc mừng của Tổng thống Putin nhân ngày Nhật Bản đầu hàng trong Thế chiến II. Nhà lãnh đạo Nga cho rằng mối quan hệ giữa hai nước được hình thành từ thời các binh sĩ Liên Xô chiến đấu chống Nhật Bản và khẳng định hợp tác song phương sẽ tiếp tục được mở rộng “trên mọi lĩnh vực”.

Về phần mình, ông Kim bày tỏ kỳ vọng quan hệ Nga-Triều tiếp tục phát triển, đồng thời nhấn mạnh những mối liên kết đã “kế thừa lịch sử đấu tranh chung vì công lý và những truyền thống hữu nghị quý giá”.

Quan hệ giữa Bình Nhưỡng và Moscow đã xích lại gần nhau đáng kể kể từ khi Triều Tiên bắt đầu triển khai binh sĩ và cung cấp vũ khí hỗ trợ Nga trong cuộc chiến tại Ukraine. Đây được xem là sự can dự đáng kể nhất của Triều Tiên vào một cuộc chiến kể từ Chiến tranh Triều Tiên những năm 1950.

KCNA cũng cho biết tàu Nga Pallada đã cập cảng Wonsan hôm 15/8 trong chuyến thăm hữu nghị nhân dịp Triều Tiên kỷ niệm ngày giải phóng. Con tàu được các quan chức địa phương Triều Tiên và nhân viên Đại sứ quán Nga đón tiếp.

Trong khi đó, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung hôm 15/8 tiếp tục kêu gọi đối thoại với Bình Nhưỡng nhằm hướng tới chung sống hòa bình. Phát biểu tại lễ kỷ niệm Ngày Giải phóng, ông Lee cho rằng hai miền Triều Tiên cần xây dựng các cơ chế ngăn ngừa xung đột và thay thế thỏa thuận đình chiến bằng một “chế độ hòa bình”.

Ông cũng kêu gọi đối thoại để chính thức chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, cuộc chiến kết thúc bằng đình chiến nhưng chưa có hiệp ước hòa bình. Theo ông Lee, các cuộc đàm phán cũng có thể bàn về những biện pháp hạn chế chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Triều Tiên đã bác bỏ những đề xuất đối thoại của ông Lee và tiếp tục chỉ trích các cuộc tập trận quân sự chung giữa Mỹ và Hàn Quốc, coi đây là hành động khiêu khích.

Thông điệp mới giữa ông Kim và ông Putin được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Nga tới Iturup, một trong bốn đảo thuộc quần đảo Kuril mà Nhật Bản tuyên bố chủ quyền. Chuyến thăm hôm 13/8 khiến Tokyo phản ứng mạnh, trong bối cảnh Nhật Bản chuẩn bị kỷ niệm 81 năm ngày kết thúc Thế chiến II.

Theo Reuters