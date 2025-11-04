Vào lúc 6h30 phút ngày 3/11/2025, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), Ban QLDA các công trình điện miền Bắc (NPMB) phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện thành công Dự án Trạm biến áp 220kV Phú Thọ 2 và đường dây đấu nối.

Đại diện các đơn vị liên quan chứng kiến thời khắc đóng điện dự án

Dự án Trạm biến áp 220kV Phú Thọ 2 và đường dây đấu nối là công trình năng lượng cấp I, nhóm B do EVNNPT làm chủ đầu tư, NPMB thay mặt chủ đầu tư quản lý điều hành dự án, Công ty Truyền tải điện 1 tiếp nhận vận hành khi công trình hoàn thành.

Trạm biến áp 220kV Phú Thọ 2 được xây dựng tại xã Sơn Hùng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ, nay là xã Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. Đường dây đấu nối 220kV chiều dài khoảng 0,17 km đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 220kV Việt Trì – TĐ Suối Sập 2A hiện hữu, đi qua địa phận xã Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Máy biến áp tại Trạm biến áp 220kV Phú Thọ 2

Trạm biến áp 220kV Phú Thọ 2 có quy mô xây dựng trạm biến áp 220/110/22kV gồm 2 máy biến áp 220/110/22kV-250MVA; giai đoạn này lắp đặt 01 máy biến áp 220/110/22kV, công suất 250MVA.

Phía 220kV: quy mô 08 ngăn lộ thiết kế theo sơ đồ hai thanh cái có thanh cái vòng. Giai đoạn này lắp đặt thiết bị cho 02 ngăn đường dây và 01 ngăn MBA, vận hành theo sơ đồ tam giác.

Phía 110kV: quy mô 18 ngăn lộ thiết kế theo sơ đồ hai thanh cái có thanh cái vòng. Giai đoạn này lắp thiết bị cho 09 ngăn lộ; dự phòng vị trí cho 09 ngăn lộ.

Hệ thống điều khiển, bảo vệ và đo lường, thông tin liên lạc và SCADA: được trang bị phù hợp quy định của EVN, EVNNPT, tuân thủ quy phạm và các quy định hiện hành.

Toàn cảnh Trạm biến áp 220kV Phú Thọ và đường dây đấu nối

Dự án sau khi hoàn thành có ý nghĩa rất quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải của hệ thống điện khu vực tỉnh Phú Thọ; Tạo ra mối liên kết mạnh giữa các khu vực trong hệ thống điện, tăng khả năng vận hành an toàn và ổn định cho hệ thống điện quốc gia; Giảm tổn thất điện năng trong lưới truyền tải, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh điện của EVN.