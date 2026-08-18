Ông Trump mất điểm vì chiến tranh Iran, tỷ lệ ủng hộ xuống thấp nhất nhiệm kỳ

Tỷ lệ ủng hộ ông Trump giảm xuống 33%, mức thấp nhất nhiệm kỳ, khi 80% người Mỹ cho rằng chiến tranh Iran sẽ còn kéo dài.

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump đã giảm xuống mức thấp nhất trong nhiệm kỳ hiện tại, trong khi phần lớn người Mỹ lo ngại cuộc chiến giữa Mỹ và Iran sẽ kéo dài, theo cuộc thăm dò Reuters/Ipsos kết thúc hôm 17/8.

Chỉ 33% người được hỏi trong cuộc khảo sát kéo dài 4 ngày cho biết họ ủng hộ cách ông Trump điều hành Nhà Trắng, trong khi 64% không tán thành. Tỷ lệ ủng hộ này giảm từ mức 35% trong cuộc khảo sát kết thúc đầu tháng 8 và là mức thấp nhất trong nhiệm kỳ hiện tại của ông Trump.

Con số này cũng ngang bằng mức thấp nhất trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông, được ghi nhận vào tháng 12/2017.

Sau khi trở lại Nhà Trắng năm 2025 với tỷ lệ ủng hộ chỉ nhỉnh hơn 50%, mức độ tín nhiệm dành cho ông Trump trong năm nay bắt đầu suy giảm sau khi ông ra lệnh tiến hành các cuộc không kích Iran cùng đồng minh Israel.

Cuộc xung đột sau đó làm đình trệ khoảng 1/5 hoạt động buôn bán dầu mỏ toàn cầu, đẩy giá xăng tại Mỹ tăng mạnh. Điều này gây thêm sức ép lên các hộ gia đình Mỹ, đồng thời trở thành vấn đề đáng lo ngại đối với các đồng minh Cộng hòa của ông Trump khi họ tìm cách bảo vệ thế đa số mong manh tại Quốc hội trong cuộc bầu cử giữa kỳ tháng 11.

Ông Trump từng tranh cử với cam kết kiểm soát lạm phát và tránh những cuộc chiến kéo dài. Ban đầu, ông tuyên bố xung đột với Iran chỉ kéo dài vài tuần.

Tuy nhiên, Iran đã cho thấy khả năng chống chịu đáng kể và tiếp tục khiến hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz bị đình trệ phần lớn, ngay cả khi cường độ giao tranh đã hạ nhiệt.

Khoảng 80% người Mỹ, trong đó có 87% cử tri Dân chủ và 71% cử tri Cộng hòa, cho rằng sự can dự của Mỹ tại Iran “sẽ kéo dài trong một khoảng thời gian đáng kể”, theo khảo sát Reuters/Ipsos. Chỉ 16% tin rằng xung đột nhiều khả năng sẽ kết thúc trong vài tuần.

Ông Trump biện minh cho giá xăng cao

Trong một cuộc vận động chính trị tại Garden City, New York, hôm 14/8, ông Trump nói người Mỹ phải trả “thêm một chút” cho xăng là cái giá xứng đáng để bảo đảm “một quốc gia rất xấu xa” không thể sở hữu vũ khí hạt nhân. Đây cũng là một trong những lý do ông đưa ra để biện minh cho cuộc chiến.

Trong suốt xung đột, Tổng thống Mỹ liên tục chuyển đổi giữa những lời đe dọa leo thang quân sự và tuyên bố rằng một thỏa thuận hòa bình đang đến gần.

Tuy nhiên, kết quả khảo sát mới nhất cho thấy chỉ khoảng 1/5 người Mỹ cho rằng cuộc chiến là đáng để tiến hành. Ngay trong số cử tri Cộng hòa, tỷ lệ này cũng chỉ khoảng một nửa.

Những lo ngại về chiến tranh và giá xăng đang khiến đảng Cộng hòa thêm bất an về khả năng bảo vệ thế đa số mong manh tại Hạ viện trong cuộc bầu cử ngày 3/11. Trong khi đó, đảng Dân chủ ngày càng tin rằng họ có cơ hội giành lại quyền kiểm soát Thượng viện.

Các cuộc thăm dò Reuters/Ipsos trong tháng này cho thấy cử tri Mỹ lần đầu tiên sau khoảng một thập niên đánh giá đảng Dân chủ tốt hơn đảng Cộng hòa trong việc điều hành nền kinh tế.

Trong khảo sát mới nhất, 38% cử tri cho rằng đảng Dân chủ sẽ quản lý nền kinh tế tốt hơn, so với 35% dành lựa chọn cho đảng Cộng hòa. Đảng Dân chủ cũng được đánh giá cao hơn trong việc xử lý vấn đề chi phí sinh hoạt.

Chính sách nhập cư của đảng Cộng hòa vẫn được đánh giá tích cực hơn so với đảng Dân chủ trong phần lớn nhiệm kỳ của ông Trump, trong bối cảnh số người vượt biên giảm mạnh và chính quyền duy trì chiến dịch trấn áp trên toàn quốc.

Tuy nhiên, lợi thế này đang thu hẹp khi các vụ đối đầu gây chết người gia tăng cùng số lượng người bị bắt giữ tăng lên, trong đó có cả trẻ em.

Khoảng 40% cử tri đã đăng ký cho rằng đảng Cộng hòa có chính sách nhập cư tốt hơn, so với 38% lựa chọn đảng Dân chủ, theo khảo sát Reuters/Ipsos mới nhất.

Khoảng cách chỉ 2 điểm phần trăm này là mức thấp nhất trong nhiệm kỳ của ông Trump. Vào tháng 1/2025, đảng Cộng hòa từng dẫn trước tới 26 điểm phần trăm về vấn đề này.

Cuộc khảo sát Reuters/Ipsos được thực hiện trực tuyến với 1.166 người trưởng thành trên toàn nước Mỹ. Sai số của khảo sát là khoảng 3 điểm phần trăm theo cả hai chiều.

Theo Reuters