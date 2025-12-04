Phú Thọ duyệt khu đô thị sinh thái 100.000 tỷ đồng có quy mô 38.000 căn

Phú Thọ vừa chấp thuận chủ trương đầu tư khu đô thị sinh thái hồ hơn 100.000 tỷ đồng, quy mô 38.000 căn nhà gồm liền kề, biệt thự và chung cư. Đây là dự án lớn nhất từ trước tới nay của tỉnh, kỳ vọng tạo diện mạo đô thị mới.

UBND tỉnh Phú Thọ vừa chấp thuận chủ trương đầu tư khu đô thị phức hợp sinh thái Phú Thọ (Khu đất phát triển đô thị, du lịch, dịch vụ tại khu vực hồ Sáu Vó).

Theo quyết định chấp thuận, khu đô thị sẽ phát triển theo mô hình phức hợp, bao gồm nhà ở, thương mại, văn phòng, dịch vụ du lịch - văn hoá - thể thao. Quy mô dự kiến rất lớn, với khoảng 12.600 căn liền kề, hơn 11.300 căn biệt thự và khoảng 14.400 căn chung cư.

Dự án trải dài trên địa bàn phường Vĩnh Yên và 4 xã Bình Nguyên, Yên Lạc, Xuân Lãng và Nguyệt Đức. Tỉnh Phú Thọ yêu cầu thực hiện dự án thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, đồng thời đặt ra nhiều tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường. Việc san lấp ao hồ bị hạn chế tối đa; mọi hạng mục phải đảm bảo thoát nước, duy trì sinh thái mặt nước và thích ứng biến đổi khí hậu.

Tỉnh cũng nhấn mạnh nghĩa vụ bảo đảm quyền lợi người dân trong vùng dự án, bao gồm chuyển đổi nghề nghiệp, ổn định đời sống, bố trí tái định cư, xây dựng hạ tầng phúc lợi và quỹ đất nghĩa trang. Đây là điều kiện tiên quyết để dự án không gây xáo trộn xã hội và nhận được sự đồng thuận rộng rãi.

Với quy mô đầu tư hơn 100.000 tỷ đồng, siêu đô thị sinh thái này là dự án lớn nhất từng được phê duyệt tại Phú Thọ. Nếu được triển khai đúng tiến độ, đảm bảo tiêu chuẩn môi trường và hạ tầng, dự án sẽ tạo diện mạo đô thị mới, thúc đẩy du lịch - dịch vụ, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh trên bản đồ phát triển vùng trung du và miền núi phía Bắc.